FCSB - CORVINUL 0-1. Laurențiu Reghecampf (51 de ani), antrenorul roș-albaștrilor, s-a declarat deranjat de atitudinea și evoluția jucătorilor săi.

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FCSB traversează o perioadă neagră. Roș-albaștrii au ajuns la trei înfrângeri consecutive în toate competițiile, fără să marcheze vreun gol, iar Laurențiu Reghecampf a avut un mesaj dur pentru elevii săi.

FCSB - CORVINUL 0-1 . Laurențiu Reghecampf: „Dezamăgit total de atitudinea jucătorilor”

„Dezamăgit total, în primul rând, de atitudinea jucătorilor, fără agresivitate. Ne-am creat câteva ocazii, dar prea puțin pentru ceea ce ne-am propus. Un joc slab al nostru .

Din păcate, ni se accidentează și jucători în anumite momente în care nu ar trebui. Kore (n.r. Meriton Korenica) calcă greșit singur, aterizează și se pare că este o accidentare mai urâtă.

Ronny Labonne centrează și simte ceva muscular. Nu știu ce s-a întâmplat încă. Nici nu am avut multe soluții, pentru că ne mai lipseau câțiva jucători importanți. Mergem înainte, nu avem ce să facem.

Andre Duarte a jucat foarte bine în toată perioada de când am ajuns eu. Trebuia să se descurce la acea fază, a fost una simplă. Nu avem ce să reproșăm, analizăm și mergem înainte.”, a declarat Laurențiu Reghecampf la Prima Sport.

Laurențiu Reghecampf: „Drăguș mai are nevoie de timp”

Tehnicianul a fost întrebat și despre evoluția lui Denis Drăguș, care a bifat primul său meci ca integralist de la transferul la FCSB:

„Mai are nevoie de timp. E neinspirat deocamdată. A avut o șansă foarte mare în minutul 10-12, nu mai țin minte exact, când a primit o minge pe 16 metri. Putea să preia și apoi să finalizeze. Din dorința de a face foarte multe lucruri, de multe ori nu-ți iese”.

Reghecampf a fost chestionat și cu privire la adevărata valoare a lotului de la FCSB:

„Este o diferență foarte mare când pui echipa noastră pe tablă și numele lor sunt jucători de valoare, dar adevărata valoare o arăți când încep meciurile. Le-am spus jucătorilor din prima zi că important e să-și câștige duelurile.

În momentul în care nu ești în stare să faci asta, dai posibilitatea adversarului să prindă curaj, ceea ce s-a și întâmplat.

Mă îngrijorează, nu ai cum să joci în halul acesta. Poţi rata, dar ce trebuie să daci din punct de vedere fizic nu are legătură cu faptul că ratezi.

Nici nu ştiu pe cine trebuia să scot, trebuia să scot 5 jucători la pauză. Aici nu e timp, timpul e scurt, trebuie să faci lucruri. ”

Laurențiu Reghecampf: „Credeți că eu vin aici să dau vina pe jucători?”

La finalul partidei, antrenorul de la FCSB nu a scăpat de criticile patronului. Reghecampf vede ceva normal în asta și consideră că toată lumea din club are o parte din vină la ultimele rezultate ale echipei.

„Credeți că eu vin aici să dau vina pe jucători? Departe de mine acest lucru. Suntem de vină cu toții.”, a concluzionat Reghecampf.

După înfrângerea cu Corvinul, FCSB este pe locul 8, cu 21 de puncte, la 3 de Farul, care ocupă ultima poziție ce asigură calificarea în play-off.

Pentru roș-albaștri urmează confruntarea de pe terenul lui FC Argeș. Partida este programată duminică, 23 noiembrie, de la ora 20:30.

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