Rol nou pentru MM Stoica Ce funcție va avea la FCSB: „Nu se va mai ocupa de transferuri” +74 foto
Mihai Stoica
Superliga

Rol nou pentru MM Stoica Ce funcție va avea la FCSB: „Nu se va mai ocupa de transferuri”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 10.11.2026, ora 19:40
alt-text Actualizat: 10.11.2026, ora 20:00
  • Gigi Becali (68 de ani), patronul de la FCSB, a anunțat, marți, că Mihai Stoica (61 de ani) va avea un nou rol în cadrul clubului.
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După meciul pierdut, scor 0-1, în fața celor de la Corvinul Hunedoara, Becali s-a declarat dezamăgit de transferurile făcute și a anunțat că de acum se va ocupa personal de acest capitol sau va angaja persoane care vor fi responsabile cu aducerea jucătorilor.

Ulterior, Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al roș-albaștrilor a dezvăluit că și-ar dori să nu se mai ocupe de mutările efectuate de FCSB.

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MM Stoica, funcție nouă la FCSB: „Nu se va mai ocupa de transferuri”

În acest context, patronul roș-albaștrilor a decis să-i schimbe rolul și funcția în club lui Stoica.

„Nu, el nu se va mai ocupa de transferuri. Rolul lui o să fie la club, acolo, nu știu ce. Încă nu știu. Director tehnic, nu contează, orice titulatură”, a declarat Gigi Becali, citat de sport.ro.

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Ce a declarat Mihai Stoica

„Fiecare vede fotbalul în felul lui. Pentru mine ar fi o foarte mare eliberare să nu mă mai ocup de transferuri. Gigi va decide. Nu vedem la fel. Am nimerit foarte mulți jucători, o perioadă foarte lungă.

Singura chestie pe care pot să mi-o asum cumva e că i-am spus lui Gigi că vom rezolva regula U21 cu Pădurariu. Copilul chiar e un plus. În rest, am avut așteptări mai mari de la mulți jucători. Nu am găsit alți jucători de care să fiu sigur. Am găsit unul de care am fost sigur că va fi vedeta echipei, nu este”, a afirmat MM Stoica în urmă cu câteva zile la Prima Sport.

VIDEO. Golul marcat de Fabry în FCSB - Corvinul 0-1

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