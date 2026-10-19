Vești bune pentru U Craiova Unul din cei mai importanți jucători ai lui Coelho, la un pas de revenire!

Adrian Rus (30 de ani) ar putea reveni la antrenamentele Universității Craiova chiar în această săptămână, înaintea următorului meci din Conference League.

Inter Escaldes - U Craiova se joacă joi, de la 19:45, în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Fundașul oltenilor s-a accidentat la finalul lunii august, în partida cu FC Voluntari, scor 3-1, părăsind terenul în lacrimi, fiind suspectat la acel moment chiar de o ruptură a ligamentelor încrucișate.

Adrian Rus ar putea reveni la antrenamente în această săptămână

Ulterior, clubul din Bănie a transmis că accidentarea nu este atât de gravă, iar Rus ar urma să revină în cel mult o lună.

Estimarea nu a fost cea corectă, iar fundașul central s-ar pregăti să revină abia acum, la aproape două luni distanță de la momentul nefericit.

Fotbalistul ar urma să fie apt pentru partidele cu FC Botoșani, Egnatia și CFR Cluj și chiar ar putea fi văzut pe teren contra moldovenilor, informează fanatik.ro.

Până la partida cu Botoșani de pe 1 noiembrie, oltenii mai au de jucat alte 3 partide: Inter Escaldes (Conference League), Sepsi (Liga 1), Voluntari (Cupa României).

„Recuperarea decurge destul de bine, mai trebuie să am puţină răbdare. Pot să spun că partea grea, mentală, a trecut. A fost mai greu la început, însă vine partea fizică mai grea, când o să încep să intru cu echipa, să alerg pe teren şi fizic o să fie un pic greu după o lună şi ceva cât am pierdut.

Se pierde foarte mult, mai ales că vin după cantonamentul de vară, după acele trei meciuri din trei în trei zile. Cred că fizic m-am simţit foarte bine, dar acum nu ştiu dacă am pierdut tot. E posibil să pierd tot, dar de asta e staff-ul şi toată lumea alături de mine, să mă refac şi fizic foarte bine.

E foarte greu să stai pe margine, dar am încercat să-i ajut prin a fi alături de ei, să-i încurajez şi să le mai dau câteva sfaturi”, a declarat Rus în urmă cu o lună, conform primasport.ro.

În sezonul precedent, Rus cucerit trei trofee în tricoul formației din Bănie: campionatul, Cupa și Supercupa. În actuala stagiune, Rus a jucat 11 meciuri, a marcat un gol și a oferit o pasă decisivă.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport