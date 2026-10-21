Federația Română de Ciclism a anunțat că lucrările la pista velodromului din Craiova ar urma să înceapă în primăvara anului 2027.

Când este estimată finalizarea întregului complex sportiv, în rândurile de mai jos.

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Primul velodrom interior din România este inclus în proiectul „Complexul Multifuncțional Stadionul Tineretului”, care va oferi facilități moderne pentru mai multe discipline sportive.

Lucrările la velodromul din Craiova încep în 2027

Lucrările la noua sală polivalentă din Craiova au început în iunie 2024, iar la începutul acestei luni, Consiliul Județean Dolj a acordat o finanțare nerambursabilă de aproape 220 de milioane de lei.

Finalizarea arenei este estimată pentru august 2027, în timp ce, potrivit Federației Române de Ciclism, lucrările la velodrom ar urma să înceapă în primăvara anului viitor.

„Velodromul din Craiova prinde tot mai mult contur.

Lucrările avansează vizibil, iar în paralel sunt în pregătire planșele tehnice necesare procesului de preomologare de către Uniunea Ciclistă Internațională.

Arena va cuprinde 5.700 de locuri pentru spectatori, inclusiv locuri VIP și pentru persoane cu dizabilități, precum și 710 locuri destinate reprezentanților mass-media.

Începerea lucrărilor la pistă este estimată pentru primăvara anului 2027, iar termenul de finalizare a întregului proiect este aproximat pentru 2029, anul în care putem readuce acasă Campionatul Național de Pistă.

Federația Română de Ciclism este implicată activ în procesul de omologare, sprijinind demersurile tehnice necesare pentru realizarea unei piste conforme cu cerințele internaționale”, se arată în anunțul Federației Română de Ciclism.

Va fi a treia cea mai mare Sală Polivalentă din România

Arena va avea o capacitate de 8.000 de locuri și va fi a treia cea mai mare din țară, după BT Arena din Cluj (10.000 de locuri) și Polivalenta din Brașov (11.233 locuri), care va fi și ea inaugurată anul viitor.

În prezent, Craiova mai beneficiază de o Sală Polivalentă, inaugurată în noiembrie 2012, cu o capacitate de 4.215 locuri.

Noul complex sportiv de la Craiova va conține:

Un velodrom de categoria I, proiectat pentru o viteză de 80-85 km/h;

O pistă de alergare ovală, cu o lungime de 200 de metri, cu 6 culoare;

O pistă dreaptă, de 60 de metri, cu 8 culoare;

Zone pentru probe precum săritura în înălțime, triplu salt, săritura cu prăjina sau aruncarea greutății;

Vestiare pentru sportivi și arbitri;

Sală de conferințe;

Restaurant;

Sală de forță;

Tribune cu o capacitate totală de 8.000 de locuri;

Loc de joacă;

Un muzeu al sportului;

Spații administrative

75.000.000 de euro este suma la care se ridică costurile la noua Polivalentă din Craiova

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