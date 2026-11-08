Păreri opuse FOTO. Doi arbitri importanți din Liga 1 au judecat diferit faza de penalty: Feșnic a rămas la decizia lui! +13 foto
Foto: Sport Pictures și captură Prima Sport. Montaj: GOLAZO.ro
Superliga

Păreri opuse FOTO. Doi arbitri importanți din Liga 1 au judecat diferit faza de penalty: Feșnic a rămas la decizia lui!

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 08.11.2026, ora 18:34
alt-text Actualizat: 08.11.2026, ora 18:35
  • Sepsi - FC Voluntari 2-1. În minutul 81 al partidei, oaspeții au cerut vehement un penalty, iar doi arbitri importanți din Superliga delegați la acest meci au judecat total diferit faza.
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Pe finalul partidei, la scorul de 2-1 pentru Sepsi, cei de la FC Voluntari s-au avântat spre poarta adversă în încercarea de a marca golul egalizator.

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FOTO. Doi arbitri importanți din Liga 1 au judecat diferit faza de penalty

Faza s-a încheiat cu șutul lui Remus Guțea, jucătorul celor de la FC Voluntari, care l-a lovit în braț pe Oteliță. Oaspeții au cerut vehement un penalty, dar „centralul” Feșnic Horațiu a dictat doar corner.

Sepsi - Voluntari, Feșnic nu acordă penalty pentru oaspeți. Capturi Prima Sport (4).jpg
Sepsi - Voluntari, Feșnic nu acordă penalty pentru oaspeți. Capturi Prima Sport (4).jpg

Galerie foto (13 imagini)

Sepsi - Voluntari, Feșnic nu acordă penalty pentru oaspeți. Capturi Prima Sport (1).jpg Sepsi - Voluntari, Feșnic nu acordă penalty pentru oaspeți. Capturi Prima Sport (2).jpg Sepsi - Voluntari, Feșnic nu acordă penalty pentru oaspeți. Capturi Prima Sport (3).jpg Sepsi - Voluntari, Feșnic nu acordă penalty pentru oaspeți. Capturi Prima Sport (4).jpg Sepsi - Voluntari, Feșnic nu acordă penalty pentru oaspeți. Capturi Prima Sport (5).jpg
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Arbitrul VAR Marcel Bîrsan a considerat totuși că e penalty la șutul lui Guțea și l-a chemat pe Feșnic la monitor pentru a verifica faza.

Feșnic îi spune apoi căpitanului de la Voluntari că adversarul și-a ținut mâna lângă corp și nu va da penalty pentru această intervenție.

Discuția este dacă jucătorul își mărește suprafața corpului prin poziția antebrațului, iar Feșnic a considerat că nu și că acesta nu a încălcat regulamentul.

Sepsi - Voluntari, Feșnic nu acordă penalty pentru oaspeți. Capturi Prima Sport (10).jpg
Sepsi - Voluntari, Feșnic nu acordă penalty pentru oaspeți. Capturi Prima Sport (10).jpg

Galerie foto (13 imagini)

Sepsi - Voluntari, Feșnic nu acordă penalty pentru oaspeți. Capturi Prima Sport (1).jpg Sepsi - Voluntari, Feșnic nu acordă penalty pentru oaspeți. Capturi Prima Sport (2).jpg Sepsi - Voluntari, Feșnic nu acordă penalty pentru oaspeți. Capturi Prima Sport (3).jpg Sepsi - Voluntari, Feșnic nu acordă penalty pentru oaspeți. Capturi Prima Sport (4).jpg Sepsi - Voluntari, Feșnic nu acordă penalty pentru oaspeți. Capturi Prima Sport (5).jpg
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În cele din urmă, Sepsi a câștigat partida cu scorul de 2-1, grație golurilor marcate de Vianna, în minutul 8, și Oberlin, în minutul 38.

Golul de onoare al lui FC Voluntari a fost înscris chiar de Remus Guțea, în minutul 42, dintr-un penalty. Oaspeții au evoluat în inferioritate numerică chiar din debutul reprizei secunde, după ce Gheorghe a fost eliminat pentru al doilea cartonaș galben încasat.

N-ați fi vrut să fiți în pielea mea, dar singurul lucru la care m-am gândit a fost că dacă și acum... Cred că era al patrulea penalty, am primit o dată la Botoșani, pe aceeași fază, am primit la meciul trecut la Galați, am avut astăzi același lucru. Nu știu care ar trebui să fie lecția pe care trebuie să o învățăm noi, să ai patru hențuri și patru penalty-uri acordate... Ovidiu Burcă, antrenor Sepsi, la Prima Sport

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