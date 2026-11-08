Haos pe ploaie la Interlagos! Lando Norris, în pole position » Verstappen și Hamilton pleacă din spatele grilei: „Ne vom distra puțin”
Lando Norris (Foto: IMAGO)
Formula 1

Haos pe ploaie la Interlagos! Lando Norris, în pole position » Verstappen și Hamilton pleacă din spatele grilei: „Ne vom distra puțin”

alt-text Silviu Dumitru
alt-text Publicat: 08.11.2026, ora 10:00
alt-text Actualizat: 08.11.2026, ora 10:01
  • Britanicul Lando Norris (McLaren, 26 de ani) va pleca din pole position în Marele Premiu al Braziliei, după o sesiune de calificări spectaculoasă la Interlagos.
  • Grila de start a fost modificată și de numeroasele penalizări primite pentru schimbările de componente ale motoarelor.
  • Cursa va avea loc duminică, de la 19:00 (ora României), și va fi transmisă în direct pe Antena 3 CNN și platforma Antena Play.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Desfășurate pe o pistă foarte udă, calificările au fost serios perturbate de condițiile meteo.

„Nu ai cum să joci în halul acesta”  Reghecampf, mesaj dur pentru jucătorii FCSB , după eșecul cu Corvinul
Citește și
„Nu ai cum să joci în halul acesta” Reghecampf, mesaj dur pentru jucătorii FCSB, după eșecul cu Corvinul
Citește mai mult
„Nu ai cum să joci în halul acesta”  Reghecampf, mesaj dur pentru jucătorii FCSB , după eșecul cu Corvinul

Lando Norris, pole position în Brazilia

Norris a înregistrat cel mai rapid timp în Q3, devansându-l pe conaționalul său George Russell (Mercedes) cu 0.204 secunde.

Este al treilea pole position consecutiv obținut de Norris pe traseul de la Interlagos și prima sa plecare din prima linie după Marele Premiu al Spaniei din luna septembrie.

„A fost o zi lungă și niște calificări grozave. Totul s-a rezumat la parcurgerea a două tururi bune la început, fără greșeli, iar noi exact asta am făcut”, a declarat Lando Norris.

Ploaie torențială, întreruperi și accidente la Interlagos

Condițiile meteo au pus la grea încercare piloții încă de la startul programat pentru ora locală 15:00. Ploaia torențială a impus oprirea sesiunii înainte ca vreun monopost să apuce să parcurgă un tur cronometrat. Calificările au fost reluate abia după o pauză de 84 de minute.

Nivelul de apă de pe pistă a creat dificultăți majore, Oliver Bearman (Haas) remarcând, potrivit bbc.com: „Cu siguranță au fost cele mai umede condiții pe care le-am experimentat într-o mașină de curse, dacă nu în orice mașină, iar asta spune multe având în vedere că am crescut în Marea Britanie”.

La rândul său, Kimi Antonelli (Mercedes), noul campion mondial, abia reușea să-și mențină monopostul sub control pe pista inundată. „Deja acvaplanez!”.

Pe lângă întârzierea inițială, sesiunea a fost marcată de mai multe incidente:

  • Gabriel Bortoleto (Audi) a suferit un accident în Q1 chiar în fața propriilor suporteri.
  • Rafael Camara (Haas), aflat la debutul său în Formula 1, a ieșit în decor spre finalul Q2, provocând un steag roșu care a oprit prematur a doua secvență a calificărilor.
  • Arvid Lindblad (Racing Bulls) a întâmpinat probleme tehnice în Q2, fiind obligat să își încheie sesiunea mai devreme.

Starurile din Formula 1, trimise la coada grilei

Cinci piloți știau încă dinaintea calificărilor că vor fi sancționați pe grilă din cauza depășirii alocării de componente ale unității de putere: Max Verstappen, Lewis Hamilton, Sergio Perez, George Russell și Charles Leclerc.

Ocupant al locului al treilea în Q1, Max Verstappen a acumulat o penalizare totală de 30 de poziții pentru schimbarea motorului cu ardere internă (ICE), a turbocompresorului și a sistemului de evacuare.

Red Bull a decis ca olandezul să nu mai ruleze în Q2 pentru a proteja pneurile. Deși s-a clasat al 16-lea în calificări, el va lua startul de pe poziția 21.

