Rusia revine la un turneu FIFA! Naționala țării care și-a invadat vecina a aflat cu cine va juca la Cupa Mondială
Foto: rfs.ru
Campionatul Mondial

Rusia revine la un turneu FIFA! Naționala țării care și-a invadat vecina a aflat cu cine va juca la Cupa Mondială

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 18.09.2026, ora 09:12
alt-text Actualizat: 18.09.2026, ora 10:31
  • Naționala U15 a Rusiei va participa la Campionatul Mondial și Festivalul FIFA, programat în perioada 22-31 octombrie, în Azerbaidjan.
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Va fi primul turneu oficial organizat sub egida FIFA din 2022 încoace la care o selecționată rusă va evolua sub drapelul țării și cu imnul național.

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Rusia revine la un turneu FIFA

FIFA și UEFA au exclus cluburile și naționalele Rusiei din competițiile internaționale în februarie 2022, după ce armata Kremlinului a invadat Ucraina.

Federația Rusă de Fotbal și-a păstrat însă calitatea de membru FIFA.

Joi, 17 septembrie, Federația Rusă de Fotbal a anunțat că selecționata U15 a fost repartizată în grupa AE, alături de Afganistan, Djibouti, Sierra Leone, Sudan și Turcia. Competiția va reuni 191 de selecționate, împărțite în 32 de grupe.

Programul Rusiei în faza grupelor:

  • 24 octombrie: Rusia - Sudan
  • 25 octombrie: Rusia - Sierra Leone
  • 25 octombrie: Rusia - Djibouti
  • 26 octombrie: Afganistan - Rusia
  • 26 octombrie: Turcia - Rusia
14 noiembrie 2021
este data în care Rusia a jucat ultima partidă oficială, contra Croației, scor 0-1, în preliminariile CM 2022

În februarie, șeful FIFA Gianni Infantino a oferit un răspuns clar în momentul în care a fost întrebat dacă forul pe care-l conduce depune eforturi pentru ridicarea interdicției:

„Cu siguranță. Trebuie să o facem. Da… cel puțin la nivel de tineret. Această interdicție nu a dus la nimic. Sancțiunile nu au făcut decât să genereze și mai multă frustrare și ură”, a declarat Infantino.

Pe 24 iunie, FIFA a anunțat că Azerbaidjanul va găzdui prima ediție a Campionatului Mondial și Festivalului U15 și că întrecerea va fi deschisă tuturor federațiilor membre. Această formulă a permis și participarea Rusiei.

Ministrul rus al Sportului, Mikhail Degtyarev, a salutat decizia FIFA și a comentat semnificația acesteia pentru fotbalul rus.

„Salutăm decizia FIFA de a permite naționalei Rusiei să participe la Campionatul Mondial și Festivalul FIFA U15, care va avea loc în Azerbaidjan, în octombrie 2026. Este un pas important către revenirea echipelor rusești în sportul internațional”, a transmis Degtiariov.

De la intrarea în vigoare a interdicției, echipa națională masculină a Rusiei a continuat să dispute meciuri internaționale în afara turneelor majore și ocupă locul 35 în clasamentul mondial FIFA. Același lucru s-a întâmplat și în cazul echipei naționale feminine, care se află pe locul 27.

Și președintele UEFA, Aleksander Ceferin, a contestat în repetate rânduri excluderea echipelor de tineret rusești din competițiile oficiale și a solicitat relaxarea restricțiilor, afirmând că, în caz contrar, tânăra generație rusă ar fi izolată definitiv pe scena internațională.

Cu toate acestea, o propunere în acest sens a fost respinsă din cauza opoziției federațiilor naționale, care l-au criticat pe Ceferin.

Cum se va desfășura turneul FIFA U15:

  • Competiția va reuni 191 de selecționate, împărțite în 32 de grupe. Dintre acestea, 31 vor avea câte șase echipe, iar una va avea cinci.
  • După faza preliminară, echipele vor fi repartizate în șase niveluri valorice, de la A la F, în funcție de locul ocupat în grupă.
  • Câștigătoarele grupelor vor intra în nivelul A, formațiile de pe locurile secunde în nivelul B și așa mai departe.
  • Fiecare participantă va disputa apoi alte cinci meciuri, fără să fie eliminată imediat după o înfrângere.
  • Partidele se vor desfășura în format 8 contra 8, cu două reprize de câte 20 de minute, pe cele 20 de terenuri ale complexului sportiv din Hovsan, în apropiere de Baku.
2.700 de fotbaliști
și 1.200 de membri ai staff-urilor tehnice și administrative sunt așteptați la turneu. Fiecare lot va avea cel mult 14 jucători, dintre care doi portari

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