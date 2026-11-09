Andrei Nicolescu (50 de ani) a dezvăluit când ar putea reveni George Pușcaș (30 de ani) în formula lui Dinamo.

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Atacantul „câinilor” nu a bifat nicio prezență în acest sezon, iar staff-ul medical și cei din conducere nu au vrut să-și asume niciun risc în ceea ce privește procesul de recuperare, după intervenția chirurgicală suferită.

Andrei Nicolescu: „Avem semnal foarte pozitive pentru Pușcaș”

Pe finalul sezonului trecut, Pușcaș a mers la un control de specialitate în străinătate, iar medicul i-a transmis că trebuie să se opereze urgent din cauza pubalgiei, însă a amânat intervenția până la finalul stagiunii.

Acum, după multă incertitudine în privința revenirii sale pe gazon, președintele lui Dinamo a confirmat că Pușcaș este așteptat după pauza competițională, recuperarea mergând conform planului.

„Da, eu așa sper. Pentru prima dată avem semnale foarte pozitive de recuperare, de modul în care decurg antrenamentele, intensitatea în antrenament”, a declarat Andrei Nicolescu, potrivit fanatik.ro.

În ceea ce-l privește pe Pușcaș, care a semnat un supercontract de prelungire până în 2029, prin care poate încasa sume importante, pe lângă salariu, în funcție de cifrele pe care le va bifa.

FOTO. Unicul gol marcat de Pușcaș în tricoul lui Dinamo, în sezonul anterior

Sosit la Dinamo în februarie 2026, George Pușcaș a jucat în total 8 meciuri în sezonul trecut, reușind să înscrie un gol și să ofere o pasă decisivă.

Pușcaș a jucat ultimul său meci oficial pe 16 mai, când prindea 38 de minute într-o remiză cu CFR Cluj, scor 0-0.

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