Și-a luat jucăriile și a plecat!  VIDEO. Principalul favorit al turneului a refuzat să mai joace. Ce l-a enervat + cum a fost pedepsit +11 foto
Camilo Ugo Carabelli (Foto: IMAGO)
Tenis

Și-a luat jucăriile și a plecat! VIDEO. Principalul favorit al turneului a refuzat să mai joace. Ce l-a enervat + cum a fost pedepsit

alt-text Silviu Dumitru
alt-text Publicat: 01.11.2026, ora 12:24
alt-text Actualizat: 01.11.2026, ora 12:25
  • Argentinianul Camilo Ugo Carabelli (27 de ani, #75 ATP) a abandonat în mod neașteptat partida din sferturile turneului Challenger 75 de la Guayaquil (Ecuador), disputată împotriva brazilianului Joao Reis Da Silva (26 de ani, #186 ATP).
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Primul set a fost echilibrat, cei doi jucători alternând la conducere. Principal favorit al competiției, Carabelli a obținut primul break la 3-2, însă nu a reușit să își păstreze avantajul, iar Reis Da Silva a egalat.

Argentinianul a mai câștigat un game pe serviciul adversarului la 4-4, dar brazilianul a recuperat din nou imediat.

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Camilo Ugo Carabelli a părăsit terenul la 5-5. Nemulțumiri privind zgura din Ecuador

La 5-4, Ugo Carabelli a avut ocazia de a încheia setul pe propriul serviciu, însă Reis Da Silva a câștigat game-ul și a restabilit din nou egalitatea.

La scorul de 5-5, argentinianul și-a strâns rachetele și a părăsit arena. Arbitrul de scaun și oficialii turneului au discutat cu jucătorul și au încercat să obțină continuarea partidei, însă acesta nu a revenit pe teren, iar meciul a fost încheiat prin descalificarea sa.

Camilo Ugo Carabelli, abandon neașteptat la Guayaquil (FOTO: captură ATP Challenger)
Camilo Ugo Carabelli, abandon neașteptat la Guayaquil (FOTO: captură ATP Challenger)

Galerie foto (11 imagini)

Camilo Ugo Carabelli, abandon neașteptat la Guayaquil (FOTO: captură ATP Challenger) Camilo Ugo Carabelli, abandon neașteptat la Guayaquil (FOTO: captură ATP Challenger) Camilo Ugo Carabelli, abandon neașteptat la Guayaquil (FOTO: captură ATP Challenger) Camilo Ugo Carabelli, abandon neașteptat la Guayaquil (FOTO: captură ATP Challenger) Camilo Ugo Carabelli, abandon neașteptat la Guayaquil (FOTO: captură ATP Challenger)
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Plecarea lui Ugo Carabelli ar fi fost determinată de nemulțumirile legate de suprafața terenului de la Guayaquil.

Argentinianul a reclamat comportamentul imprevizibil al mingii la contactul cu zgura și dificultățile întâmpinate în timpul deplasării pe teren.

Potrivit informațiilor apărute după meci, jucătorul a considerat că aceste condiții puteau crește riscul de accidentare, în special în timpul deplasărilor laterale, scrie spaziotennis.com.

Decizia impulsivă îl costă scump pe jucătorul sud-american. ATP a anulat punctele obținute de Ugo Carabelli la Guayaquil și premiul în bani aferent parcursului său, în valoare de 3.095 de dolari.

Incidentul ar putea fi analizat de forul profesionist, care urmează să stabilească dacă se impun și alte măsuri disciplinare.

Joao Reis Da Silva s-a calificat în semifinale, însă a fost învins de uruguayanul Joaquin Aguilar Cardozo (21 de ani, #332 ATP), care îl va întâlni în finală pe bolivianul Hugo Dellien (33 de ani, #119 ATP).

Acesta nu este primul moment inedit oferit de Camilo Ugo Carabelli în circuitul ATP. La începutul anului 2026, argentinianul s-a tuns de unul singur în timpul unui meci de la Auckland.

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