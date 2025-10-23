„La Dinamo s-au întâmplat lucruri nasoale” Dezvăluirile făcute de oficialul care i-a părăsit pe „câini”: „Sunt curios cum o vor scoate la capăt”
„La Dinamo s-au întâmplat lucruri nasoale" Dezvăluirile făcute de oficialul care i-a părăsit pe „câini": „Sunt curios cum o vor scoate la capăt"

Publicat: 23.10.2025, ora 16:33
Actualizat: 23.10.2025, ora 16:39
  • George Bozieru (25 de ani), responsabil de ordine și siguranță la Dinamo, s-a despărțit de roș-albi după doi ani și jumătate.

George Bozieru a dezvăluit că a demisionat de bună voie și a dat de înțeles că situația din interiorul clubului nu este atât de bună pe cât pare.

George Bozieru: „La Dinamo s-au întâmplat lucruri nasoale”

„M-am înscris acum o lună la un curs pentru o funcție publică, am parcurs toate etapele și acum sunt administrator la Clubul Sportiv din Ștefăneștii de Jos. Am plecat zilele trecute de la Dinamo. Mi-am dat demisia. Am făcut multe din toate la Dinamo.

Când faci asta, ajungi să-i deranjezi pe unii. Iar pe alții nu-i interesează eforturile tale.

Există o clauză de confidențialitate în actele pe care le-am semnat, în valoare de 5.000 de euro. La Dinamo s-au întâmplat lucruri nasoale spre foarte nasoale, sunt curios cum o vor scoate la capăt”, a afirmat Bozieru, potrivit digisport.ro.

George Bozieru: „Am stat neplătit aproape un an și jumătate

Bozieru a vorbit și despre acuzațiile lansate de o parte din suporteri, care îl considerau unul dintre apropiații lui Andrei Nicolescu, președintele „câinilor.

Acesta susține că a lucrat timp de un an și jumătate fără să fie remunerat.

„Deși am fost perceput ca fiind omul lui Nicolescu, n-a fost așa. Eu mi-am făcut treaba pe partea de siguranță bine și chiar foarte bine. Am stat neplătit aproape un an și jumătate. Am vrut să fac carieră. Să ai Dinamo București în CV...

Nu te întâlnești pe stradă cu oportunitatea asta. Nu găsești un club de imensitatea lui Dinamo să te accepte.

Eu am vrut să mă pot afirma, să învăț, să muncesc. Am vrut să mă dezvolt pe toate planurile. Din nefericire, am o problemă în familie acum, a contat foarte mult și asta în decizia pe care am luat-o.

Pe parcursul timpului, eu mi-am demonstrat utilitatea în club. Cred că aveam cel mai mic salariu. Eu sunt un băiat care nu e în fotbal pentru bani.

Am avut minimum 3 activități la Dinamo: am asigurat securitatea, am fost pe parte executivă, organizatorică, dar și antrenor la academie. Am avut contract 11 luni din 29, cât am stat la Dinamo. Eu mi-am dorit o carte de vizită, un loc unde să pot progresa”, a concluzionat Bozieru