Știam că trebuie să plec din spate, așa că nu am vrut să ne asumăm riscuri inutile și doar am bifat un tur în Q1. Am identificat o problemă și am decis să luăm penalizarea aici. Poate este cel mai bun loc pentru asta, dar vom vedea mâine (n.r. duminică) cât de mult putem urca. Vom încerca să ne distrăm puțin. Max Vertappen, pilot Red Bull

Sancționat inițial cu 10 poziții alături de coechipierul Leclerc, Lewis Hamilton a întâmpinat defecțiuni suplimentare în antrenamentele libere (FP3).

Ferrari a schimbat mai multe elemente ale unității de alimentare, retrogradându-l pe britanic pe locul 20 la start. Hamilton a rulat în Q2 (unde a încheiat al 11-lea), folosind tururile pentru verificarea monopostului.

„A fost foarte distractiv. Este mereu o plăcere să pilotezi pe ploaie, chiar dacă este extrem de dificil. Am folosit sesiunea de calificări ca pe un test pentru a mă asigura că motorul funcționează și că mașina se simte bine. Din păcate a trebuit să economisim pneurile pentru cursă, dar mă simt pregătit pentru mâine (duminică)”, a precizat Hamilton.

Deși a stabilit al doilea timp în Q3, George Russell va ispăși o penalizare de 5 poziții pe grilă. Pilotul Mercedes s-a arătat nemulțumit de decizia inginerului său de a abandona ultimul tur rapid înainte ca ploaia să se intensifice.

Felicitări lui Lando, a fost un tur de pole meritat. Ploaia se intensifica și ar fi trebuit să finalizăm turul. M-am simțit mult mai încrezător pe pistă udă decât pe uscat. George Russell, pilot Mercedes

Calificat al patrulea, Charles Leclerc va coborî pe locul 14 în urma penalizării de 10 poziții. Monegascul rămâne optimist în privința cursei de duminică:

„Știam că luând o penalizare de motor aici totul rămâne deschis, deoarece vremea este mereu imprevizibilă la Interlagos. Este bine că se anunță condiții dificile și mâine (duminică), ceea ce ne poate oferi șansa de a urca până pe podium”.

Marele Premiu al Braziliei, grila de start

  1. Lando Norris (McLaren)
  2. Kimi Antonelli (Mercedes)
  3. Liam Lawson (Racing Bulls)
  4. Nico Hulkenberg (Audi)
  5. Isack Hadjar (Red Bull)
  6. Oliver Bearman (Haas)
  7. George Russell (Mercedes) - penalizat
  8. Fernando Alonso (Aston Martin)
  9. Alex Albon (Williams)
  10. Oscar Piastri (McLaren)
  11. Rafael Camara (Haas)
  12. Arvid Lindblad (Racing Bulls)
  13. Carlos Sainz (Williams)
  14. Charles Leclerc (Ferrari) - penalizat
  15. Franco Colapinto (Alpine)
  16. Pierre Gasly (Alpine)
  17. Lance Stroll (Aston Martin)
  18. Valtteri Bottas (Cadillac)
  19. Gabriel Bortoleto (Audi)
  20. Lewis Hamilton (Ferrari) - penalizat
  21. Max Verstappen (Red Bull) - penalizat
  22. Sergio Perez (Cadillac) - penalizat.

Clasamentul general - piloți

  1. K. Antonelli (Mercedes) - 380
  2. M. Verstappen (Red Bull) - 261
  3. L. Hamilton (Ferrari) - 259
  4. G. Russell (Mercedes) - 250
  5. C. Leclerc (Ferrari) - 245
  6. L. Norris (McLaren) - 221
  7. O. Piastri (McLaren) - 150
  8. I. Hadjar (Racing Bulls) - 105
  9. L. Lawson (Racing Bulls) - 79
  10. P. Gasly (Alpine) - 43

Clasamentul general - constructori

  1. Mercedes - 630
  2. Ferrari - 504
  3. Red Bull - 380
  4. McLaren - 371
  5. Racing Bulls - 104
  6. Alpine - 74
  7. Haas - 30
  8. Audi - 23
  9. Williams - 12
  10. Aston Martin - 7
  11. Cadillac - 0

