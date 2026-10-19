Scenariu-șoc pentru Manchester City Depunctare masivă și doi ani în liga secundă
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Scenariu-șoc pentru Manchester City Depunctare masivă și doi ani în liga secundă

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 19.10.2026, ora 18:21
  • Presa din Anglia relatează că Manchester City ar urma să primească o depunctare uriașă, care ar menține-o în Championship timp de două sezoane.
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Ancheta comisiei independente asupra „dosarului Manchester City” a ajuns la final.

În așteptarea deciziei împotriva clubului, englezii au anunțat un scenariu-șoc pentru „cetățeni”, în contextul în care formația de pe Etihad a fost găsită vinovată în 114 din cele 115 capete de acuzare pentru încălcarea gravă a regulilor financiare din Premier League între 2009 și 2018.

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Scenariu-șoc pentru Manchester City! Depunctare masivă și doi ani în Championship

În ciuda apelului făcut de oficialii clubului, jurnaliștii de la dailymail.com susțin că Manchester City ar urma să primească o depunctare drastică, ce ar garanta retrogradarea echipei.

Potrivit sursei citate, Premier League ar vrea să anunțe sancțiunea dictată împotriva „cetățenilor” înainte de comunicarea verdictului în cazul apelului depus de club.

Manchester City riscă și o a doua penalizare de puncte, care ar putea prelungi șederea în Championship cu încă un an.

În schimb, excluderea directă din Premier League este văzută drept un scenariu puțin probabil, din cauza haosului pe care l-ar provoca în competițiile organizate de EFL (n.r. English Football League).

Ulterior, gruparea de pe Etihad ar putea începe un nou capitol, printr-un amplu proces de reconstrucție.

City a descoperit „erori fundamentale. Provocare cu miză mare pentru comisia de apel”

Gruparea aflată în proprietatea Emiratelor Arabe Unite prin șeicul miliardar Mansour Al-Nahyan, vicepreședintele și vicepremierul EAU, pretinde că va câștiga la apel.

Susține că are „dovezi incontestabile”, potrivit Daily Telegraph.

Scopul lui City e să i se anuleze verdictul de vinovăție pronunțat inițial, forțând „achitarea totală ori parțială sau repetarea procesului”.

Clubul consideră că a descoperit „erori fundamentale” în dosarul comisiei independente, care a dezvăluit că Manchester City a umflat artificial veniturile sale comerciale cu 920 de milioane de lire sterline, echivalentul a 1,1 miliarde de euro.

„Va fi o provocare cu miză mare pentru comisia de apel să pună la îndoială legitimitatea documentelor oficiale ale guvernului din Abu Dhabi”.

În acest moment, Manchester City este lider în Premier League, cu 21 de puncte, după primele 7 etape.

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