Gheorghe Hagi (61 de ani), selecționerul României, a vorbit despre alegerea lui Umit Akdag (23 de ani), fundașul lui Beșiktaș, de a reprezenta naționala Turciei.

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Akdag s-a născut la București din părinți turci și a evoluat pentru naționala României U21, alături de care a participat la Euro U21 în 2025.

Când a venit momentul să facă pasul către naționala de seniori, Mircea Lucescu și Gică Hagi au încercat să-l convingă să aleagă România, dar acesta a refuzat de fiecare dată.

VIDEO. Gică Hagi, despre Umit Akdag: „Nu poți să-l obligi”

După ce a fost transferat de Beșiktaș, la începutul lunii septembrie, Umit Akdag a transmis că vrea să îmbrace tricoul naționalei Turciei.

În cadrul conferinței de presă de astăzi, selecționerul Gică Hagi a comentat decizia fundașului.

„Am vorbit cu Umit Akdag. Opțiunea lui în momentul de față se pare că e Turcia. Nu poți să-l obligi pe om. A rămas să ne auzim, nu am mai vorbit de atunci.

Acum dacă l-a luat Beșiktaș, cred că de-aia l-a luat, că vrea să-l ducă și mai sus. Căutăm și găsim și alții, vom vedea”, a spus Gică Hagi.

Akdag a strâns 10 meciuri pentru naționala U21 a României, în care a reușit să înscrie de două ori.

Hagi a încercat să-l aducă la naționala României, dar nu l-a convins: „Vreau să port alt tricou!”

După ce a fost transferat de Beșiktaș, Umit Akdag și-a arătat intenția de a reprezenta naționala Turciei.

„Așa cum am mai spus, obiectivul meu este să joc pentru naționala Turciei. Am fost convocat de multe ori la naționalele de juniori ale României. Le-am mulțumit tuturor pentru efortul pe care l-au făcut și pentru interesul arătat.

Dar obiectivul meu este să joc pentru Turcia. Vreau să simt acea emoție, vreau să port acel tricou. Cred că m-am apropiat de acest obiectiv după transferul la Beșiktaș”, a declarat Umit Akdag pentru site-ul oficial al turcilor.

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