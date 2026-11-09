Zidane, omul surprizelor Selecționerul Franței a convocat un jucător de liga a doua
Sael Kumbedi și Zinedine Zidane. Foto: IMAGO + montaj/GOLAZO.ro
Liga Națiunilor

Zidane, omul surprizelor Selecționerul Franței a convocat un jucător de liga a doua

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 09.11.2026, ora 18:42
  • Zinedine Zidane (54 de ani) a chemat la echipa națională un jucător care evoluează în eșalonul secund al Germaniei.
  • Fotbalistul îl va înlocui pe Pierre Kalulu, care a suferit o accidentare înainte de acțiunea echipei naționale.
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Fosta campioană mondială din 2018 se pregătește pentru ultimele două meciuri din Liga Națiunilor, unde, sub comanda noului selecționer, conduce grupa A, fără eșec în primele 4 etape.

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Sael Kumbedi, jucător din Zweite Bundesliga, convocat la naționala Franței

Kumbedi evoluează pentru Wolfsburg, formație care a retrogradat din Bundesliga la finalul sezonului trecut, fiind titular incontestabil atât la club, cât și la naționala U21 a Franței.

În vârstă de 21 de ani, fotbalistul l-a impresionat pe Zinedine Zidane, iar selecționerul primei reprezentative a decis să-i ofere o șansă la echipa mare, după accidentarea lui Pierre Kalulu, jucătorul lui Juventus.

Kumbedi a petrecut 3 ani la Lyon până să ajungă anul trecut sub formă de împrumut la Bundesliga. Nemții l-au cumpărat definitiv și a rămas la echipă și după retrogradarea în 2. Bundesliga.

Printre surprizele din lotul anunțat de Zidane se mai numără și Pablo Pagis, atacantul celor de la Paris FC.

Franța va întâlni Italia și Turcia, pe 12 și 15 noiembrie, ambele partide fiind programate de la 21:45.

Clasamentul Ligii A1

LocEchipaMeciuriPuncte
1Franța410
2Italia47
3Belgia46
4Turcia40

Lotul complet al Franței

  • Portari: Mike Maignan (AC Milan), Guillaume Restes (Toulouse), Robin Risser (Lens)
  • Fundași: Andy Diouf (Inter), Malo Gusto (Chelsea), Jeremy Jacquet (Liverpool), Sael Kumbedi (Wolfsburg), Ibrahima Konate (Real Madrid), Adrien Truffert (Bournemouth), Dayot Upamecano (Bayern Munchen), Lenny Yoro (Manchester United)
  • Mijlocași: Eduardo Camavinga (Real Madrid), Rayan Cherki (Manchester City), Lucas Da Cunha (Como), Adrien Rabiot (AC Milan), Aurelien Tchouameni (Real Madrid), Warren Zaire-Emery (Paris Saint-Germain)
  • Atacanți: Bradley Barcola (Liverpool), Desire Doue (PSG), Kylian Mbappe (Real Madrid), Michael Olise (Bayern Munchen), Pablo Pagis (Paris FC), Marcus Thuram (Inter)

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