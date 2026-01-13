Moment aparte la Auckland Un jucător s-a tuns de unul singur în timpul meciului

Camilo Ugo Carabelli (26 de ani, locul 47 ATP), tenismen argentinian, și-a tăiat singur părul în timpul unui meci disputat la Auckland.

Ajustarea de ultim moment nu l-a ajutat să întoarcă soarta partidei: Carabelli a fost eliminat din turneu, după ce a pierdut în fața lui Alejandro Tabilo, scor 4-6, 2-6.

Camilo Ugo Carabelli s-a tuns de unul singur în timpul meciului cu Alejandro Tabilo

În timpul meciului, Carabelli a scos o foarfecă din geantă și a început să își taie părul, sub privirile spectatorilor și în fața camerelor de filmat.

Secvența a circulat rapid în mediul online, unde a stârnit reacții și comentarii:

„Pun pariu că pierdea și a făcut asta din disperare. S-a antrenat toată ziua și atunci nu a avut nicio problemă cu lungimea părului, dar acum brusc e o problemă atât de mare încât trebuie să-l taie în timpul pauzei, haha”

„Își optimizează aerodinamica?”

Scena nu este, totuși, unică.

Andy Murray a avut un episod asemănător, în timpul unei partide cu Rafael Nadal, în 2015.

La fel ca în cazul lui Carabelli, și atunci tot adversarul s-a impus: Rafael Nadal a câștigat cu 6–4, 6–1.

„Îmi intrase păr în ochi și am vrut pur și simplu să scap de el. A durat, la propriu, două secunde. Atât”, declara Murray la acea vreme, conform tennis.com.

Nadal spunea că nu a remarcat ce a făcut Murray, însă a izbucnit în râs când a aflat că britanicul spusese că îl deranja părul: „E o soluție bună”, a comentat el.

