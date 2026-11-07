„Bă, crezi că joci singur?” Drăguș, fluierat pe Arena Națională: ce îi reproșează fanii + Nouă șuturi cu Corvinul, zero realizări

Denis Drăguș a fost fluierat și apostrofat de suporterii FCSB la meciul cu Corvinul, după încă meci fără reușite pentru atacant.

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Atacantul plătit cu un milion de euro pe sezon a jucat toate cele 90 de minute, în premieră, și a tras de nouă ori la poartă, mai mult decât oricare alt fotbalist de pe teren, fără să marcheze.

Fanii l-au apostrofat

Suporterii i-au reproșat că a încercat prea des să rezolve fazele pe cont propriu. „Joacă, bă, pentru echipă!”, „Ieși, bă, afară!” și „Băă, îți bați joc de noi!” s-au auzit din tribună, printre fluierături. „Băă, crezi că joci singur? Ai numai talente de vedetă în tine!”, i-a strigat un alt spectator.

Drăguș a avut 11 atingeri în careul Corvinului și a prins poarta cu patru dintre cele nouă șuturi și a irosit o ocazie mare.

Are doar două driblinguri reușite din șase încercări. În tot meciul o singură pasă a sa a dus la un șut al unui coechipier. Aici se observă exact detaliile remarcate de fani pe care i le și reproșează.

Cifrele lui Denis Drăguș cu Corvinul

9 șuturi: 4 pe poartă, 3 pe lângă și 2 blocate. Cinci au venit din careu și patru din afara lui.

O ocazie mare ratată, niciun gol și nicio pasă decisivă

61 de atingeri, dintre care 11 în careul advers.

2 driblinguri reușite din 6 (33%), două faulturi suferite și un ofsaid

25 de pase reușite din 33 (76%), 13 din 18 în ultima treime, 5 din 5 către ultima treime, 5 din 7 pase progresive și o pasă lungă reușită dintr-o încercare

O pasă-cheie. A mai bifat o pasă reușită în careu din două încercări și nicio centrare reușită din trei

4 dueluri câștigate din 9 (44%), toate la sol, 5 recuperări și o intercepție

O eroare care a dus la un șut al Corvinului

174 de minute fără gol sau pasă decisivă

Drăguș a jucat 19 minute cu Petrolul, 42 cu Universitatea Craiova, 23 cu U Cluj și 90 cu Corvinul. Bilanțul celor patru apariții la FCSB este de 174 de minute, zero goluri și zero pase decisive.

Cu Corvinul, Drăguș a avut la dispoziție mai multe minute decât în celelalte trei partide la un loc. A fost cel mai activ jucător la finalizare, dar nicio realizare.

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