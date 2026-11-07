A refuzat 26 de milioane de euro! Decizia surprinzătoare luată de un star francez: „Fac asta pentru oameni, nu pentru a-mi umple buzunarele” +8 foto
Allan Saint-Maximin (Foto: IMAGO)
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A refuzat 26 de milioane de euro! Decizia surprinzătoare luată de un star francez: „Fac asta pentru oameni, nu pentru a-mi umple buzunarele”

alt-text Silviu Dumitru
alt-text Publicat: 07.11.2026, ora 14:11
alt-text Actualizat: 07.11.2026, ora 14:11
  • Allan Saint-Maximin (29 de ani) a refuzat o ofertă de 26 de milioane de euro pentru „Helios”.
  • Jocul de cărți creat de fotbalist la sfârșitul anului 2021 s-a transformat între timp într-un adevărat fenomen.
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Atacantul, care evoluează în prezent la Charlotte, în MLS, preferă să atragă investitori în proiect, fără să renunțe însă la controlul asupra acestuia.

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Allan Saint-Maximin a refuzat o ofertă de 26 de milioane de euro pentru jocul „Helios”

După ce a dezvăluit oferta într-un interviu acordat publicației The Athletic, Saint-Maximin a revenit vineri cu precizări într-o postare pe Instagram. Fotbalistul a explicat de ce a ales să refuze propunerea și a comentat suma vehiculată:

„Primesc o mulțime de mesaje, așa că am vrut să clarific câteva lucruri. Deocamdată, nu fiți surprinși, rămâne doar o ofertă și a fost refuzată din mai multe motive. Prefer de departe ca potențialii cumpărători să intre în capitalul proiectului, în loc să le vând jocul meu cu totul”.

Saint-Maximin a ținut să precizeze că banii nu reprezintă principalul criteriu în această decizie, amintind și de câștigurile obținute în cei trei ani petrecuți în Arabia Saudită, la Al-Ahli.

„Stați liniștiți, am câștigat deja 45 de milioane net în trei ani în Arabia Saudită, așa că 26 de milioane nu este o ofertă care să mă facă să ezit!”.

Cu un miliard de euro, poate că am putea discuta, dar suntem încă foarte departe de asta! Allan Saint-Maximin, atacant Charlotte

Allain Saint-Maximin: „Fac acest proiect pentru oameni, nu pentru a-mi umple și mai mult buzunarele”

Fotbalistul pune mare preț pe implicarea sa directă în dezvoltarea jocului. Saint-Maximin a fost implicat în fiecare etapă, motiv pentru care nu este dispus să renunțe atât de ușor la ceea ce a construit.

„Am petrecut extrem de mult timp imaginând acest joc, creându-i regulile și desenându-l. Nu pot abandona toată această viziune doar din simple interese financiare”.

Allan Saint-Maximin a refuzat o ofertă de 26 de milioane de euro pentru jocul „Helios” (FOTO: Instagram @st_maximin)
Allan Saint-Maximin a refuzat o ofertă de 26 de milioane de euro pentru jocul „Helios” (FOTO: Instagram @st_maximin)

Galerie foto (8 imagini)

Allan Saint-Maximin a refuzat o ofertă de 26 de milioane de euro pentru jocul „Helios” (FOTO: Instagram @st_maximin) Allan Saint-Maximin a refuzat o ofertă de 26 de milioane de euro pentru jocul „Helios” (FOTO: X @helios_pantheon) Allan Saint-Maximin a refuzat o ofertă de 26 de milioane de euro pentru jocul „Helios” (FOTO: X @helios_pantheon) Allan Saint-Maximin a refuzat o ofertă de 26 de milioane de euro pentru jocul „Helios” (FOTO: Instagram @st_maximin) Allan Saint-Maximin a refuzat o ofertă de 26 de milioane de euro pentru jocul „Helios” (FOTO: Instagram @st_maximin)
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Un alt element important este componenta socială a proiectului, prin care francezul își propune să creeze locuri de muncă și să ofere sprijin persoanelor aflate în dificultate. De altfel, turneele organizate în jurul jocului au oferit în trecut premii de până la 30.000 de euro.

Saint-Maximin spune că impactul asupra oamenilor contează mai mult decât câștigul personal: „Fac acest proiect pentru oameni, nu pentru a-mi umple și mai mult buzunarele”.

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