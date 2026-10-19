Burleanu respiră ușurat TAS a dat verdictul în procesul intentat de Ilie Drăgan. Reacția contestatarului

Ilie Drăgan a pierdut procesul intentat la TAS împotriva lui Răzvan Burleanu.

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La alegerile din 18 martie pentru șefia FRF, Răzvan Burleanu a obținut 258 de voturi, în timp ce Ilie Drăgan a primit 5 voturi.

Acesta din urmă a contestat la TAS dreptul actualului președinte al FRF de a candida pentru un al patrulea mandat consecutiv.

Ilie Drăgan a pierdut procesul intentat la TAS împotriva lui Răzvan Burleanu

TAS a decis în martie ca speța să fie judecată de un singur arbitru, iar procedura a continuat după ce Ilie Drăgan a achitat inclusiv partea de costuri care revenea FRF.

Arbitrul unic desemnat să soluționeze cauza a fost avocatul spaniol Kepa Larumbe. Ilie Drăgan a solicitat recuzarea acestuia, însă cererea i-a fost respinsă.

Din informațiile GOLAZO.ro, Drăgan a pierdut procesul la TAS, iar Răzvan Burleanu își va continua liniștit mandatul.

Arbitrul nu mi-a respins argumentul privind limita de trei mandate pe fondul problemei. A respins apelul pentru că am chemat în judecată doar FRF, nu și pe Răzvan Burleanu. Dacă arbitrul a dat decizia în 18 septembrie, de ce a durat până pe 19 octombrie să ne fie comunicată? Dacă aș avea bani aș merge mai departe! Se poate face recurs la Tribunalul Federal Elvețian, însă sunt vlăguit Ilie Drăgan, pentru GOLAZO.ro

Burleanu, din 2014 la șefia FRF

Răzvan Burleanu este președintele FRF din 2014 și va mai rămâne în funcție cel puțin până în 2030.

În 2014, Burleanu a câștigat în fața lui Vasile Avram: 113-58 voturi

În 2018 a câștigat vs Ionuț Lupescu: 168-78

⁠În 2022 a fost singurul candidat, a fost vot deschis (la vedere) și a fost ales în unanimitate

În 2026 a câștigat vs Ilie Drăgan 258-5

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