FRF, reacție în scandalul barajului Federația lui Burleanu face sesizare la Comisia de Disciplină și Etică, după contestația Unirii Alba Iulia
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Liga 2

FRF, reacție în scandalul barajului Federația lui Burleanu face sesizare la Comisia de Disciplină și Etică, după contestația Unirii Alba Iulia

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 11.06.2026, ora 16:23
  • Federația Română de Fotbal a transmis un comunicat oficial după demersurile juridice inițiate de CSM Unirea Alba Iulia.
  • Clubul a contestat modul în care a fost stabilită ultima echipă promovată în Liga 2.
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Formația din Alba Iulia susține că Ștefăneștii de Jos nu ar fi trebuit să obțină promovarea directă, deoarece ar figura cu o depunctare de două puncte. În această variantă, configurația barajului ar fi fost diferită.

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FRF, reacție după contestația Unirii Alba Iulia: „Organizarea a fost efectuată cu respectarea strictă a regulamentelor”

Reacția Federației vine după ce CSM Unirea Alba Iulia a anunțat că a inițiat demersuri la Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne.

Clubul cere analizarea modului în care a fost organizat turneul pentru stabilirea celei de-a cincea echipe promovate din Liga 3 în Liga 2.

FRF susține că jocurile de baraj pentru promovarea în Liga 2 au fost organizate cu respectarea regulamentelor și în acord cu deciziile organismelor jurisdicționale competente.

FRF consideră necesar să sublinieze faptul că urmare a apariției, inclusiv în spațiul public, a unor informații referitoare la eventuale înscrisuri care atestă o situație de fapt nereală, Federația Română de Fotbal va formula către Comisia de Disciplină și Etică o sesizare în temeiul art. 59 din Regulamentul Disciplinar. Acest demers are ca scop verificarea și sancționarea oricăror fapte ce pot constitui abateri disciplinare. Federația Română de Fotbal, într-un comunicat

Cazul nu este însă închis. Federația a anunțat că aspectele semnalate se află pe rolul Comisiei de Disciplină și Etică a FRF, care are termen de soluționare pe 17 iunie 2026. Până atunci, FRF spune că nu va oferi detalii suplimentare, pentru a nu interfera cu activitatea comisiei.

„Federația Română de Fotbal își menține angajamentul ferm față de respectarea principiilor de fair-play, transparență și legalitate, organizarea tuturor competițiilor FRF fiind efectuată în deplină concordanță cu acestea”, a mai notat forul.

Unirea Alba Iulia a ajuns în finala barajului, dar a pierdut cu SC Popești Leordeni, scor 0-2. Ilfovenii au promovat astfel, în premieră, în Liga 2

De ce ar fi fost depunctată CSL Ștefăneștii de Jos

Cazul care a dus la depunctare are legătură cu situația jucătorului David-Andrei Dănăilă.

Conducerea clubului l-ar fi păcălit pe jucător să semneze documente de plată care ulterior ar fi fost antedatate de către echipă, scrie gsp.ro.

Întâlnirea a avut loc într-un centru comercial din nordul Bucureștiului, iar jucătorul a fost forțat și obligat să semneze documente care să justifice plata unor sume de bani la termen. Acesta a primit cinci documente pe care le-a semnat, știind că își pune semnătura pe niște documente false. Surse din anturajul lui David-Andrei Dănăilă

Comisia de Disciplină a FRF i-a dat dreptate jucătorului, susținând că acesta că nu și-a primit la timp restanțele salariale, iar clubul a fost sancționat.

În decizia luată se arată că FRF sancționează CSL Ștefăneștii de Jos cu interzicerea dreptului de a transfera și/sau legitima jucători și cu scăderea a două puncte.

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