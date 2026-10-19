Kimari Robinson, jucător al echipei de fotbal american a Universității Duke, a fost criticat dur pentru un gest făcut în timpul unui meci.

Acesta a lovit peste braț o femeie din stafful medical care încerca să acorde îngrijiri unui coechipier accidentat.

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Episodul a avut loc sâmbătă, 17 octombrie, în timpul meciului pierdut de Duke în fața Universității North Carolina, scor 20-24, în campionatul universitar american (NCAA).

Gest controversat în timpul unui meci de fotbal american

Totul s-a petrecut în sfertul al treilea al partidei, după accidentarea coechipierului său, DaShawn Stone.

Stone a rămas întins pe gazon în urma unei încercări de placaj asupra adversarului Jaylen McGill, iar membrii staffului medical au intrat pe teren pentru a-i acorda îngrijiri.

Robinson s-a apropiat de coechipierul său și a rămas lângă acesta, în timp ce medicii încercau să-i evalueze starea.

La scurt timp, o femeie din stafful medical a venit în fugă și i-a pus mâna pe umăr lui Robinson, încercând să-l îndepărteze pentru a putea ajunge la jucătorul accidentat. Fotbalistul i-a dat peste mână, după care a rămas lângă Stone.

This, @DukeFOOTBALL can’t happen. Check out the 7-9 second mark where the female athletic trainer tries to get the player hovering to move so she can help and he swings his arm at her. He needs to listen to her and know where he should be. If not where is the line? pic.twitter.com/o7VAg4fxlm — Kevin Kelley (@coachkelley1) October 17, 2026

Pe teren a fost adusă și o targă, însă Stone a reușit în cele din urmă să se ridice și să părăsească terenul fără ajutor, conform irishstar.com.

Câteva dintre comentariile lăsate de suporteri pe rețelele sociale după gestul lui Kimari Robinson:

„Duke este o universitate complet lipsită de respect”

„Dacă aș fi antrenor, l-aș chema pe jucătorul cu numărul 5 în birou să-mi explice de ce i s-a părut normal să îndepărteze mâinile unei femei, să stea în calea personalului medical și să nu respecte indicațiile acestuia”

„Ea încerca să se poziționeze pentru a-i stabiliza capul și corpul, conform procedurilor pentru posibilele leziuni ale coloanei vertebrale. Jucătorul nu avea niciun motiv să stea deasupra coechipierului său. De fapt, protocoalele de prim ajutor spun că nici nu ar fi trebuit să fie acolo”

„Nu poți ignora nici emoțiile unui tânăr care vede pe cineva apropiat, aproape ca un membru al familiei, accidentat și întins pe teren. Este evident că amândoi erau îngrijorați pentru jucător”

„Cumva, sunteți mai îngrijorați pentru siguranța ei decât era chiar ea. În acel moment, femeia a înțeles că a fost o greșeală făcută la nervi, i-a explicat situația fără să se sperie și și-a continuat treaba”

„Amândoi ar fi trebuit să înțeleagă situația. Ea putea să țină mai mult cont de ceea ce simțea el pentru coechipierul său, iar el trebuia să-i lase spațiu să intervină. Ambele lucruri pot fi adevărate”

„Amândoi au avut un contact fizic inutil. Ea nu avea de ce să-l împingă în felul acela, de parcă ar fi fost singura care putea salva situația. Dar și reacția lui a fost exagerată și disproporționată”

Kimari Robinson și-a cerut scuze: „Nu merita să fie tratată așa”

Imaginile au provocat numeroase reacții în mediul online. Mai mulți suporteri au criticat gestul sportivului.

Alții au considerat că reacția jucătorului a fost influențată de îngrijorarea pentru coechipierul său, care părea să fi suferit o accidentare serioasă.

Robinson a publicat un mesaj pe platforma X, în care și-a recunoscut greșeala.

„Vreau să-mi cer scuze public față de colega din stafful nostru medical pentru modul în care m-am comportat cu ea în timpul meciului de sâmbătă.

Am greșit complet și ea nu merita să fie tratată așa.

Imediat după meci, mi-am cerut scuze personal și m-am asigurat că este bine”, a scris Kimari Robinson, potrivit reuters.com.

3 sezoane are Kimari Robinson în fotbalul universitar american. În 2023, a evoluat într-un singur meci. Până acum, a disputat 25 de partide

Jucătorul a explicat că s-a speriat în momentul în care l-a văzut pe DaShawn Stone întins pe teren.

„DaShawn Stone este ca un membru al familiei pentru mine și eram speriat că ar putea fi rănit grav.

Dar faptul că eram îngrijorat pentru el nu scuză felul în care am tratat-o. Ar fi trebuit să-mi controlez emoțiile și nu am reușit.

Îmi pare sincer rău pentru ceea ce am făcut și pentru că am dezamăgit-o pe ea, m-am dezamăgit pe mine și am dezamăgit echipa.

Trebuie să mă comport mai bine de atât”, a încheiat transmis sportivul.

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