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Avertisment „fără menajamente” al liderului european care tocmai a vorbit cu Putin, înainte de negocierile cu miză mare pentru încheierea războiului din Ucraina
Avertisment „fără menajamente” al liderului european care tocmai a vorbit cu Putin, înainte de negocierile cu miză mare pentru încheierea războiului din Ucraina
Avertisment „fără menajamente” al liderului european care tocmai a vorbit cu Putin, înainte de negocierile cu miză mare pentru încheierea războiului din Ucraina
Lewis Hamilton formula 1 brazilia interlagos max verstappen charles leclerc lando norris george russell kimi antonelli
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
18:18
Cristian Geambașu Naționala care îi cam încurcă
Cristian Geambașu Naționala care îi cam încurcă
17:26
„Nu merge la infinit” Explicațiile lui Gică Hagi despre convocările lui Ianis, deși joacă puțin la Alanyaspor
„Nu merge la infinit” Explicațiile lui Gică Hagi despre  convocările lui Ianis , deși joacă puțin la Alanyaspor
18:19
Tensiuni în Giulești Alex Dobre ar refuza să mai negocieze prelungirea contractului » Salariul nu e singura problemă
Tensiuni în Giulești Alex Dobre ar refuza să mai negocieze prelungirea contractului » Salariul nu e singura problemă
18:42
Zidane, omul surprizelor Selecționerul Franței a convocat un jucător de liga a doua
Zidane, omul surprizelor Selecționerul Franței a convocat un jucător de liga a doua
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Te doare capul!

Cristian Geambașu: Te doare capul!

Cristian Geambașu: Te doare capul!
O luptă pură, dincolo de ură

Cristian Tudor Popescu: O luptă pură, dincolo de ură

Cristian Tudor Popescu: O luptă pură, dincolo de ură
Cine antrenează FCSB?

Radu Naum: Cine antrenează FCSB?

Radu Naum: Cine antrenează FCSB?
Coelho versus antrenorii români. Un „iepure” portughez ne predă fotbal!

Dan Udrea: Coelho versus antrenorii români. Un „iepure” portughez ne predă fotbal!

Dan Udrea: Coelho versus antrenorii români. Un „iepure” portughez ne predă fotbal!
Suciu e „surprins neplăcut”. Trăiască eufemismele!

Cristian Geambașu: Suciu e „surprins neplăcut”. Trăiască eufemismele!

Cristian Geambașu: Suciu e „surprins neplăcut”. Trăiască eufemismele!
Arbitrii din teren au greșit pro, nu anti-FCSB! Noroc că avem VAR!

Dan Udrea: Arbitrii din teren au greșit pro, nu anti-FCSB! Noroc că avem VAR!

Dan Udrea: Arbitrii din teren au greșit pro, nu <span>anti-FCSB!</span> Noroc că avem VAR!
Virusul din iarbă

Cristian Tudor Popescu: Virusul din iarbă

Cristian Tudor Popescu: Virusul din iarbă
De ce l-a mințit Răducioiu pe Prunea

Cristian Geambașu: De ce l-a mințit Răducioiu pe Prunea

Cristian Geambașu: De ce <span>l-a</span> mințit Răducioiu pe Prunea
Mbappé suntem noi toți

Cătălin Tolontan: Mbappé suntem noi toți

Cătălin Tolontan: Mbappé suntem noi toți
Statul amputează și comemorările!

Dan Udrea: Statul amputează și comemorările!

Dan Udrea: Statul amputează și comemorările!
„Dragă Anglia” sau niciodată Anglia?

Cristian Geambașu: „Dragă Anglia” sau niciodată Anglia?

Cristian Geambașu: „Dragă Anglia” sau niciodată Anglia?
Pancu l-a umilit pe Andrei Șucu, dar, de fapt, s-a descalificat pe el însuși!

Dan Udrea: Pancu l-a umilit pe Andrei Șucu, dar, de fapt, s-a descalificat pe el însuși!

