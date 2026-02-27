Polivalenta OZN din România FOTO: Imagini spectaculoase. În ce stadiu sunt lucrările, cât a costat și cine plătește +14 foto
Sala Polivalentă Brașov (foto: facebook/MIS Grup)
Polivalenta OZN din România FOTO: Imagini spectaculoase. În ce stadiu sunt lucrările, cât a costat și cine plătește

alt-text Publicat: 27.02.2026, ora 09:57
alt-text Actualizat: 27.02.2026, ora 09:57
  • Cea mai mare Sala Polivalentă din România prinde contur. Lucrările au avansat, iar stadiul fizic general al construcției a ajuns la 65%, după cum anunță constructorul.
  • Detalii despre arena care va avea 11.233 locuri, în rândurile de mai jos

Până în prezent, cea mai mare Sală Polivalentă din țara noastră este BTarena, din Cluj, cu o capacitate de 10.000 de locuri.

Orașul Brașov va avea cea mai mare Sală Polivalentă din România

Sala Polivalentă din Brașov va avea 11.233 de locuri și este un proiect realizat în parteneriat public între Compania Națională de Investiții (CNI) și Primăria Municipiului Brașov. Ea este ridicată pe terenul fostului Stadion Municipal Brașov, din cartierul Bartolomeu.

Va fi un complex multifuncțional care va putea găzdui evenimente sportive, concerte, conferințe, expoziții și alte activități culturale sau sociale.

Sala Polivalentă din Brașov (foto: facebook)
Sala Polivalentă din Brașov (foto: facebook)

Galerie foto (14 imagini)

Sala Polivalentă din Brașov (foto: captură YouTube/Tot Ce Zboară Se Mănâncă) Sala Polivalentă din Brașov (foto: facebook) Sala Polivalentă din Brașov (foto: captură YouTube/Tot Ce Zboară Se Mănâncă) Sala Polivalentă din Brașov (foto: facebook) Sala Polivalentă din Brașov (foto: captură YouTube/Tot Ce Zboară Se Mănâncă)
+14 Foto
labels.photo-gallery

Sala va respecta standardele naționale și internaționale pentru competiții de baschet, handbal, volei, tenis și alte sporturi de interior.

Sala Polivalentă din Brașov va avea spații administrative, vestiare, facilități VIP, zone comerciale, parcare subterană și facilități conexe.

Investiția totală este de peste 350 de milioane de lei, dintre care cea mai mare parte e acoperită de CNI, iar o parte mică de Primăria Brașov.

Stadiul construcției (începută în 2022) a ajuns la 65%, având structura și acoperișul finalizate. În prezent, se lucrează la finisaje, canalizări, fațadă și instalații interne.

🧱 𝐎𝐛𝐢𝐞𝐜𝐭𝐮𝐥 𝟏 – 𝐒𝐭𝐫𝐮𝐜𝐭𝐮𝐫𝐚 𝐞𝐬𝐭𝐞 𝐚𝐩𝐫𝐨𝐚𝐩𝐞 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐥𝐢𝐳𝐚𝐭𝐚̆:
✅ Structura de rezistență – 95%
✅ Zidării – 95%
✅ Acoperișuri Sală Mare & Mică – 99%
🔩 𝐙𝐨𝐧𝐚 𝐝𝐞 𝐢̂𝐧𝐜𝐡𝐢𝐝𝐞𝐫𝐢 𝐬̦𝐢 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚̆𝐫𝐢:
✅ Structura metalică fațade – 85%
🔧 𝐋𝐮𝐜𝐫𝐚̆𝐫𝐢 𝐢̂𝐧 𝐝𝐞𝐬𝐟𝐚̆𝐬̦𝐮𝐫𝐚𝐫𝐞
▶️ Instalații – 46%
▶️ Canalizări exterioare – 40%
▶️ Drumuri – 25%

Sala Polivalenta brasov Primaria Brasov constructie
