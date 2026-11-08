Norris, victorie în MP al Braziliei  Verstappen, revenire fabuloasă + Mercedes, campioană la constructori

Lando Norris (26 de ani), pilotul McLaren, a câștigat Marele Premiu al Braziliei, după ce a plecat din pole-position.

Mercedes și-a adjudecat titlul la constructori.

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Startul cursei de la Interlagos nu a fost unul ideal pentru Norris, care a fost depășit pe rând de proaspătul campion mondial, Kimi Antonelli, și de Liam Lawson.

Lando Norris a câștigat Marele Premiu al Braziliei

În schimb, Lewis Hamilton și Max Verstappen au impresionat. Cei doi piloți s-au confruntat cu penalizări în calificări și au pornit de pe poziția 20, respectiv 21.

La sfârșitul primului tur, Hamilton era pe locul 9, în timp ce Verstappen a urcat până pe 13.

Ladies and gentlemen, Lewis Hamilton! Watch the seven-time world champ charge through the field at the start 🤩 #F1 #BrazilGP https://t.co/M685ysLctw — Formula 1 (@F1) November 8, 2026

Punctul culminant al cursei s-a petrecut în turul 20. Antonelli a pierdut controlul monopostului în primul viraj și s-a răsucit, permițându-i lui Norris să preia conducerea, notează formula1.com.

Here's Antonelli's spin at Turn 1 which handed Norris the lead 👀 #F1 #BrazilGP https://t.co/bZRcgm07h5 — Formula 1 (@F1) November 8, 2026

Britanicul nu a mai cedat inițiativa și a reușit să se impună pentru al doilea an consecutiv în Marele Premiu al Braziliei. Max Verstappen a terminat și el incredibil pe un loc 2, iar podiumul a fost complet de Isack Hadjar.

George Russell și Kimi Antonelli au încheiat pe locul 4, respectiv 5, și au adus matematic titlul la constructori pentru Mercedes, după o pauză de cinci ani.

MERCEDES ARE THE 2026 WORLD CONSTRUCTORS' CHAMPIONS! 🏆 Back on top for the first time in five years! 👏 #F1 #BrazilGP https://t.co/WhKmQIdwlE — Formula 1 (@F1) November 8, 2026

Clasamentul piloților din Formula 1

Kimi Antonelli (Mercedes) - 390 de puncte (Campion) Max Verstappen (Red Bull) - 279 George Russell (Mercedes) - 262 Lewis Hamilton (Ferrari) - 261 Charles Leclerc (Ferrari) - 251 Lando Norris (McLaren) - 246 Oscar Piastri (McLaren) - 152 Isack Hadjar (Racing Bulls) - 122 Liam Lawson (Racing Bulls) - 87 Pierre Gasly (Alpine) - 42

Clasamentul constructorilor

Mercedes – 652 de puncte (Campioană) Ferrari – 512 Red Bull Racing – 415 McLaren – 398 Racing Bulls – 112 Alpine – 69 Haas – 31 Audi – 28 Williams – 12 Aston Martin – 7 Cadillac – 0

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