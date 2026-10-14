Burleanu îi cere explicații Președintele FRF, față-n față joi cu șeful FIFA. Ce vrea să afle de la Infantino

Răzvan Burleanu și colegii din Consiliul FIFA pregătesc o reuniune dură pentru Gianni Infantino.

Ce va fi întrebat președintele forului mondial. Are legătură cu ultimul scandal în care e implicat elvețianul.

Burleanu l-a atacat frontal pe Infantino pe 26 august: „Ne-am pierdut încrederea în el”.

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Gianni Infantino continuă întâlnirile cu lideri sportivi și politici în tentativa disperată de a câștiga alegerile din 18 martie 2027 și de a rămâne președintele FIFA.

Continuă însă în același timp scandalurile legate de avocatul elvețian în vârstă de 56 de ani.

Burleanu și Consiliul FIFA, întrebări pentru Infantino legate de salariul secret

Joi, de la ora 12:00, Răzvan Burleanu va participa la reuniunea Consiliului FIFA, care va avea loc la sediul forului mondial de la Zurich, ședință care se anunță tensionată.

Șeful FRF și colegii săi îl vor chestiona pe Infantino inclusiv despre ultima dezvăluire, potrivit Daily Telegraph:

A primit în 2024 al doilea salariu, o plată secretă de 1,6 milioane de euro de la compania americană care a organizat CM 2026 , sumă nedeclarată de FIFA la veniturile președintelui său (nu apare în raportul financiar al organizației). Ar fi încasat bani în același fel și în 2025, și în 2026.

, sumă nedeclarată de FIFA la veniturile președintelui său (nu apare în raportul financiar al organizației). Ar fi încasat bani în același fel și în 2025, și în 2026. FIFA a făcut public numai salariul de bază în 2024, 4,5 milioane de euro.

Orice sumă cu care e răsplătit președintele FIFA de o firmă legată de forul mondial trebuie declarată, a protestat Miguel Maduro, fost președinte al Comisiei de Guvernanță FIFA: „E o încalcare gravă a regulilor”.

Ancheta The Times a scos la lumină și afacerea lui Infantino cu miliardarul american Eric Schmidt, locuind la Miami în supervila fostului CEO Google. Și conexiunea lui cu cântărețul american Marc Anthony ce are le mijloc un apartament de lux cumpărat pentru o reducere suspectă!

FIFA dezminte și contraatacă: „Respingem cu fermitate orice acuzații”

FIFA a negat orice neregulă financiară: „Nu i se plătește președintelui al doilea salariu și se respectă toate cerințele de raportare a remunerațiilor.

Salariul anual al președintelui FIFA și alte plăți contractuale sunt stabilite de un subcomitet independent privind remunerațiile.

FIFA respinge cu fermitate orice acuzații conform cărora nu a divulgat informații financiare sau și-a încălcat propriul statut.

Situația financiară a FIFA este auditată independent, toate declarațiile respectând legislația fiscală din Elveția, Statele Unite și alte țări” .

Burleanu: „Infantino conduce dictatorial”

Pe 26 august, Burleanu a început o campanie împotriva lui Infantino.

Atunci, liderul FRF a avut o conferință dură contra președintelui FIFA:

„Ne-am pierdut încrederea în el. Conduce dictatorial”.

Face parte din grupul celor care încearcă să-l dea jos pe Infantino la forul din Zurich.

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