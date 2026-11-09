A trimis publicul la culcare VIDEO. Gest provocator al argentinianului care a câștigat turneul din Brazilia. Cum a răspuns adversarul +8 foto
Camilo Ugo Carabelli (FOTO: captură ESPN 3)
Tenis

A trimis publicul la culcare VIDEO. Gest provocator al argentinianului care a câștigat turneul din Brazilia. Cum a răspuns adversarul

alt-text Silviu Dumitru
alt-text Publicat: 09.11.2026, ora 10:49
alt-text Actualizat: 09.11.2026, ora 13:43
  • Finala turneului Challenger de la Costa do Sauipe (Brazilia) s-a încheiat cu momente tensionate.
  • Argentinianul Camilo Ugo Carabelli (27 de ani, #65 ATP) a provocat publicul printr-un gest ironic, după ce l-a învins pe brazilianul Thiago Seyboth Wild (26 de ani, #98 ATP).
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Carabelli s-a impus cu 6-2, 7-5 și a cucerit trofeul, după o finală în care a avut de înfruntat și ostilitatea tribunelor.

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Camilo Ugo Carabelli a câștigat turneul și i-a trimis pe brazilieni la culcare

Imediat după ultimul punct, argentinianul și-a dus mâinile în dreptul capului, a închis ochii și a mimat că doarme. I-a „trimis la culcare” pe cei care l-au susținut zgomotos pe Wild pe toată durata partidei.

Gestul nu a fost deloc pe placul lui Thiago Seyboth Wild. Vizibil deranjat de modul în care Carabelli a ales să sărbătorească victoria, brazilianul a refuzat să-i strângă mâna la fileu.

Argentinianul l-a salutat pe arbitrul de scaun, după care a părăsit terenul.

Camilo Ugo Carabelli a trimis publicul „la culcare” după victoria cu Thiago Seyboth Wild (FOTO: captură ESPN 3)
Camilo Ugo Carabelli a trimis publicul „la culcare” după victoria cu Thiago Seyboth Wild (FOTO: captură ESPN 3)

Galerie foto (8 imagini)

Camilo Ugo Carabelli a trimis publicul „la culcare” după victoria cu Thiago Seyboth Wild (FOTO: captură ESPN 3) Camilo Ugo Carabelli a trimis publicul „la culcare” după victoria cu Thiago Seyboth Wild (FOTO: captură ESPN 3) Camilo Ugo Carabelli a trimis publicul „la culcare” după victoria cu Thiago Seyboth Wild (FOTO: captură ESPN 3) Camilo Ugo Carabelli a trimis publicul „la culcare” după victoria cu Thiago Seyboth Wild (FOTO: captură ESPN 3) Camilo Ugo Carabelli a trimis publicul „la culcare” după victoria cu Thiago Seyboth Wild (FOTO: captură ESPN 3)
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Victoria de la Costa do Sauipe reprezintă al cincilea succes consecutiv obținut de Carabelli în confruntările directe cu Wild.

Chiar dacă finalul meciului a fost marcat de tensiuni, Carabelli a primit și aplauze din partea unor spectatori brazilieni în timpul festivității de premiere.

Camilo Ugo Carabelli: „Așa a fost mereu”

La finalul partidei, Carabelli a vorbit despre atmosfera dificilă pe care o întâlnește un jucător argentinian atunci când evoluează în Brazilia.

Totuși, a explicat că rivalitatea dintre cele două țări face parte din spectacolul tenisului și că situația ar fi aceeași și în sens invers.

„Este extrem de greu să joci în Brazilia ca argentinian. Te scot din minți, dar este de înțeles și s-ar întâmpla la fel dacă ar fi invers”, a declarat Carabelli, potrivit noticiasargentinas.com.

Întrebat despre refuzul lui Wild de a-i strânge mâna, Carabelli nu a părut foarte surprins. Cei doi se cunosc încă din perioada junioratului, iar argentinianul a lăsat să se înțeleagă că nu consideră incidentul unul ieșit din comun.

El așa este, mereu a fost așa. Nu mă deranjează pentru că îl cunosc de când eram copii. Sunt lucruri din timpul meciului. Camilo Ugo Carabelli, locul 65 ATP

În urmă cu doar o săptămână, Camilo Ugo Carabelli a abandonat partida din sferturile unui alt turneu Challenger, fiind nemulțumit de zgura din Ecuador. La începutul lui 2026, tenismenul atrăsese atenția și la Auckland, unde s-a tuns singur în timpul unui meci.

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