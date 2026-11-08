FCSB, out din play-off? „Roș-albaștrii” ar urma să rateze din nou lupta pentru titlu! Cum arată toate calculele

FCSB - Corvinul 0-1. Șansele pentru un loc de play-off au scăzut considerabil pentru formația lui Laurențiu Reghecampf, după eșecul de sâmbătă.

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Turul sezonului regulat a ajuns la final, în timp ce FCSB a ajuns la trei eșecuri consecutive în toate competițiile, iar echipa pare că se confruntă cu aceeași provocare ca în sezonul precedent, când a ratat play-off-ul la limită.

FCSB, șanse de 33% pentru o clasare în primele 6 poziții

Înainte de meciul din etapa #15, șansele pentru ca FCSB să acceseze play-off-ul se apropiau de 50%.

Acum, potrivit ultimelor calcule al celor de la Football Meets Data, procentul a scăzut masiv, ajungând acum la 33%.

Primele 6 echipe cu cele mai multe șanse pentru o clasare pe loc de play-off sunt chiar cele care ocupă în prezent primele poziții din clasament.

Surpriza vine din partea Petrolului, care ocupă locul 4 în clasament, având 60% șanse pentru a încheia sezonul regulat în top 6.

În cazul unui rezultat pozitiv duminică, cu CFR Cluj, campioana U Craiova poate trece pe prima poziție, peste liderul Dinamo.

Șansa pentru FCSB ar putea veni după ce Petrolul va fi depunctată. Din informațiile GOLAZO.ro, „lupii” ar urma să fie sancționați cu pierderea a două puncte.

Cum arată șansele la play-off pentru formațiile din Superliga și cum s-au schimbat în această etapă:

99.9% Universitatea Craiova

99.6% Dinamo București

97% Rapid București

89% Universitatea Cluj (-3%)

60% Petrolul Ploiești (+18%)

44% Farul Constanța (-2%)

33% FCSB (-15%)

27% CFR Cluj

27% Corvinul (+12%)

13% UTA Arad (-10%)

4% Botoșani

4% Sepsi Sfantu Gheorghe

3% Argeș Pitești (+1%)

1% Oțelul Galați

Clasamentul în Superliga

Loc Echipă Meciuri Puncte 1 Dinamo 15 33 2 U Craiova 14 32 3 Rapid 15 31 4 Petrolul 15 27 5 U Cluj 15 26 6 Farul 15 24 7 Corvinul 15 22 8 FCSB 15 21 9 CFR Cluj 14 18 10 UTA Arad 15 18 11 FC Argeș 15 15 12 Sepsi 14 15 13 FC Botoșani 14 14 14 Oțelul 14 12 15 FC Voluntari 14 8 16 Csikszereda 15 6

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