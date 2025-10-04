Transfer U21 la FCSB? Mihai Stoica a identificat un puști promițător în Liga 2: „Zici că are mingea lipită de picior”
Remus Guțea foto: Sport Pictures
Transfer U21 la FCSB? Mihai Stoica a identificat un puști promițător în Liga 2: „Zici că are mingea lipită de picior"

Ștefan Neda
Publicat: 04.10.2025, ora 11:23
Actualizat: 04.10.2025, ora 11:25
  • Mihai Stoica (60 de ani) a fost impresionat de calitățile lui Remus Guțea (18 ani), jucătorul celor de la FC Voluntari.
  • Tânărul mijlocaș a fost marcatorul unui gol încântător în partida de vineri cu FC Bihor, scor 1-1.

Voluntari luptă din nou pentru revenirea în prima ligă, iar Guțea a fost un om de bază pentru ilfoveni în acest start de sezon al Ligii 2.

Mihai Stoica, despre Remus Guțea: „Zici că are mingea lipită de picior”

Tânărul fotbalist a intrat în atenția lui MM Stoica, după ce a ajuns la trei goluri marcate în primele șapte etape din liga secundă. La Oradea, Guțea a driblat mai mulți adversari în careu și a deschis scorul în minutul 15.

„Tehnică foarte bună, zici că are mingea lipită de picior. Nu i-am găsit încă poziția, ba e inter, alții zic că e extremă. Trebuie să joace la Liga 1, la Liga 2 e altceva.

Gigi vrea neapărat să jucăm, probabil din iarnă încolo, cu under 21 apărător. Nu vrea sub nicio formă atacant sub 21. La momentul ăsta, cine joacă o face pentru că e regula. Dacă 2 din 16 joacă… Uită-te în Europa, nimeni nu joacă, dar nimeni.

Țineți cont că acum doi ani de zile Pantea juca împotriva lui Nordsjaelland și o făcea foarte bine. Chiar erau foarte interesați de el, după s-a accidentat, era under și juca pentru că era bun”, a declarat Mihai Stoica, la Prima Sport.

Guțea a jucat pentru echipa națională U19 la Campionatul European organizat în vara acestui an în România, fiind printre marcatorii formației lui Ion Marin în partida cu Danemarca U19, scor 3-0.

Și-a început cariera la Dinamic Kids Videle, iar FC Voluntari l-a transferat la începutul anului de la CS Mioveni.

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Mihai Stoica transfer fc voluntari fcsb remus gutea
Mai multe știri de ultimă oră

Răspunsul lui Chivu a uimit Italia Ce a spus românul când a fost întrebat dacă va urmări derby-ul Juventus - AC Milan
Campionate
12:48
Răspunsul lui Chivu a uimit Italia Ce a spus românul când a fost întrebat dacă va urmări derby-ul Juventus - AC Milan
Citește mai mult
Răspunsul lui Chivu a uimit Italia Ce a spus românul când a fost întrebat dacă va urmări derby-ul Juventus - AC Milan
Zverev iese la atac Germanul acuză o conspirație în ATP: „Vor să-i avantajeze pe Alcaraz și Sinner” » Cum răspunde italianul + ce spun cifrele
Tenis
12:11
Zverev iese la atac Germanul acuză o conspirație în ATP: „Vor să-i avantajeze pe Alcaraz și Sinner” » Cum răspunde italianul + ce spun cifrele
Citește mai mult
Zverev iese la atac Germanul acuză o conspirație în ATP: „Vor să-i avantajeze pe Alcaraz și Sinner” » Cum răspunde italianul + ce spun cifrele
Cybertruck ucide? Scandal uriaș în SUA. „Tancul” lui Elon Musk, acuzat că a provocat moartea a trei tineri: „Ar fi în viață dacă puteau ieși!”
Auto
11:55
Cybertruck ucide? Scandal uriaș în SUA. „Tancul” lui Elon Musk, acuzat că a provocat moartea a trei tineri: „Ar fi în viață dacă puteau ieși!”
Citește mai mult
Cybertruck ucide? Scandal uriaș în SUA. „Tancul” lui Elon Musk, acuzat că a provocat moartea a trei tineri: „Ar fi în viață dacă puteau ieși!”
Dennis Man s-a dezlănțuit Românul a dezvăluit prin ce a trecut de când a ajuns la PSV » Presa din Olanda: „Jucătorul pe care îl așteptam!”
Stranieri
10:47
Dennis Man s-a dezlănțuit Românul a dezvăluit prin ce a trecut de când a ajuns la PSV » Presa din Olanda: „Jucătorul pe care îl așteptam!”
Citește mai mult
Dennis Man s-a dezlănțuit Românul a dezvăluit prin ce a trecut de când a ajuns la PSV » Presa din Olanda: „Jucătorul pe care îl așteptam!”