Dan Udrea: Pancu <span>l-a</span> umilit pe Andrei Șucu, dar, de fapt, <span>s-a</span> descalificat pe el însuși!
Scorul rușinii! Csikszereda se laudă cu umilința unor adolescente, iar FRF patronează circul

Vlad Nedelea: Scorul rușinii! Csikszereda se laudă cu umilința unor adolescente, iar FRF patronează circul

Vlad Nedelea: Scorul rușinii! Csikszereda se laudă cu umilința unor adolescente, iar FRF patronează circul
Vorbesc polițiștii „pe bune”

Cătălin Tolontan: Vorbesc polițiștii „pe bune”

Cătălin Tolontan: Vorbesc polițiștii „pe bune”
Cam repede s-a dezumflat Reghe, după ce a fost umflat artificial

Dan Udrea: Cam repede s-a dezumflat Reghe, după ce a fost umflat artificial

Dan Udrea: Cam repede <span>s-a</span> dezumflat Reghe, după ce a fost umflat artificial
Mao sau Țestoasa Ninja?

Cristian Geambașu: Mao sau Țestoasa Ninja?

Cristian Geambașu: Mao sau Țestoasa Ninja?
Mbappe, China și libertatea de exprimare

Silviu Tudor Samuilă: Mbappe, China și libertatea de exprimare

Silviu Tudor Samuilă: Mbappe, China și libertatea de exprimare
Fotbalul nu face altceva decât să întrețină ura și să o viralizeze

Dan Udrea: Fotbalul nu face altceva decât să întrețină ura și să o viralizeze

Dan Udrea: Fotbalul nu face altceva decât să întrețină ura și să o viralizeze
Ultimul rege

Radu Naum: Ultimul rege

Radu Naum: Ultimul rege
Umilirea lui Mbappe

Cristian Geambașu: Umilirea lui Mbappe

Cristian Geambașu: Umilirea lui Mbappe
Top stiri
„V-am cerut un singur lucru” VIDEO » Gică Hagi despre absențele lui Ionuț Radu și Stanciu de la națională: „E decizia lor. Mihăilă e accidentat”
Nationala
11:36
„V-am cerut un singur lucru” VIDEO » Gică Hagi despre absențele lui Ionuț Radu și Stanciu de la națională: „E decizia lor. Mihăilă e accidentat”
Citește mai mult
„V-am cerut un singur lucru” VIDEO » Gică Hagi despre absențele lui Ionuț Radu și Stanciu de la națională: „E decizia lor. Mihăilă e accidentat”
Chivu l-a impresionat  Gestul antrenorului lui Inter care l-a lăsat fără cuvinte pe David Popovici: „Mi-a arătat ce fel de om poate fi”
Campionate
13:59
Chivu l-a impresionat Gestul antrenorului lui Inter care l-a lăsat fără cuvinte pe David Popovici: „Mi-a arătat ce fel de om poate fi”
Citește mai mult
Chivu l-a impresionat  Gestul antrenorului lui Inter care l-a lăsat fără cuvinte pe David Popovici: „Mi-a arătat ce fel de om poate fi”
„Suntem prea proști! Mai ales bărbații” Reacții vehemente după pedeapsa primită de sportivul care și-a abuzat partenera minoră: „Nu e de ajuns!”
Alte sporturi
09:50
„Suntem prea proști! Mai ales bărbații” Reacții vehemente după pedeapsa primită de sportivul care și-a abuzat partenera minoră: „Nu e de ajuns!”
Citește mai mult
„Suntem prea proști! Mai ales bărbații” Reacții vehemente după pedeapsa primită de sportivul care și-a abuzat partenera minoră: „Nu e de ajuns!”
FOTO | Maria, "Regina Grădinăreasă". După război, speranța și credința i-au venit din crăițe și calendule. "Flori peste tot, în grădini, în case, în spitale, în fiecare colț de stradă"
B365
04:00
FOTO | Maria, "Regina Grădinăreasă". După război, speranța și credința i-au venit din crăițe și calendule. "Flori peste tot, în grădini, în case, în spitale, în fiecare colț de stradă"
Citește mai mult
FOTO | Maria, "Regina Grădinăreasă". După război, speranța și credința i-au venit din crăițe și calendule. "Flori peste tot, în grădini, în case, în spitale, în fiecare colț de stradă"

Echipe/Competiții

fcsb 51 CFR Cluj 10 dinamo bucuresti 19 rapid 17 Universitatea Craiova 27 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova u cluj fcsb superliga
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Special
16.09

Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: „Ați văzut cum m-am ridicat?”

Citește mai mult
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share