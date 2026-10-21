„Asta dă valoarea unui club” Mihai Stoica, înainte de  FCSB - Rapid: „O să mă duc să plâng puțin în mașină” +106 foto
MM Stoica
Superliga

„Asta dă valoarea unui club” Mihai Stoica, înainte de FCSB - Rapid: „O să mă duc să plâng puțin în mașină”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 21.10.2026, ora 19:35
alt-text Actualizat: 21.10.2026, ora 19:35
  • Mihai Stoica (61 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, este încrezător înaintea derby-ului cu Rapid.
  • FCSB - Rapid se joacă sâmbătă, de la ora 21:00, și va fi în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
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Roș-albaștrii traversează o perioadă bună înaintea derby-ului de pe Arena Națională. Au câștigat ambele meciuri de la revenirea lui Laurențiu Reghecampf pe banca tehnică: 1-0 cu Oțelul și 2-1 cu FC Voluntari.

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Mihai Stoica, înainte de FCSB - Rapid: „Foarte optimist”

Oficialul fostei campioane a României privește cu încredere și duelul cu Rapid.

„Nu sunt deloc temperat. Sunt foarte optimist. Mă bazez pe faptul că «non c’è due senza tre» (n.r. «nu există doi fără trei»).

Argumentele o să le păstrez și o să vi le spun după meci. Dacă iese bine, bineînțeles (n.r. râde)”, a declarat Mihai Stoica la emisiunea „Fotbal Show” de la Prima Sport.

Mihai Stoica: „O să mă duc în mașină să plâng puțin”

În momentul în care i s-a transmis că în acest moment lotul giuleștenilor este mult mai bine cotat pe Transfermarkt, oficialul FCSB a oferit un răspuns ironic:

„O să mă duc în mașină să plâng puțin. Transfermarkt este pentru unii un reper. Pentru mine, nici măcar atât.

Atâta timp cât un jucător liber este cotat, nu are sens să vorbesc. Eu sunt inginer la bază. Nu-mi place să vorbesc prostii. Un jucător liber are valoare 0.

Pentru mine, așa înseamnă. În momentul în care vrei să cumperi un jucător și are cotă de 14 milioane pe Transfermarkt, dar îl iei liber, cota este 0, iar cele 14 milioane sunt ceva pus așa, că se întâlnesc niște băieți la o cafea sau la un club”, a adăugat Mihai Stoica.

24,40 milioane de euro
este valorarea lotului celor de la FCSB, în timp ce Rapid este cotată la 29,53 milioane de euro

Mihai Stoica: „Valoarea unui club la momentul ăsta e dată de bugetul clubului respectiv”

Oficialul FCSB susține că valoarea lotului de pe Transfermarkt nu reflectă valoarea reală a unei echipe.

„Valoarea unui club, la momentul ăsta, e dată de bugetul clubului respectiv. Când întâlnești un club care are un buget mult mai mare decât al tău și îl scoți, când întâlnești o echipă pe care o elimini în competițiile europene, se cheamă că ai făcut o surpriză.

Nu cota de pe Transfermarkt și chestii de genul ăsta. Acolo trebuie discutat. Vă dau un sfat. Vorbiți de buget, nu mai vorbiți de ce scriu niște băieți pe Transfermarkt, pentru că asta e important.

Așa cum noi am scos LASK Linz, care avea un buget mult mai mare decât noi, aia a fost o surpriză. Eram outsideri”, a concluzionat Mihai Stoica.

Nu știu salarile de la Rapid, dar cred că bugetul nostru este superior. Mihai Stoica, manager FCSB

FOTO. FCSB - Rapid 2-1, ultima întâlnire între cele două rivale

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FCSB - Rapid, în etapa 21 din Liga 1 (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro) FCSB - Rapid, în etapa 21 din Liga 1 (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro) FCSB - Rapid, în etapa 21 din Liga 1 (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro) FCSB - Rapid, în etapa 21 din Liga 1 (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro) FCSB - Rapid, în etapa 21 din Liga 1 (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro)
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