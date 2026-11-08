Cristian Geambașu Te doare capul!
Cristian Geambașu FOTO GOLAZO.ro
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Cristian Geambașu Te doare capul!

alt-text Cristian Geambașu
alt-text Publicat: 08.11.2026, ora 18:24
alt-text Actualizat: 08.11.2026, ora 18:29
  • Naționala se pregătește pentru meciurile cu Polonia și cu Bosnia Herțegovina, iar selecționerul Gheorghe Hagi nu mai bricolează.
  • Merge în schimb pe lucruri verificate. Oameni care nu prea joacă și care au zero realizări și în puținul timp pe care îl petrec pe teren.
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Campionatul ia ultima pauză din acest an pentru a face loc meciurilor echipei naționale, 14 noiembrie cu Polonia la București și 17 noiembrie în deplasare cu Bosnia și Herțegovina.

Televiziunile deținătoare de drepturi TV pentru întrecerea internă nu sunt foarte fericite, dar nu își permit să spună că hiatusul campionatului prăbușește audiențele.

Dar adevărul este că naționala, mai ales această națională, nu atrage publicul consumator de fotbal. Între patriotism și obiceiul de consum câștigă mereu cel de-al doilea, iar ratingurile au efectul de intervenții chirurgicale asupra ipocriziei.

Curățenie

Gheorghe Hagi a convocat 26 de jucători pentru dubla Polonia-Bosnia de la jumătatea lui noiembrie. Printre aceștia, nu se mai regăsesc 12 (!) dintre cei chemați pentru acțiunea precedentă, partidele cu Polonia, 0-6, și Suedia, 0-1.

Erau atunci nu mai puțin de 33 de oameni în lot, deci ajustarea la cei 26 de acum ar trebui să însemne că selecționerul s-a lămurit de unii dintre ei și a trecut de faza trialului suprapus peste partidele oficiale la stadiul de cristalizare a unui lot stabil.

Au dispărut de pe listă nume importante sau, după caz, speranțe, cum ar fi Darius Olaru, Florin Tănase, Denis Drăguș, Marius Marin sau Andrei Burcă, respectiv David Matei și Andrei Borza.

Portarul Valentin Cojocaru și fundașii Bogdan Racovițan și Raul Opruț (căruia Hagi îi cerea scuze că nu l-a folosit deloc!) făceau parte din categoria „hai să-i mai chemăm și pe ei, să fie la număr”, despre Louis Munteanu nu se mai știe când e accidentat și când e valid, la fel gafeurul tupeist Ionuț Radu. Care la Celta Vigo e mereu sănătos și la pungă gros.

Recruții

Pentru poartă, Otto Hindrich se va lupta acum cu Ștefan Târnovanu și Laurențiu Popescu. Marius Corbu, Florinel Coman și Ianis Stoica se alătură grupului de 5 noi selecționați.

Coman, poreclit odinioară Mbappe de România (ce glumă!) este suflețel din familia Viitorul, deci nu trebuie să ne mire că este reactivat.

În schimb, convocarea lui Ianis Stoica reprezintă un semn de îngăduință (o concesie?) al lui Hagi după criticile insistente primite atunci când tânărul atacant de la Estrela Amador fusese sărit din schemă. Sau poate că selecționerul chiar a ajuns la concluzia încă un Ianis în lot poate fi o opțiune.

Ne vom da seama după minutele pe care le va primi la București și (sau) la Zenica. Dacă le va primi.

Gică Hagi FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro Gică Hagi FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro
Gică Hagi FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro

Cei care joacă la 0. Nu la whist

Și acum intrăm pe terenul în care Hagi driblează, centrează și tot el dă cu capul. Ianis „originalul” nu putea lipsi din motive pe care dacă le explicăm devenim ridicoli.

Florinel Coman, Dennis Man și Valentin Mihăilă sunt alte alegeri discutabile. Discutăm despre 4 jucători importanți, dar care toți la un loc au strâns de la meciul cu Suedia din 5 octombrie, de acum mai mult de o lună, 525 de minute jucate dintr-un total de 19 meciuri cumulate în această perioadă de echipele lor. O medie de aproape 28 de minute pe meci.

Nedetaliată, această statistică nu este relevantă. Să detaliem:

- Man, 61 de minute într-o lună în care PSV Eindhoven a disputat 7 meciuri, Eredivisie plus Champions League. Zero goluri, zero pase de gol pentru român, care a bifat cele 61 de minute în 3 dintre cele 7 partide ale echipei lui.

- Ianis Hagi a cumulat 131 de minute în 4 partide în care a fost folosit la Alanyaspor, deci o medie de 32,75 minute pe apariție. Alanyaspor a jucat 5 partide oficiale în perioada 5 octombrie-5 noiembrie. Statistica arată zero în dreptul reușitelor fiului lui Gheorghe Hagi. 0 goluri, 0 pase de gol

- Valentin Mihăilă de la Rizespor a jucat 110 minute în luna octombrie, și la el în dreptul reușitelor existând tot un zero imaculat. 0 pase de gol, 0 goluri. Cele 110 minute jucate au fost adunate din 3 meciuri.

- Florinel Coman are 223 de minute din 5 meciuri în care a fost pe teren la Al-Gharafa, deci o medie de 44,6 minute pe meci. 1 gol și zero pase decisive sunt statisticile lui Coman din această perioadă.

Pohta lui Gică

Vi se pare că aceste statistici, la care acum are acces oricine și cu atât mai mult un selecționer, justifică convocările?

Oricât ai fi de afurisit, cârcotaș sau chibițaș, e clar că criteriul selecționării celor amintiți a fost pohta ce-a pohtit Hagi. O fi și ăsta un semn pe maturitate profesională? De echilibru?

Înfruntăm Polonia și Bosnia Herțegovina cu 4 atacanți care într-o lună au marcat împreună 1 gol și nu au dat nici o pasă decisivă. Cum să nu te doară capul? Pe tine, suporter, vreau să zic, nu pe ei.

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