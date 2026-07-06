TAS i-a respins cererea lui Ilie Drăgan Tribunalul a stabilit arbitrul procesului. Reacția contestatarului lui Răzvan Burleanu: „Sunt două aspecte pozitive”

Procesul intentat de Ilie Drăgan la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS), prin care solicită anularea validării candidaturii lui Răzvan Burleanu pentru al patrulea mandat de președinte al FRF, intră într-o nouă etapă.

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TAS a comunicat decizia prin care a respins cererea de recuzare formulată de Ilie Drăgan (41 de ani) împotriva arbitrului unic Kepa Larumbe, din Spania.

TAS a decis: Kepa Larumbe va judeca procesul Ilie Drăgan - Răzvan Burleanu

Contradidatul lui Răzvan Burleanu (41 de ani) de la alegerile FRF din 18 martie a susținut că există elemente care pot pune sub semnul întrebării imparțialitatea acestuia.

Ilie Drăgan a mai avut o tentativă de a schimba arbitrul desemnat de TAS.

În luna mai, după ce președintele clubului 3 KIDS Sport București a achitat integral taxa de 25.000 de euro necesară judecării cauzei, primul arbitru propus de Tribunal a fost olandezul Frans de Weger.

Acesta a fost recuzat de Drăgan pe motiv că fusese numit președinte al Camerei de Soluționare a Litigiilor din cadrul Tribunalului de Fotbal FIFA de către Consiliul FIFA, organism din care face parte și Răzvan Burleanu.

Ulterior, TAS l-a desemnat pe avocatul spaniol Kepa Larumbe, iar Ilie Drăgan a contestat și această numire.

De ce a respins TAS cererea de recuzare a lui Kepa Larumbe

Potrivit reprezentatului juridic al lui Ilie Drăgan, Mareș Plăcintă, Comisia de Recuzare a TAS a apreciat că elementele invocate nu sunt suficiente pentru a crea îndoieli obiective privind independența și imparțialitatea arbitrului.

Printre argumentele analizate s-a aflat participarea atât a lui Kepa Larumbe, cât și a lui Răzvan Burleanu la programul internațional MESGO, desfășurat în perioada 2016-2018.

TAS a considerat că această legătură profesională este prea îndepărtată în timp și echivalează cu o relație academică sau profesională obișnuită, care nu generează incompatibilitate și nici obligația de divulgare.

De asemenea, Comisia a apreciat că faptul că arbitrul a soluționat în trecut litigii în care FIFA era parte, precum și funcțiile deținute de Burleanu în cadrul FIFA, reprezintă elemente prea indirecte pentru a pune sub semnul întrebării imparțialitatea arbitrului.

Ilie Drăgan: „Sunt două aspecte pozitive”

După comunicarea deciziei, Ilie Drăgan a transmis pentru GOLAZO.ro că, deși și-ar fi dorit admiterea cererii de recuzare, vede și aspecte pozitive în soluția pronunțată.

„Mi-aș fi dorit să ne accepte cererea de recuzare și să desemneze un alt arbitru care să fie total fără nicio legătură, conexiune directă sau indirectă cu FRF, FIFA, UEFA sau Burleanu.

Totuși, chiar dacă nu s-a întâmplat acest lucru, acceptarea cererii și schimbarea arbitrului, sunt două aspecte pozitive:

1. TAS-ul își asumă 100% numirea arbitrului, având în vedere că noi ne-am prezentat motivele de îndoială;

2. Am depășit etapa desemnării arbitrului și avansăm cu procedura de contestare a candidaturii lui Burleanu și, implicit, cu o decizie mai rapidă.



Dacă ne-ar fi acceptat cererea, s-ar mai fi pierdut iar timp cu procedura de analiză și acceptare a arbitrului.

În concluzie, noi facem tot ceea ce depinde de noi pentru ca decizia arbitrului TAS să fie una informată, asumată și în acord cu realitatea!

Iar în ceea ce ne privește, este important ca oamenii simpli, care au susținut și susțin această cauză, să fie reprezentați cu maximă responsabilitate!”.

Mareș Plăcintă: „Respectăm decizia și continuăm procesul pe fond”

Juristul Mareș Plăcintă a subliniat că echipa lui Ilie Drăgan respectă decizia Comisiei de Recuzare și va continua procesul pe fond.

„Respectăm decizia pronunțată de Comisia de Recuzare și vom continua să susținem cauza pe fond, având convingerea că aspectele privind eligibilitatea candidaturii vor fi analizate exclusiv în raport cu prevederile Statutului Federației Române de Fotbal și cu principiile de drept aplicabile.

Hotărârea pronunțată asupra cererii de recuzare nu anticipează și nu influențează soluția ce urmează a fi dată asupra fondului litigiului”, a afirmat juristul.

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