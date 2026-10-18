„Să-și dovedească valoarea” Explicațiile lui Coelho după ce Nsimba a fost lăsat din nou pe bancă: „Nu este un test”

U Craiova - Farul 2-0. Filipe Coelho (45 de ani) a oferit o primă reacție după succesul din etapa #12 a Superligii.

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Campioana României menține seria de victorii din campionat și a revenit aproape de rivalele Rapid și Dinamo, aflate la două, respectiv trei puncte deasupra.

Filipe Coelho, despre Nsimba: „Nu înseamnă că se antrenează prost”

Tehnicianul portughez și-a exprimat mulțumirea față de jocul echipei și a lămurit situația celor 3 atacanți, Elisor, Al-Hamlawi și Nsimba, pe care trebuie să-i rotească de la meci la meci.

„Aceste meciuri sunt foarte periculoase. După ce jucăm în competițiile europene, uneori echipa poate să se relaxeze. Au trecut doar trei zile.

Sunt foarte mulțumit de prima repriză. Cred că am fi putut marca mai multe goluri. Am avut o minge care a lovit bara, la Băsceanu. Am avut mai mult de două sau trei ocazii clare de a înscrie. Singura ocazie clară pe care am acordat-o adversarilor a fost în ultimul minut al primei reprize.

Dar sunt foarte mulțumit de modul în care am abordat meciul și de mentalitatea de care dăm dovadă. (...) Consider că este un rezultat echitabil, împotriva unei echipe foarte bune, după părerea mea”, a spus Coelho, la Digi Sport.

În ceea ce-l privește pe Elisor, care a marcat din nou astăzi, respectiv pe Nsimba, care bifează tot mai puține minute, Coelho a transmis:

„Îl cunosc foarte bine pe Elisor. A jucat în Portugalia sezonul trecut. Unii jucători au nevoie de timp. El avansează pas cu pas. Sunt mulțumit de el.

Sunt mulțumit și de Assad, și de ceilalți. Suntem o echipă. Sunt mulțumit pentru că am câștigat. Nu contează cine a marcat.

Dar le-am spus deja lor și v-am spus și vouă că, într-un astfel de program, avem nevoie de mult mai mult de 11 jucători pentru a face față tuturor meciurilor.

Dacă pun un jucător în teren, o fac pentru că am încredere în el. Dacă lucrurile nu merg bine, responsabilitatea îmi revine întotdeauna mie.

Ei nu trebuie să-și dovedească valoarea doar în timpul meciului. Trebuie să-și dovedească valoarea în fiecare zi. Meciul înseamnă să dea tot ce au mai bun și să se bucure de sprijinul meu. Nu este un test pentru niciun jucător.

Lucrez cu toți jucătorii care se află aici. Steven [Nsimba] este unul dintre acești jucători. Nu sunt aici să comentez ce spun oamenii din afară. El nu a jucat în ultimele două meciuri. Assad nu a jucat în alte meciuri. Elisor, uneori, nu a jucat.

Face parte din fotbal. Când semnăm cu un club, trebuie să fim pregătiți și să jucăm, și să nu jucăm. Cu siguranță, [Nsimba] ne poate ajuta.

Sunt foarte mulțumit de toți. Ei trebuie să muncească. Asta nu înseamnă că, atunci când nu joacă, se antrenează prost sau că se întâmplă ceva. Sunt decizii. Am trei atacanți foarte buni. În acest moment, în ultimele două meciuri, Assad și Elisor au jucat mai mult. Înainte a fost Nsimba.

Dacă verificați numărul de minute, poate, nu sunt sigur, dar cred că Nsimba a jucat mult mai multe minute decât Elisor, de exemplu. Trebuie să verificați”.

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