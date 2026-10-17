Rețeta lui Pascual  Explicațiile fundașului-golgheter de la Dinamo pentru golurile marcate: „Are pasa magică” +34 foto
Martin Pascual
Superliga

Rețeta lui Pascual Explicațiile fundașului-golgheter de la Dinamo pentru golurile marcate: „Are pasa magică”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 17.10.2026, ora 11:13
  • Martin Pascual (27 de ani), fundașul central al lui Dinamo, a vorbit despre primul sezon în tricoul „câinilor” și a dezvăluit cum a reușit să marcheze 5 goluri în 12 meciuri din Superliga.
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Fundașul spaniol s-a adaptat imediat în echipa lui Nuno Campos și a devenit asul din mâneca portughezului la fazele fixe.

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Martin Pascual: „Danny Armstrong are pasa magică”

Jucătorul scoțian de la Dinamo a fost cel care a pasat decisiv la majoritatea golurilor marcate de Pascual, iar fundașul spaniol a explicat acum care e secretul reușitelor sale.

„Suntem foarte fericiţi, dar consider că muncim foarte bine şi avem un joc foarte bun. Şi cred că ar trebui să continuăm pe această linie şi suntem foarte încrezători.

Nu aș putea spune care este secretul, însă ceea ce consider eu că este important este că lucrăm bine, pentru că ne antrenăm bine, iar ideile cu care a venit acest antrenor se pliază pe calitățile noastre pe care le avem ca echipă.

Cum am fost prin multe echipe şi nu reușisem să dau un gol ca jucător profesionist, deși aveam ocazii. Acum este adevărat că am multă încredere, lucrăm foarte bine, iar Danny Armstrong are pasa magică, dar cred că se datorează faptului că muncim mult și bine.

Cred că şi nivelul de încredere te face mai concentrat pe alte detalii, înainte poate mă grăbeam sau șutam pe lângă, dar acum intră”, a declarat Martin Pascual, conform primasport.ro.

Dinamo - FC Botoșani, în etapa #12 din Superliga. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro
Dinamo - FC Botoșani, în etapa #12 din Superliga. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro

Galerie foto (34 imagini)

Dinamo - FC Botoșani, în etapa #12 din Superliga. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro Dinamo - FC Botoșani, în etapa #12 din Superliga. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro Dinamo - FC Botoșani, în etapa #12 din Superliga. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro Dinamo - FC Botoșani, în etapa #12 din Superliga. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro Dinamo - FC Botoșani, în etapa #12 din Superliga. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro
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Întrebat dacă e pregătit să câștige trofee cu Dinamo, Pascual a răspuns:

„Este un vis, un vis frumos, dar trebuie să fim realişti pentru că este foarte dificil. Dar nu am să mint fiindcă este o dorinţă”.

Martin Pascual a fost transferat de Dinamo în această vară de la CD Mirandes și s-a adaptat rapid la echipa lui Nuno Campos, fiind titular incontestabil în centrul defensivei.

Pascual, suspendat pentru CFR Cluj - Dinamo

În meciul cu FC Botoșani (2-0) de vineri, Martin Pascual l-a faultat pe Dumiter și a primit al patrulea cartonaș galben din acest sezon, motiv pentru care va fi suspendat pentru runda următoare.

În etapa #13 din Superliga, Dinamo o va întâlni pe CFR Cluj duminică, 25 octombrie, de la ora 19:00.

VIDEO. Golul marcat de Pascual în meciul Sepsi - Dinamo 0-2

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