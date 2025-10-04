Transfer U21 la FCSB? Mihai Stoica a identificat un puști promițător în Liga 2: „Zici că are mingea lipită de picior”

Mihai Stoica (60 de ani) a fost impresionat de calitățile lui Remus Guțea (18 ani), jucătorul celor de la FC Voluntari.

Tânărul mijlocaș a fost marcatorul unui gol încântător în partida de vineri cu FC Bihor, scor 1-1.

Voluntari luptă din nou pentru revenirea în prima ligă, iar Guțea a fost un om de bază pentru ilfoveni în acest start de sezon al Ligii 2.

Mihai Stoica, despre Remus Guțea: „Zici că are mingea lipită de picior”

Tânărul fotbalist a intrat în atenția lui MM Stoica, după ce a ajuns la trei goluri marcate în primele șapte etape din liga secundă. La Oradea, Guțea a driblat mai mulți adversari în careu și a deschis scorul în minutul 15.

„Tehnică foarte bună, zici că are mingea lipită de picior. Nu i-am găsit încă poziția, ba e inter, alții zic că e extremă. Trebuie să joace la Liga 1, la Liga 2 e altceva.

Gigi vrea neapărat să jucăm, probabil din iarnă încolo, cu under 21 apărător. Nu vrea sub nicio formă atacant sub 21. La momentul ăsta, cine joacă o face pentru că e regula. Dacă 2 din 16 joacă… Uită-te în Europa, nimeni nu joacă, dar nimeni.

Țineți cont că acum doi ani de zile Pantea juca împotriva lui Nordsjaelland și o făcea foarte bine. Chiar erau foarte interesați de el, după s-a accidentat, era under și juca pentru că era bun”, a declarat Mihai Stoica, la Prima Sport.

Guțea a jucat pentru echipa națională U19 la Campionatul European organizat în vara acestui an în România, fiind printre marcatorii formației lui Ion Marin în partida cu Danemarca U19, scor 3-0.

Și-a început cariera la Dinamic Kids Videle, iar FC Voluntari l-a transferat la începutul anului de la CS Mioveni.

