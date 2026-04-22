„Lui Burleanu îi e frică” Federația nu vrea să-și plătească partea la TAS, Ilie Drăgan îl atacă pe președinte. Cum răspunde FRF

Ilie Drăgan (41 de ani), contracandidatul lui Răzvan Burleanu (41 de ani) pentru șefia FRF, a efectuat plata la TAS pentru judecarea litigiului privind alegerile de la Federația Română de Fotbal de pe 18 martie.

Potrivit documentelor comunicate părților, taxa pentru arbitraj este de 23.000 de franci elvețieni, echivalentul a aproximativ 25.000 de euro, sumă care trebuia achitată până astăzi, 22 aprilie.

Federația Română de Fotbal nu va achita partea sa pentru judecarea litigiului. Astfel, Drăgan e forțat să plătească toată suma dacă vrea ca judecata la TAS să aibă loc, adică încă 12.500 de euro.

„Federația nu vrea să-și plătească partea. Ceea ce e destul de ciudat, pentru că ei ne-au obligat pe noi să mergem la TAS, în caz de litigiu. Când faci o convenție, trebuie să plătim amândoi cheltuielile. Și acum ei nu mai vor. Ceea ce înseamnă că lui Burleanu e îi frică, teamă, știe că nu e acoperit de statut” , a declarat Drăgan pentru GOLAZO.ro.

Punctul de vedere al Federației, comunicat GOLAZO.ro: „FRF și-a asumat achitarea a jumătate din costurile de arbitraj doar în ipoteza în care litigiul ar fi fost soluționat de un complet alcătuit din 3 arbitri.

Întrucât TAS a decis ca speța să fie soluționată de un arbitru unic, conform solicitării exprese a domnului Drăgan, am considerat că nu mai există temei pentru ca FRF să își asume costuri suplimentare”.

În mod normal, suma ar urma să fie împărțită egal între părți, însă procedura permite ca, dacă una dintre ele nu plătește, cealaltă să acopere integral costurile pentru ca procesul să continue.

Conform informațiilor obținute de GOLAZO.ro, Ilie Drăgan a efectuat plata către Tribunalul de Arbitraj Sportiv. Acesta și-a achitat partea de 11.500 de franci elvețieni (n.r. - 12.500 de euro).

Ilie Drăgan a demarat o campanie de strângere de fonduri prin donații pe site-ul său, pentru a putea acoperi costurile procedurii de la TAS.

Contracandidatul lui Răzvan Burleanu de la alegerile FRF susține că întreaga valoare a fost acoperită din donații.

În urmă cu aproximativ o săptămână, Ilie Drăgan a declarat pentru GOLAZO.ro:

„În ultima adresă în care ni s-au transmis costurile de la TAS, 23.000 de franci elvețieni, echivalentul a 25.000 de euro, se menționează că dacă una dintre părți nu plătește cazul nu se mai judecă”, a explicat acesta.

Ilie Drăgan consideră că acest mecanism poate fi folosit în avantajul Federației. „Prin urmare, interesul Federației nu este să se judece. Deci ei pot să nu plătească, chiar dacă au spus inițial că vor plăti jumătate din costuri”, a afirmat el.

În aceste condiții, spune Drăgan, există posibilitatea să fie nevoit să achite integral suma pentru ca procesul să continue: „În situația în care una dintre părți nu plătește, cealaltă parte trebuie să achite costurile integral. Tocmai de aceea am trecut pe site integral suma de 25.000 de euro”.

Acesta a subliniat că demersul său nu este neapărat unul personal: „Nu am certitudinea că voi fi președintele FRF dacă va pica Burleanu. Eu lupt pentru schimbarea sistemului”.

Alegerile FRF din 18 martie au fost câștigate categoric de Răzvan Burleanu, cu 258 de voturi, în timp ce Ilie Drăgan a obținut doar 5 sufragii.

