Haos pe ploaie la Interlagos! Lando Norris, în pole position » Verstappen și Hamilton pleacă din spatele grilei: „Ne vom distra puțin”

Britanicul Lando Norris (McLaren, 26 de ani) va pleca din pole position în Marele Premiu al Braziliei, după o sesiune de calificări spectaculoasă la Interlagos.

Grila de start a fost modificată și de numeroasele penalizări primite pentru schimbările de componente ale motoarelor.

Cursa va avea loc duminică, de la 19:00 (ora României), și va fi transmisă în direct pe Antena 3 CNN și platforma Antena Play.

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Desfășurate pe o pistă foarte udă, calificările au fost serios perturbate de condițiile meteo.

Lando Norris, pole position în Brazilia

Norris a înregistrat cel mai rapid timp în Q3, devansându-l pe conaționalul său George Russell (Mercedes) cu 0.204 secunde.

Este al treilea pole position consecutiv obținut de Norris pe traseul de la Interlagos și prima sa plecare din prima linie după Marele Premiu al Spaniei din luna septembrie.

„A fost o zi lungă și niște calificări grozave. Totul s-a rezumat la parcurgerea a două tururi bune la început, fără greșeli, iar noi exact asta am făcut”, a declarat Lando Norris.

How bad were conditions? 😵 How good was Lando! 🤩 #F1 #BrazilGP @McLarenF1 https://t.co/R10rccb0ZZ — Formula 1 (@F1) November 8, 2026

Ploaie torențială, întreruperi și accidente la Interlagos

Condițiile meteo au pus la grea încercare piloții încă de la startul programat pentru ora locală 15:00. Ploaia torențială a impus oprirea sesiunii înainte ca vreun monopost să apuce să parcurgă un tur cronometrat. Calificările au fost reluate abia după o pauză de 84 de minute.

Nivelul de apă de pe pistă a creat dificultăți majore, Oliver Bearman (Haas) remarcând, potrivit bbc.com: „Cu siguranță au fost cele mai umede condiții pe care le-am experimentat într-o mașină de curse, dacă nu în orice mașină, iar asta spune multe având în vedere că am crescut în Marea Britanie”.

La rândul său, Kimi Antonelli (Mercedes), noul campion mondial, abia reușea să-și mențină monopostul sub control pe pista inundată. „Deja acvaplanez!”.

"I'm already aquaplaning" Kimi was relieved to come back to the pits before the session was halted #F1 #BrazilGP https://t.co/gCjnrpwTa4 — Formula 1 (@F1) November 7, 2026

Pe lângă întârzierea inițială, sesiunea a fost marcată de mai multe incidente:

Gabriel Bortoleto (Audi) a suferit un accident în Q1 chiar în fața propriilor suporteri.

a suferit un accident în Q1 chiar în fața propriilor suporteri. Rafael Camara (Haas), aflat la debutul său în Formula 1, a ieșit în decor spre finalul Q2, provocând un steag roșu care a oprit prematur a doua secvență a calificărilor.

The red flag comes out as Camara hits the barriers 💥 Rafa is okay 👍 #F1 #BrazilGP https://t.co/VEaEavQzFn — Formula 1 (@F1) November 7, 2026

Arvid Lindblad (Racing Bulls) a întâmpinat probleme tehnice în Q2, fiind obligat să își încheie sesiunea mai devreme.

Starurile din Formula 1, trimise la coada grilei

Cinci piloți știau încă dinaintea calificărilor că vor fi sancționați pe grilă din cauza depășirii alocării de componente ale unității de putere: Max Verstappen, Lewis Hamilton, Sergio Perez, George Russell și Charles Leclerc.

Ocupant al locului al treilea în Q1, Max Verstappen a acumulat o penalizare totală de 30 de poziții pentru schimbarea motorului cu ardere internă (ICE), a turbocompresorului și a sistemului de evacuare.

