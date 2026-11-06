Sorana, ultimul meci al carierei? Cîrstea, eliminată în sferturile turneului de la Hong Kong de o jucătoare venită din calificări

Sorana Cîrstea (36 de ani, #15 WTA) a fost eliminată în sferturile de finală ale turneului de la Hong Kong, după ce a pierdut, scor 2-6, 3-6, confruntarea cu Alexandra Shubladze (21 de ani, #136 WTA).

Pentru sportiva din România, acesta ar putea fi ultimul meci oficial al carierei, însă rămâne de văzut dacă acest lucru se va confirma.

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Favorită #1 la Hong Kong, Sorana a avut un start ezitant de meci. A pierdut primele patru game-uri consecutive ale partidei.

Cu două break-uri în față, Alexandra Shubladze nu a cedat inițiativa și a tranșat setul în favoarea sa după 45 de minute.

Sorana, ultimul meci al carierei? Cîrstea, eliminată în sferturile de finală ale turneului de la Hong Kong

Actul secund s-a desfășurat pe aceleași coordonate. Rusoaica a reușit să facă break la scorul de 2-1, însă Sorana a recuperat și a restabilit egalitatea, 3-3.

Ulterior, Cîrstea și-a cedat din nou serviciul. Shubladze s-a distanțat la 5-3, iar sportiva din România a fost nevoită să servească pentru a rămâne în meci.

Venită din calificări, Alexandra a închis partida la a doua minge de meci. Duelul a durat o oră și 27 de minute

7.025 de dolari şi 54 de puncte WTA a câștigat Sorana Cîrstea pentru parcusul de la Hong Kong

Meciul cu Alexandra Shubladze ar putea fi ultimul oficial din carierea Soranei, care şi-a anunţat retragerea la finalul acestui sezon.

Alexandra Shubladze: „Încă nu îmi vine să cred!”

După victoria în fața sportivei din România, tânara de 21 de ani a oferit și o primă reacție. Shubladze s-a declarat uimită de modul în care a putut juca pe tot parcusul meciului.

„Încă nu îmi vine să cred, sunt foarte bucuroasă că am jucat atât de bine. Am fost foarte curajoasă şi mi-a ieşit foarte bine.

A fost pentru prima oară când joc pe terenul central, iar publicul a fost incredibil. Vă mulțumesc pentru tot”, a declarat Alexandra Shubladze, citată de eurosport.ro.

Pentru un loc în semifinalele turneului de la Hong Kong, rusoaica o va întâlni pe americanca Claire Liu (26 de ani, #102 WTA).

Va fi primul meci direct între cele două.

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