Norris, victorie în MP al Braziliei  Verstappen, revenire fabuloasă + Mercedes, campioană la constructori

- Lando Norris (26 de ani), pilotul McLaren, a câștigat Marele Premiu al Braziliei, după ce a plecat din pole-position.
- Mercedes și-a adjudecat titlul la constructori.
Startul cursei de la Interlagos nu a fost unul ideal pentru Norris, care a fost depășit pe rând de proaspătul campion mondial, Kimi Antonelli, și de Liam Lawson.
Lando Norris a câștigat Marele Premiu al Braziliei
În schimb, Lewis Hamilton și Max Verstappen au impresionat. Cei doi piloți s-au confruntat cu penalizări în calificări și au pornit de pe poziția 20, respectiv 21.
La sfârșitul primului tur, Hamilton era pe locul 9, în timp ce Verstappen a urcat până pe 13.
Punctul culminant al cursei s-a petrecut în turul 20. Antonelli a pierdut controlul monopostului în primul viraj și s-a răsucit, permițându-i lui Norris să preia conducerea, notează formula1.com.
Britanicul nu a mai cedat inițiativa și a reușit să se impună pentru al doilea an consecutiv în Marele Premiu al Braziliei. Max Verstappen a terminat și el incredibil pe un loc 2, iar podiumul a fost complet de Isack Hadjar.
George Russell și Kimi Antonelli au încheiat pe locul 4, respectiv 5, și au adus matematic titlul la constructori pentru Mercedes, după o pauză de cinci ani.
Clasamentul piloților din Formula 1
- Kimi Antonelli (Mercedes) - 390 de puncte (Campion)
- Max Verstappen (Red Bull) - 279
- George Russell (Mercedes) - 262
- Lewis Hamilton (Ferrari) - 261
- Charles Leclerc (Ferrari) - 251
- Lando Norris (McLaren) - 246
- Oscar Piastri (McLaren) - 152
- Isack Hadjar (Racing Bulls) - 122
- Liam Lawson (Racing Bulls) - 87
- Pierre Gasly (Alpine) - 42
Clasamentul constructorilor
- Mercedes – 652 de puncte (Campioană)
- Ferrari – 512
- Red Bull Racing – 415
- McLaren – 398
- Racing Bulls – 112
- Alpine – 69
- Haas – 31
- Audi – 28
- Williams – 12
- Aston Martin – 7
- Cadillac – 0