Red Bull a decis ca olandezul să nu mai ruleze în Q2 pentru a proteja pneurile. Deși s-a clasat al 16-lea în calificări, el va lua startul de pe poziția 21.

Știam că trebuie să plec din spate, așa că nu am vrut să ne asumăm riscuri inutile și doar am bifat un tur în Q1. Am identificat o problemă și am decis să luăm penalizarea aici. Poate este cel mai bun loc pentru asta, dar vom vedea mâine (n.r. duminică) cât de mult putem urca. Vom încerca să ne distrăm puțin. Max Vertappen, pilot Red Bull

Sancționat inițial cu 10 poziții alături de coechipierul Leclerc, Lewis Hamilton a întâmpinat defecțiuni suplimentare în antrenamentele libere (FP3).

Ferrari a schimbat mai multe elemente ale unității de alimentare, retrogradându-l pe britanic pe locul 20 la start. Hamilton a rulat în Q2 (unde a încheiat al 11-lea), folosind tururile pentru verificarea monopostului.

„A fost foarte distractiv. Este mereu o plăcere să pilotezi pe ploaie, chiar dacă este extrem de dificil. Am folosit sesiunea de calificări ca pe un test pentru a mă asigura că motorul funcționează și că mașina se simte bine. Din păcate a trebuit să economisim pneurile pentru cursă, dar mă simt pregătit pentru mâine (duminică)”, a precizat Hamilton.

Deși a stabilit al doilea timp în Q3, George Russell va ispăși o penalizare de 5 poziții pe grilă. Pilotul Mercedes s-a arătat nemulțumit de decizia inginerului său de a abandona ultimul tur rapid înainte ca ploaia să se intensifice.

Felicitări lui Lando, a fost un tur de pole meritat. Ploaia se intensifica și ar fi trebuit să finalizăm turul. M-am simțit mult mai încrezător pe pistă udă decât pe uscat. George Russell, pilot Mercedes

Calificat al patrulea, Charles Leclerc va coborî pe locul 14 în urma penalizării de 10 poziții. Monegascul rămâne optimist în privința cursei de duminică:

„Știam că luând o penalizare de motor aici totul rămâne deschis, deoarece vremea este mereu imprevizibilă la Interlagos. Este bine că se anunță condiții dificile și mâine (duminică), ceea ce ne poate oferi șansa de a urca până pe podium”.

Marele Premiu al Braziliei, grila de start

Lando Norris (McLaren) Kimi Antonelli (Mercedes) Liam Lawson (Racing Bulls) Nico Hulkenberg (Audi) Isack Hadjar (Red Bull) Oliver Bearman (Haas) George Russell (Mercedes) - penalizat Fernando Alonso (Aston Martin) Alex Albon (Williams) Oscar Piastri (McLaren) Rafael Camara (Haas) Arvid Lindblad (Racing Bulls) Carlos Sainz (Williams) Charles Leclerc (Ferrari) - penalizat Franco Colapinto (Alpine) Pierre Gasly (Alpine) Lance Stroll (Aston Martin) Valtteri Bottas (Cadillac) Gabriel Bortoleto (Audi) Lewis Hamilton (Ferrari) - penalizat Max Verstappen (Red Bull) - penalizat Sergio Perez (Cadillac) - penalizat.

Clasamentul general - piloți

K. Antonelli (Mercedes) - 380 M. Verstappen (Red Bull) - 261 L. Hamilton (Ferrari) - 259 G. Russell (Mercedes) - 250 C. Leclerc (Ferrari) - 245 L. Norris (McLaren) - 221 O. Piastri (McLaren) - 150 I. Hadjar (Racing Bulls) - 105 L. Lawson (Racing Bulls) - 79 P. Gasly (Alpine) - 43

Clasamentul general - constructori

Mercedes - 630 Ferrari - 504 Red Bull - 380 McLaren - 371 Racing Bulls - 104 Alpine - 74 Haas - 30 Audi - 23 Williams - 12 Aston Martin - 7 Cadillac - 0

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