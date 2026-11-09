Ionuț Radu (29 de ani), portarul celor de la Celta Vigo, a publicat un mesaj amplu în care explică motivele pentru care nu va participa la acțiunea echipei naționale din luna noiembrie.

Internaționalul român respinge acuzațiile potrivit cărora ar fi refuzat să reprezinte România.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

România va întâlni Polonia pe 14 noiembrie, pe Arena Națională, și Bosnia-Herțegovina pe 17 noiembrie, la Zenica. Ambele meciuri încep la 21:45.

Ionuț Radu explică de ce joacă în Spania, dar lipsește de la națională: „Nu este o absență nejustificată”

Federația Română de Fotbal a anunțat pe 6 noiembrie că portarul nu va fi disponibil.

Decizia a stârnit controverse, mai ales după ce Radu a continuat să evolueze pentru Celta Vigo. Duminică, 8 noiembrie, românul a fost integralist în remiza cu Levante, scor 0-0, din campionatul Spaniei.

„În ultimele zile au apărut foarte multe discuții, comentarii și acuzații în spațiul public în legătură cu absența mea de la actuala acțiune a echipei naționale a României.

Am ales să nu reacționez imediat, din respect pentru echipa națională, pentru Federație, pentru colegii mei și pentru oamenii care iubesc cu adevărat fotbalul românesc. Consider însă că s-a ajuns într-un punct în care tăcerea poate fi interpretată greșit, iar anumite lucruri trebuie spuse foarte clar.

Nu am refuzat echipa națională. Nu am întors spatele României. Și nu am tratat niciodată tricoul echipei naționale ca pe o obligație lipsită de importanță. Dimpotrivă.

Am 29 de ani și 11 selecții la prima reprezentativă. Fiecare convocare a reprezentat pentru mine o onoare și o responsabilitate”, a transmis Radu, într-un story pe Instagram

FOTO. Suedia - România 2-1

Portarul a oferit și detalii despre accidentarea care îl împiedică să participe la meciurile naționalei.

„Realitatea situației medicale este simplă, chiar dacă în spațiul public a fost transformată într-o controversă.

De mai multe luni mă confrunt cu o problemă la umărul drept, pentru care am fost nevoit să continui să joc apelând la soluții temporare împotriva durerii, în condițiile unui calendar competițional foarte solicitant.

În această perioadă nu am putut urma un program normal de antrenament, iar problema nu poate fi rezolvată la nesfârșit prin simpla gestionare a durerii.

Este nevoie de o perioadă de timp pentru a urma un tratament specific și pentru a respecta repausul recomandat de specialiști”, a explicat internaționalul român.

Este o decizie medicală necesară pentru sănătatea mea și pentru a putea continua să îmi desfășor activitatea la nivelul de performanță pe care mi-l doresc. Ionuț Radu

Ionuț Radu: „Nu este o decizie luată pe ascuns”

Radu a explicat că Celta Vigo a informat FRF despre problemele sale medicale, iar cele două părți au convenit, împreună cu el, să folosească această perioadă pentru tratament și recuperare.

„Clubul meu, Celta Vigo, cel care mi-a dat încrederea necesară și datorită căruia a fost posibil să fiu chemat la echipa națională, a informat oficial Federația Română de Fotbal despre situația medicală, iar reprezentanții celor două părți împreună cu mine au comunicat și au convenit ca această perioadă să fie folosită pentru tratament și recuperare.

Nu este o decizie luată pe ascuns, nu este o absență nejustificată și cu atât mai puțin o încercare de a evita echipa națională”, a afirmat Radu.

Înțeleg că unii oameni se întreabă cum este posibil să joc pentru club și să nu fiu disponibil pentru națională. Dar între capacitatea de a intra pe teren și necesitatea de a trata o problemă medicală există o diferență pe care cred că ar trebui să o înțelegem cu toții. Faptul că un sportiv continuă să joace nu înseamnă că nu are o problemă și nici că nu are nevoie de tratament Ionuț Radu, portarul celor de la Celta Vigo

Ionuț Radu respinge acuzațiile: „Niciodată nu am condiționat venirea la națională de faptul că voi juca sau nu!”

Într-o altă parte a mesajului, portarul a răspuns criticilor legate de atitudinea sa față de echipa națională.

