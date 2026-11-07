„Am început să am îndoieli” A jucat Sorana Cîrstea ultimul meci din carieră? Ce spune despre retragere + reacția șefului FRT +6 foto
George Cosac și Sorana Cîrstea. Foto: FRT + Sport Pictures + montaj/GOLAZO.ro
Tenis

„Am început să am îndoieli” A jucat Sorana Cîrstea ultimul meci din carieră? Ce spune despre retragere + reacția șefului FRT

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 07.11.2026, ora 14:53
alt-text Actualizat: 07.11.2026, ora 14:55
  • Sorana Cîrstea (36 de ani, #15 WTA) a oferit clarificări cu privire la posibilitatea retragerii din tenis, un subiect care a rămas sub semnul întrebării în ultima perioadă.
  • George Cosac, președintele Federației Române de Tenis, și și-a exprimat punctul de vedere cu privire la viitorul sportivei.
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Românca a fost eliminată, vineri, în sferturile de finală ale turneului de la Hong Kong, după ce a pierdut, scor 2-6, 3-6, confruntarea cu Alexandra Shubladze (21 de ani, #136 WTA), jucătoare venită din calificări.

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Sorana Cîrstea, despre retragere: „Cred că decizia e destul de clară”

La începutul anului, Cîrstea transmitea că acest sezon va fi ultimul pentru ea în circuitul WTA.

Acum, după ce anul 2026 a fost cel mai bun al carierei sale, cu cea mai bună clasare și sferturi de finală la Roland Garros, au apărut multe discuții privind momentul retragerii și dacă ar fi potrivit ca el să aibă loc în zilele următoare.

După eliminarea de la Hong Kong, Sorana a declarat:

„Am început să am îndoieli cu privire la retragere, dar, având în vedere cum s-au încheiat lucrurile aici, în Asia (n.r. - unde a fost eliminată devreme și la Wuhan, Ningbo și Tokyo), cred că decizia este destul de clară.

Nu mai aveam energie, nu mai aveam nimic, iar anul acesta a fost unul lung. Am nevoie de o pauză pentru a procesa totul, iar anunțul final va veni probabil peste câteva săptămâni”, a spus Cîrstea, potrivit scmp.com.

Sorana Cîrstea, învinsă de Mirra Andreeva la Roland Garros (FOTO: IMAGO)
Sorana Cîrstea, învinsă de Mirra Andreeva la Roland Garros (FOTO: IMAGO)

Galerie foto (6 imagini)

Sorana Cîrstea, învinsă de Mirra Andreeva la Roland Garros (FOTO: IMAGO) Sorana Cîrstea, învinsă de Mirra Andreeva la Roland Garros (FOTO: IMAGO) Sorana Cîrstea, învinsă de Mirra Andreeva la Roland Garros (FOTO: IMAGO) Mirra Andreeva, victorie în fața Soranei Cîrstea la Roland Garros (FOTO: IMAGO) Sorana Cîrstea, învinsă de Mirra Andreeva la Roland Garros (FOTO: IMAGO)
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George Cosac: „Cred că Sorana Cîrstea va continua”

Președintele Federației se numără printre cei care cred că sportiva româncă va continua și în 2027.

„Antrenorul Soranei, Adrian Cruciat, face parte din Comitetul Director. Sincer, n-am vorbit pe tema asta cu el, dar, din punctul meu de vedere, cred că va continua.

Nu cred că va pune stop. E cea mai bună perioadă a carierei ei, este relaxată, iar din punct de vedere fizic și emoțional stă cel mai bine. Eu cred că va mai juca.

Așa văd eu. Sigur, nu sunt antrenorul ei, dar fizic și emoțional mi se pare în cea mai bună perioadă a carierei ei”, a spus George Cosac, potrivit sport.ro.

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