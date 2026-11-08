La 23 de ani, Rareș Ilie traversează un sezon bun la Mantova, ocupanta locului 4 în Serie B după 11 etape.

Evoluțiile mijlocașului ofensiv i-au adus prima convocare efectivă la naționala mare, după ce Gheorghe Hagi îl inclusese constant pe listele preliminare.

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Accidentările lui Nicolae Stanciu și Valentin Mihăilă au deschis drumul convocării în premieră a lui Rareș Ilie la prima reprezentativă, pentru meciurile cu Polonia și Bosnia-Herțegovina din Liga Națiunilor.

Rareș Ilie, convocat în premieră de la naționala României după evoluțiile de la Mantova

La 23 de ani, mijlocașul ofensiv de la Mantova traversează unul dintre cele mai bune momente ale carierei, iar evoluțiile sale din Serie B nu au trecut neobservate de selecționerul Gheorghe Hagi.

Transferat definitiv în această vară de la OGC Nice, fostul internațional de tineret a devenit rapid un jucător important pentru formația italiană.

În 12 meciuri oficiale disputate în acest sezon, în Serie B și Coppa Italia, Ilie a acumulat 755 de minute, a marcat un gol și a oferit trei pase decisive.

Randamentul său este confirmat și de aprecierile presei locale. Publicația La Voce di Mantova i-a acordat în mai multe rânduri note de 7 și 7,5, semn că românul a devenit unul dintre jucătorii remarcați ai echipei.

1,80 milioane de euro este cota de piață a lui Rareș Ilie, potrivit Transfermarkt

Rareș Ilie: „Acum mă simt mult mai ușor”

Dincolo de cifre, un argument important în ascensiunea lui Rareș Ilie pare să fie schimbarea de ordin mental. În interviurile acordate publicațiilor italiene locale, fotbalistul a explicat cât de mult l-au afectat împrumuturile succesive din ultimii ani.

La Lausanne, Catanzaro și Empoli, mijlocașul a evoluat fără să știe dacă va continua la echipele respective și în sezonul următor. Transferul definitiv la Mantova i-a oferit însă stabilitatea de care avea nevoie.

„În ultimii ani am fost mereu împrumutat. În acele condiții este foarte greu, ai la dispoziție doar 30 de meciuri să demonstrezi totul, iar presiunea este mare atât pe jucător, cât și pe club.

Acum, că sunt transferat definitiv și aparțin de Mantova, mă simt mult mai ușor în tot ceea ce fac și capabil să mă exprim la potențial maxim”, a explicat Rareș Ilie.

„Experiențele din străinătate m-au făcut mai puternic mental”

Fotbalistul consideră că experiențele din străinătate l-au ajutat să se maturizeze și să gestioneze mai bine presiunea.

„Când am plecat prima dată din România eram foarte tânăr, aveam 19 ani, eram mereu emoționat și totul mă speria.

Însă toate aceste experiențe m-au făcut mult mai puternic din punct de vedere mental. Acum mă simt excelent în Italia, este un campionat ideal pentru caracteristicile mele”, a povestit mijlocașul.

Postul pe care dă cel mai bun randament: mijlocaș ofensiv, în spatele atacantului

Un alt element care explică evoluțiile bune ale românului este poziția pe care joacă la Mantova.

Folosit ca „trequartista”, în spatele atacantului, Rareș Ilie beneficiază de libertatea de care are nevoie pentru a-și pune în valoare calitățile tehnice.

„Mister îmi cere să profit de calitățile mele atunci când am mingea la picior, dar jocul lui implică și mult atac în profunzime.

Rolul de trequartista îmi oferă libertate. Anul trecut am jucat mai mult ca mijlocaș central retras, dar poziția actuală este cea în care dau cel mai bun randament”, a declarat acesta.

Este un detaliu important în perspectiva convocării la prima reprezentativă, în condițiile în care Hagi are nevoie de soluții pentru compartimentul ofensiv, după indisponibilitățile lui Stanciu și Mihăilă.