„Ceea ce mă deranjează însă cel mai mult nu este dezbaterea în sine, ci faptul că, din nou, anumite persoane au ales să transforme o situație medicală într-o discuție despre caracterul, profesionalismul și atașamentul meu față de echipa națională.

De-a lungul timpului au fost construite și propagate tot felul de povești despre mine, inclusiv ideea că aș fi un om nepotrivit în interiorul vestiarului echipei naționale.

Resping categoric aceste etichete și aceste insinuări. Nu poți construi o realitatea despre un om din zvonuri, interpretări și afirmații repetate până când majoritatea ajunge să le considere adevăruri”, a transmis fotbalistul.

Accept critica sportivă. Accept întrebările, analizele și opiniile diferite. Sunt fotbalist profesionist și înțeleg că evoluțiile mele pot fi evaluate și comentate. Dar nu voi considera niciodată normale atacurile personale, insinuările nefondate și încercările de a pune Ia îndoială caracterul unui om fără argumente și fără cunoașterea realității. Respectul pentru echipa națională nu se măsoară în declarații făcute pentru public și nici în capacitatea unui jucător de a-și sacrifica sănătatea pentru a demonstra ceva cuiva. Ionuț Radu

16 meciuri a disputat Ionuț Radu în acest sezon pentru Celta Vigo, reușind să păstreze poarta intactă în șase dintre ele

Acesta a amintit și de o convocare anterioară, pentru meciul cu Turcia, la care s-a prezentat deși avea probleme la gambă și risca să își agraveze accidentarea.

„Lumea uită un mic detaliu: când am venit Ia națională pentru meciul cu Turcia, eram conștient că aveam o posibilă problemă Ia gambă și că exista riscul să-mi agravez accidentarea. Știam că, prin această decizie, puteam pune în pericol ultimele luni ale unui sezon important pentru mine. Cu toate acestea, am ales să vin.

Am venit pentru că mi-am dorit, din suflet, să fiu alături de echipă și să încerc să o ajut, nu pentru că aș fi pus vreo condiție sau aș fi avut vreun interes personal.

Iar aici vreau să clarific un lucru fără niciun fel de echivoc: Niciodată, DAR NICIODATĂ, nu am condiționat venirea mea la echipa națională DE FAPTUL CĂ VOI JUCA SAU NU!

Nu am cerut garanții, nu am pus condiții și nu am pretins niciodată un loc în echipă.

Nu cer nimănui să mă aplaude. Nu cer tratament

preferențial și nu cer ca oamenii să fie de acord cu mine.

Vreau ca adevărul să fie respectat, iar judecățile despre

un om să nu fie construite pe speculații, ci pe fapte reale!

Este de-a dreptul șocant să constați că, uneori, noi,

românii, suntem mai apreciați și mai bine primiți în afară

decât în propria noastră țară”, a adăugat Radu.

România nu este un adversar pentru mine. Echipa națională nu este un inconvenient. Iar sănătatea mea nu este un subiect de negociere în fața presiunii publice Ionuț Radu, portarul celor de la Celta Vigo

Gică Hagi, despre absența lui Ionuț Radu: „La națională vii cu inima”

Selecționerul României a fost întrebat despre situațiile lui Nicolae Stanciu și Ionuț Radu, după ce ambii au evoluat pentru echipele de club, dar nu vor participa la acțiunea naționalei.

„Comunicarea a fost clară în privința lui Ionuț Radu, v-am spus cum stau lucrurile. El a luat decizia asta, vorbiți cu el. La el și Nicușor Stanciu e decizia lor, la fel și Mihăilă, care e accidentat.

Federația a comunicat direct cum stau lucrurile. Decizia e a lor. Noi știm despre problema fiecăruia, nu a fost decizia noastră. Noi ținem cont de decizia jucătorului.

Jucătorii nu au contract cu noi. E total diferit. La națională vii dacă simți, cu drag, să producă rezultate, dacă ești 100%, să fii cu inima, total, nu există 99%!

Dacă nu ești convins, ai crezut că e bine să stai la echipă și să te refaci… Ionuț Radu are o problemă și e destul de clar lucrul ăsta, foarte bine, asta e, avem altul”.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport