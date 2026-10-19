Revine Adrian Mutu? FRF, noi detalii despre viitorul selecționer al României U21: „Orice e posibil”
Adrian Mutu
Nationala

Revine Adrian Mutu? FRF, noi detalii despre viitorul selecționer al României U21: „Orice e posibil”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 19.10.2026, ora 15:43
  • Mihai Stoichiță (72 de ani), directorul tehnic al FRF, a vorbit despre posibilitatea ca Adrian Mutu (47 de ani) să devină selecționerul naționalei U21 a României.
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Federația Română de Fotbal caută un înlocuitor pentru Costin Curelea, după ce tehnicianul a ajuns la final de mandat și a ratat calificarea la Euro U21 2027.

Printre principalele opțiuni ale forului condus de Răzvan Burleanu este Adrian Mutu, care a mai condus reprezentativa de tineret între 2020 și 2021.

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Mihai Stoichiță, despre varianta Adrian Mutu: „Orice este posibil”

Mihai Stoichiță nu a exclus posibilitatea ca „Briliantul” să revină în funcția de selecționer al naționalei U21 a României.

„În primul rând, trebuie să avem o discuție cu Costin Curelea, după care ne vom gândi ce va fi în continuare la echipa națională U21.

Deocamdată, vom folosi acțiunea din noiembrie de la U20, avem două meciuri cu Elveția (13 noiembrie) și Polonia (17 noiembrie), în care vom contura viitorul lot pentru U21.

Încă nu vrem să-l punem pe Mutu, dar pe viitor orice este posibil. Orice antrenor bun ne interesează, iar Mutu este un antrenor foarte bun. Nu e niciun fel de secret, dar deocamdată nu este nimic hotărât, iar eu nu vreau să vorbesc pe ipoteze.

În primul rând, dacă stai să te gândești bine, nu știu dacă Mutu ar fi de acord să revină. Dacă își dorește, poate fi o variantă”, a declarat Mihai Stoichiță, conform fanatik.ro.

7 meciuri
a pregătit Adrian Mutu naționala U21 a României. A condus echipa și la Campionatul European U21 din 2021

Mihai Stoichiță: „O să-i comunic și președintelui treaba asta”

Stoichiță a dezvăluit că va purta și o discuție cu Răzvan Burleanu privind posibilitatea ca Mutu să devină selecționer.

O să-i comunic și președintelui treaba asta și o să luăm o hotărâre când va fi cazul să punem antrenor la U21. Practic, dacă stai și te gândești, următoarea competiție poate să fie în septembrie anul viitor. Un an de zile de pregătire.

Stau și eu și vă întreb de ce ar fi iarăși Mutu? Păi așa ar trebui să mă întorc și la Rădoi, și la Mutu, și la Pancu, și la cine a mai fost, care a mai calificat echipa la Euro. Deci trebuie să mă întorc la aceștia.

Cred că rampa de lansare a fost echipa națională U21 pentru ei și nu poate să conteste nimeni treaba asta. Ei au dovedit că sunt antrenori foarte buni după aia, dar asta e altă treabă”.

Sunt plafoane de salarii la Federație. E un salariu decent pentru selecționerul U21. Dacă 4.000 de euro pe lună vi se pare un salariu decent. Mihai Stoichiță, directorul tehnic al FRF

Marius Măldărășanu, fostul antrenor al lui Hermannstadt, se afla pe lista FRF, dar a transmis recent că nu își dorește să preia naționala de tineret a României.

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