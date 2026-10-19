„Patru luni și jumătate de stres” FRF a dat verdictul în cazul președintelui  acuzat de falsificarea actelor pentru promovarea în Liga 2

Comisia de Disciplină și Etică a FRF a dat verdictul în scandalul documentelor care au pus sub semnul întrebării promovarea lui CSL Ștefăneștii de Jos în Liga 2.

David-Andrei Dănăilă, jucătorul care reclamase că înscrisurile privind plata restanțelor fuseseră antedatate, a primit avertisment.

Sesizarea FRF împotriva lui Daniel George Bozieru, președintele clubului, a fost respinsă.

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În iunie, Federația Română de Fotbal (FRF) a sesizat Comisia de Disciplină și Etică după apariția în presă a unor informații despre înscrisuri care ar fi atestat „o situație de fapt nereală”, pentru verificarea și sancționarea eventualelor abateri disciplinare.

Decizia FRF în scandalul actelor false de la CSL Ștefăneștii de Jos

Scandalul a izbucnit după barajul de promovare în Liga 2, Popești-Leordeni - CSM Unirea Alba Iulia, scor 2-0, disputat pe 6 iunie.

Cu trei zile înainte, pe 3 iunie, potrivit gsp.ro, Comisia de Disciplină a FRF decisese depunctarea liderului CSL Ștefăneștii de Jos cu două puncte pentru datorii către jucătorul David-Andrei Dănăilă (20 de ani) și îi interzisese să transfere sau să legitimeze fotbaliști.

Dacă sancțiunea s-ar fi aplicat în clasament, Popești-Leordeni ar fi promovat direct, iar CSL Ștefăneștii de Jos ar fi trebuit să joace barajul cu Alba Iulia.

Dănăilă a dezvăluit că a semnat actele după depunctarea lui CSL Ștefăneștii de Jos

Acuzațiile vizau antedatarea unor documente privind plata restanțelor către Dănăilă, care ar fi putut ajuta clubul ilfovean să evite depunctarea.

Jucătorul David-Andrei Dănăilă a susținut că a semnat pe 4 iunie acordul de plată și trei chitanțe, în valoare totală de 12.000 de lei, deși documentele erau datate 15, 18 și 29 mai. Actele purtau și semnătura lui George Bozieru (25 de ani), președintele CSL Ștefăneștii de Jos la acel moment.

Pe 5 iunie, David-Andrei Dănăilă a informat Comisia de Disciplină că semnase documentele a doua zi după pronunțarea sancțiunii împotriva CSL Ștefăneștii de Jos, și a cerut ca hotărârea din 3 iunie să nu fie modificată sau revizuită.

FRF l-a reclamat și pe jucătorul care a declanșat scandalul

După apariția informațiilor în spațiul public și contestația formulată de CSM Alba Iulia, FRF a anunțat că va sesiza Comisia de Disciplină, pentru verificarea și sancționarea eventualelor abateri.

Astfel, jucătorul David-Andrei Dănăilă și fostul președinte al CSL Ștefăneștii de Jos, George Bozieru, au fost audiați în legătură cu emitere sau folosire a unor documente false ori incorecte în legătură cu activitatea fotbalistică.

George Bozieru a scăpat nesancționat

Comisia de Disciplină și Etică a FRF a dat verdictul pe 14 octombrie: George Bozieru a scăpat nesancționat, în timp ce jucătorul David-Andrei Dănăilă a primit avertisment.

Respinge sesizarea formulată de FRF, prin Secretar General față de pârâtul Bozieru Daniel George;

În temeiul art. 59 coroborat cu art. 12, 14 Bis din RD al FRF, pârâtului Dănăilă David - Andrei i se aplică măsura sancționatorie cu Avertisment.

Decizia Comisiei de Disciplină și Etică a FRF din 14 octombrie 2026, publicată pe site-ul federației, în cazul documentelor antedatate de la CSL Ștefăneștii de Jos

De ce a primit Dănăilă avertisment

Dănăilă a primit avertisment deoarece Comisia a aplicat prevederile regulamentare care permit reducerea sancțiunii în cazul faptelor cu pericol minim sau atunci când persoana sancționată dovedește că nu a avut nicio vină.

Articolul 59 prevede suspendarea pentru doi ani a persoanelor care emit sau folosesc documente false ori incorecte pentru a obține un avantaj sau pentru a induce în eroare.

Articolul 12 enumeră avertismentul printre sancțiunile disciplinare, iar articolul 14 bis permite aplicarea unei sancțiuni mai blânde dacă „fapta de natură disciplinară este lipsită de orice pericol sau pericolul este

minim ori, după caz, persoana sancționabilă dovedește lipsa culpei”.

Hotărârea din 14 octombrie nu precizează care dintre circumstanțe a justificat sancțiunea aplicată lui Dănăilă.

Bozieru, după decizia FRF: „Patru luni și jumătate din viața mea nu mi le mai poate da nimeni înapoi”

George Bozieru, fostul președinte al lui CSL Ștefăneștii de Jos, a reacționat pentru GOLAZO.ro după ce Comisia de Disciplină și Etică a FRF a respins sesizarea formulată împotriva sa.

„Închei această perioadă cu fruntea sus, cu respect pentru instituțiile fotbalului românesc și cu încrederea că adevărul trebuie apărat indiferent de presiunile exercitate.

Doresc să transmit public respectul, aprecierea și mulțumirile mele membrilor Comisiei de Disciplină și Etică a Federației Române de Fotbal, pentru activitatea desfășurată în analizarea și soluționarea acestei cauze.

Am fost pus în situația de a-mi apăra permanent numele, demnitatea și reputația, în timp ce în spațiul public au circulat acuzații înainte ca organismul disciplinar competent să se pronunțe”, a declarat fostul președinte al clubului pentru GOLAZO.ro.

Patru luni și jumătate de stres, presiune și prejudicii de imagine nu pot fi șterse printr-o simplă hotărâre. Cine îmi restituie liniștea pierdută? Cine răspunde pentru nopțile nedormite, pentru presiunea asupra familiei mele și pentru efectele pe care această situație le-a avut asupra reputației mele? George Bozieru, fost președinte CSL Ștefăneștii de Jos

„Nu îmi doresc răzbunare“

Fostul oficial a precizat că își rezervă dreptul de a solicita repararea eventualelor prejudicii morale și profesionale.

„Îmi rezerv dreptul de a utiliza toate mijloacele legale pentru apărarea reputației mele și pentru repararea eventualelor prejudicii morale și profesionale suferite, în măsura în care acestea vor fi demonstrate”, a transmis Bozieru, fost oficial la Dinamo.

În final, acesta a mulțumit celor care nu l-au condamnat înainte de pronunțarea unei soluții oficiale.

„Nu îmi doresc răzbunare. Îmi doresc adevăr, responsabilitate și respect. Patru luni și jumătate din viața mea nu mi le mai poate da nimeni înapoi. Dar nici demnitatea, nici încrederea în adevăr nu mi-au putut fi luate”.

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