Hagi l-a remarcat încă din octombrie: „Nu v-ați uitat cum joacă?”

Convocarea nu reprezintă însă o surpriză totală. Gheorghe Hagi l-a inclus constant pe Rareș Ilie pe listele preliminare pentru acțiunile echipei naționale, însă până acum nu îi oferise șansa unei convocări efective.

În octombrie, în contextul discuțiilor despre jucătorii care au lipsit de pe lista convocărilor, selecționerul a adus în atenție și numele lui Rareș Ilie, vorbind despre statutul său de titular la Mantova și evoluțiile bune din Serie B.

„De ce nu l-ați pomenit pe Rareș Ilie? Nu v-ați uitat cum joacă? Joacă la Mantova, e în primele 2-3, joacă titular. Cu Pancu, la U21, a fost printre cei mai buni. Am dat doar un exemplu și l-ați omis”, spunea selecționerul.

„Să joc pentru naționala mare a României este visul meu cel mai mare”

Pentru Rareș Ilie, convocarea la naționala mare reprezintă împlinirea unui obiectiv personal. Mijlocașul spune însă că nu vrea să transforme acest vis într-o presiune suplimentară.

„Să joc pentru naționala mare a României este visul meu cel mai mare. Totuși, nu vreau ca acest lucru să devină o obsesie care să pună presiune inutilă pe mine.

Mă concentrez să dau totul meci de meci la club și eram convins că, dacă voi juca bine, oportunitatea va veni”, declara Rareș Ilie în august, într-un interviu acordat publicației italiene La Voce di Mantova.

Lotul anunțat de Gică Hagi pentru ultimele două meciuri din Liga Națiunilor

PORTARI

Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 4/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 5/0), Laurențiu POPESCU (Universitatea Craiova, 0/0);

(Legia Varșovia | Polonia, 4/0), (FCSB, 5/0), (Universitatea Craiova, 0/0); FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 41/2), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 2/0), Radu DRĂGUȘIN (Fiorentina | Italia, 32/1), Andrei COUBIȘ (Lincoln City | Anglia, 7/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 12/1), Matei ILIE (Kasımpaşa | Turcia, 4/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 10/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 55/2), Lisav EISSAT (Bristol City, 6/0);

(Rayo Vallecano | Spania, 41/2), (Vitória Guimarães | Portugalia, 2/0), (Fiorentina | Italia, 32/1), (Lincoln City | Anglia, 7/0), (Hannover 96 | Germania, 12/1), (Kasımpaşa | Turcia, 4/0), (Universitatea Craiova, 10/0), (Universitatea Craiova, 55/2), (Bristol City, 6/0); MIJLOCAȘI

Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 16/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 78/12), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 41/5), Marius CORBU (Ferencváros | Ungaria, 0/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 11/0), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 4/0); Rareș ILIE (Mantova, 0/0)

(Universitatea Craiova, 16/0), (AEK Atena | Grecia, 78/12), (Universitatea Craiova, 41/5), (Ferencváros | Ungaria, 0/0), (Pafos | Cipru, 11/0), (Dinamo, 4/0); (Mantova, 0/0) ATACANȚI

Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 48/12), Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 19/1), Ianis STOICA (Estrela Amadora | Portugalia, 0/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 57/8), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 22/3), Daniel BÎRLIGEA (Frosinone | Italia, 11/3).

Programul României în Nations League

25 septembrie, 21:45. Suedia - România 2-1

28 septembrie, 21:45. România - Bosnia 2-4

2 octombrie, 21:45. Polonia - România 6-0

5 octombrie, 21:45. România - Suedia 0-1

14 noiembrie, 21:45. România - Polonia (Arena Națională)

17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica)

Clasamentul grupei B4

Suedia - 10p Bosnia - 8p Polonia - 4p România - 0p

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