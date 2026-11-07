„Nu avem altă variantă” Drăguș avertizează după un nou eșec suferit de FCSB: „E o chestie mentală” + Ce a spus Politic

FCSB - Corvinul 0-1. Denis Drăguș (27 de ani) și Dennis Politic (26 de ani), jucătorii roș-albaștrilor, au vorbit despre situația critică prin care trece echipa.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

FCSB a suferit cea de-a treia înfrângere consecutivă în toate competițiile, după 0-1 cu U Cluj în Superliga și 0-1 cu Gloria Bistrița în Cupa României.

FCSB - Corvinul 0-1 . Denis Drăguș: „Nu putem să ne plângem de milă acum”

Denis Drăguș a vorbit despre perioada neagră și consideră că jucătorii trebuie să treacă peste și să continue să muncească pentru a obține rezultate pozitive.

„Au înscris la primul șut pe poartă, după care s-au închis și am încercat, fără succes, să marcăm. E un moment mai complicat, dar trebuie să ridicăm capul.

Nu avem altă variantă, trebuie să mergem înainte, capul sus și trebuie să trecem peste. Nu putem să ne plângem de milă acum, să ne gândim la ce a fost.

Trebuie doar să vedem cum reușim să înscriem mai mult, pentru că e o problemă. De trei meciuri n-am înscris. Dar așa e fotbalul. Trebuie să profităm și de pauza asta și să ne pregătim bine. Mergem mai departe”, a declarat Drăguș la Prima Sport.

Întrebat despre decizia lui Laurențiu Reghecampf de a-l numi căpitan în acest meci, Drăguș a spus:

„E o mândrie și o onoare. Era cu atât mai frumos dacă am fi câștigat.

Am încercat să schimbăm pozițiile, să-i surprindem, să atacăm în toate modurile, dar s-au închis foarte bine. Nu am reușit în această seară, din păcate. Dar cred că trebuie să ne așteptăm.

Toate echipele își doresc să câștige contra noastră. Toate echipele se închid bine. Joacă pe contraatac, știu că trebuie să ne obișnuim cu lucrul ăsta și să învățăm din asta”.

Problema e că nu am marcat, dar ca joc am arătat mult mai bine decât cu U Cluj. Cred că e și un pic chestie mentală când primim gol și trebuie să învățăm să revenim chiar dacă primim gol și să ne fructificăm ocaziile. Cu siguranță vom reuși. Nu am dubii. Denis Drăguș, atacant FCSB

Dennis Politic: „Trebuie să arătăm mult mai bine”

Dennis Politic, intrat pe teren după pauză în locul lui Boutoutaou, a vorbit despre noul eșec al echipei sale.

„Este din nou o seară tristă pentru noi. A treia înfrângere la rând și suntem foarte dezamăgiți. Nu mi s-a părut că au avut foarte multe șanse. Noi am avut mai multe și nu am reușit să fim eficienți.

Ăsta este fotbalul și trebuie să muncim acum în pauza internațională și, când ne întoarcem după vacanță, trebuie să arătăm mult mai bine.Trebuia să jucăm mai bine în seara asta”, a spus Politic.

Întrebat cum se simte în ultima perioadă după ce Laurențiu Reghecampf i-a acordat mai multe minute, Politic a spus:

„În primul rând mă bucur că sunt sănătos, că n-am mai avut parte de accidentări de o vreme și nu este treaba mea să comentez asta, asta ține de decizia clubului.

Eu încerc să-mi văd în fiecare antrenament, să mă antrenez cât de bine pot și atâta timp cât intru să încerc să dau tot ce pot.

Ușor nu e la FCSB, asta e clar, dar eu sunt bine mental, încerc să-mi văd de treaba mea, încerc să nu ascult ce se întâmplă în jur. Încerc să-mi văd de treaba mea și, cum am spus, atâta timp cât intru pe teren, încerc să-mi ajut echipa cât de mult pot”.

Eu mă bucur că am avut ocazia să joc mai mult decât când a venit Mister și îi mulțumesc pentru încrederea pe care mi-o acordă. Încerc să o răsplătesc de fiecare dată când intru, să fac tot ce pot, să muncesc. Dennis Politic, jucător FCSB

VIDEO Fabry a amuțit tribunele! Golul superb care a adus victoria Corvinului cu FCSB

Citește și