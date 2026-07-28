Rareș Ilie a semnat! Noua destinație a internaționalului român, după ce a fost dorit de Rapid » Înțelegere pe 3 ani

Rareș Ilie (23 de ani), fostul jucător al celor de la Rapid, a semnat cu Mantova, formație din al doilea eșalon al Italiei.

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Așteptat să revină în Giulești în această vară, internaționalul român a refuzat fosta echipă, iar acum se pregătește pentru o nouă aventură în Serie B.

Rareș Ilie, prezentat oficial la Mantova

După transferul la Nice din 2022, Ilie a evoluat la diverse cluburi, dar doar sub formă de împrumut.

De această dată, transferul la clubul italian este unul definitiv, într-o înțelegere pe 3 sezoane.

„Mantova 1911 anunță transferul fotbalistului Rareș Andrei Ilie, mijlocaș ofensiv născut în 2003, de naționalitate română, provenit de la Nice.

Jucător al naționalei Under 21 a României, Rareș Andrei Ilie a fost achiziționat de Mantova prin transfer definitiv.

A fost semnat un contract pe trei ani, cu scadența stabilită la 30.06.2029.

Rareș Andrei Ilie vine după o dublă experiență în liga a doua italiană, unde a evoluat pentru Catanzaro și Empoli.

Experiența sa internațională este vastă: a crescut în țara natală la echipa Rapid București, iar pe lângă Nice, a jucat și pentru Maccabi Tel Aviv și Lausanne.

Rareș Andrei Ilie s-a alăturat deja noilor coechipieri la cantonamentul de la Sirmione, fiind deja la dispoziția antrenorului Francesco Modesto.

Bine ai venit la BiancoRosso, Rareș! Hai, Mantova!”, este mesajul transmis de club pe site-ul oficial.

4 milioane de euro a plătit Nice în 2022, pentru transferul lui Rareș Ilie de la Rapid

Cifrele din cariera lui Rareș Ilie

Rapid: 60 de meciuri, 9 goluri, 12 pase decisive

FC Lausanne: 32 de meciuri, 4 goluri, 4 pase decisive

Empoli: 28 de meciuri, 2 goluri, 4 pase decisive

Catanzaro: 15 meciuri, 3 pase decisive

Nice: 10 meciuri

Maccabi Tel-Aviv: 9 meciuri, o pasă decisivă

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