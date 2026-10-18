Refuz pentru FRF! Marius Măldărășanu nu vrea să preia naționala U21: „Chiar nu mă văd selecționer”

Marius Măldărășanu (51 de ani) a anunțat că nu își dorește să preia naționala României U21.

Fostul antrenor al lui Hermannstadt se află pe lista Federației Române de Fotbal pentru înlocuirea lui Costin Curelea (42 de ani).

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Federația Română de Fotbal caută un înlocuitor pentru Costin Curelea, după ce tehnicianul a ajuns la final de mandat și a ratat calificarea la Euro U21 2027.

Marius Măldărășanu nu vrea să preia România U21: „Eu vreau să antrenez zilnic”

Liber de contract după despărțirea de Hermannstadt, Măldărășanu a explicat că nu se vede în rolul de selecționer al naționalei de tineret.

„Nu mă văd selecționer, mai ales în situația asta. Au mai fost discuții și în anii precedenți legat de U21, dar eu vreau să antrenez zilnic.

E adevărat, stau de ceva vreme, m-am cam plictisit, însă pașii îi voi face cu cap. Mă văd să antrenez zi de azi. Acum, stând de vreo 8 luni, chiar nu m-aș vedea să lucrez cu jucătorii la două-trei luni.

Chiar îi apreciez pe selecționeri pentru că nu toți antrenorii pot fi selecționeri”, a spus Măldărășanu, conform sport.ro.

Nu știu ce va fi peste mulți ani de acum încolo. Până la urmă, orice antrenor își dorește să antreneze național României. Însă, la momentul ăsta, fiind vorba de U21, chiar nu mă văd. Sper ca ei să facă alegerea cea mai bună, iar lucrurile să meargă așa cum își doresc toți. Marius Măldărășanu, antrenor

După ce Măldărășanu a anunțat că nu este interesat de post, Adrian Mutu (47 de ani) a rămas printre principalele opțiuni ale FRF.

Fostul internațional a mai pregătit naționala de tineret între 2020 și 2021 și a condus echipa la Campionatul European U21 din 2021.

Marius Măldărășanu a condus-o pe Hermannstadt în 187 de meciuri, în perioada 2021-2025. De-a lungul carierei de antrenor, le-a mai pregătit pe Metaloglobus și Astra Giurgiu.

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