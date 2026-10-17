Afacerea FCSB. Cum poate face Gigi Becali milioane de euro, deși favoritul său e ținut pe bancă

Daniel Bîrligea (26 de ani), atacantul împrumutat de FCSB la Frosinone, le poate aduce „roș-albaștrilor” o sumă importantă, deși nu reușește să se impună în Serie A.

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Planul lui Gigi Becali pare că dă roade. L-a trimis pe Bîrligea la Frosinone pentru 1,5 milioane de euro și mai poate obține încă 3,5 dacă italienii se salvează de la retrogradare.

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Iar decizia pare să fi fost una corectă. Deși avea șanse minime să se salveze la începutul sezonului, Frosinone are un start incredibil de sezon, având deja 13 puncte după doar 7 runde.

În ultimele 5 sezoane, au fost necesare cel puțin 38 de puncte pentru evitarea retrogradării. Iar Frosinone mai are la dispoziție încă 31 de etape ca să atingă această bornă!

Italienii sunt obligați să plătească suma către FCSB indiferent de numărul de minute bifat de Bîrligea.

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Iar șansele ca atacantul să joace la Frosinone sunt infime în acest moment.

Echipa sa este pe val, iar MVP este chiar rivalul său pentru postul de titular. Antonio Raimondo este motorul care a propulsat-o pe Frosinone până pe locul 5 în startul campionatului.

Vârful de 22 de ani a ieșit din nou la rampă vineri, la duelul cu Sassuolo, 4-2, în care a bifat un hat-trick.

A ajuns la 7 goluri marcate în acest sezon fiind golgheterul Serie A.

Raimondo este sub contract cu Bologna, însă a fost împrumutat în ultimele două sezoane la Frosinone, pentru care a marcat 11 goluri și anul trecut în Serie B.

Bîrligea l-a înlocuit la meciul de ieri în minutul 89. În total, atacantul român a bifat 76 de minute în 4 meciuri pentru italieni, doar 12 în Serie A.

Planul nebun al lui Becali

Becali nu speră doar la obținerea celor 3,5 milioane de euro. Patronul FCSB ar vrea să primească și banii, dar și pe Bîrligea înapoi!

„Ei dacă rămân în Serie A, trebuie să dea banii, dar nu sunt obligați să ia și jucătorii. Eu iau și cinci milioane, și Bîrligea înapoi! Dacă nu-l bagă, de ce să-i mai dea salariu? Pot să spună să-l dea înapoi”, a spus Becali pentru Pro TV.

Chiar dacă Bîrligea e rezervă, acest lucru s-ar putea schimba din sezonul viitor. Frosinone îl va pierde vara viitoare pe Raimondo, când se încheie împrumutul său.

Contractul cu Bologna nu are și o clauză pentru un transfer definitiv.

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