Scandal imens în România  Nou-promovata din Liga 2, acuzată de fals în acte! FRF, implicată și ea! Un club afectat direct va merge la TAS

CSL Ștefăneștii de Jos , echipă nou-promovată în Liga 2, se află în centrul unui scandal de proporții, fiind acuzată că ar fi folosit documente antedatate pentru a demonstra achitarea unor datorii către un fost jucător .

, echipă nou-promovată în Liga 2, se află în centrul unui scandal de proporții, fiind acuzată . În plus, o decizie a FRF privind depunctarea echipei nu a fost făcută publică pe site-ul oficial.

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CSL Ștefăneștii de Jos este una dintre cele patru echipe care au promovat direct în Liga 2.

Această performanță istorică pentru club a venit după ce Federația Română de Fotbal a depunctat echipa și i-a interzis dreptul de a mai efectua transferuri.

CSL Ștefăneștii de Jos, acuzată de fals în acte și folosirea unor documente antedatate

Întreg scandalul a pornit după ce conducerea clubului l-ar fi păcălit pe jucătorul David-Andrei Dănăilă (20 de ani) să semneze documente de plată care ulterior ar fi fost antedatate de către echipă, scrie gsp.ro.

Acordul de plată și chitanțele ar fi fost semnate pe 4 iunie, atunci când tânărul jucător a fost chemat de primarului comunei Ștefăneștii de Jos, Virgiliu Mircea Daniel Gheorghiță.

Întâlnirea a avut loc într-un centru comercial din nordul Bucureștiului, iar jucătorul a fost forțat și obligat să semneze documente care să justifice plata unor sume de bani la termen. Acesta a primit cinci documente pe care le-a semnat, știind că își pune semnătura pe niște documente false. Surse din anturajul lui David-Andrei Dănăilă

Comisia de Disciplină a FRF i-a dat dreptate jucătorului, susținând că acesta că nu și-a primit la timp restanțele salariale, iar clubul a fost sancționat.

În decizia luată se arată că FRF sancționează CSL Ștefăneștii de Jos cu interzicerea dreptului de a transfera și/sau legitima jucători și cu scăderea a două puncte.

Ce spune George Bozieru: „Se poate îndrepta către organele de cercetare penală”

Președintele clubului, George Daniel Bozieru, care a fost și angajat la Dinamo în trecut, a reacționat.

„Dacă jucătorul susține că a semnat documente antedatate, asta nu îl exonerează de necunoașterea legii. Se poate îndrepta către organele de cercetare penală, pentru că vorbim despre o posibilă infracțiune.

Dacă a existat o întâlnire, aceasta a avut loc pentru semnarea unei declarații unice prin care jucătorul să recunoască recuperarea creanțelor din partea clubului.

Noi am făcut plata către jucător. Ce susține el e problema lui. V-am spus că nu vreau să intru într-un conflict. Au existat întârzieri de plată către acesta, însă și-a primit toți banii. Chiar nu am ce să mai comentez pe marginea acestui subiect”, a declarat oficialul clubului, conform sursei citate.

David Dănăilă: „Documentele mi-au fost prezentate spre semnare purtând date anterioare datei reale a semnării”

Decizia FRF prin care clubul CSL Ștefăneștii de Jos a fost sancționată cu două puncte și a primit interzis la transferuri nu a fost făcută publică pe site-ul oficial al forului.

David-Andrei Dănăilă a trimis o notă scrisă Comisiei, pe 5 iunie, în care solicită menținerea sancțiunilor și dezvăluie că acordul de plată și chitanțele au fost semnate abia pe 4 iunie, nu în luna mai, așa cum a prezentat clubul.

Nu sunt de acord cu antedatarea acestor înscrisuri, în sensul în care documentele mi-au fost prezentate spre semnare purtând date anterioare datei reale a semnării. Refuz în mod expres să particip la orice formă de încălcare a regulamentelor sportive prin semnarea unor înscrisuri cu o dată care nu corespunde realității faptice, motiv pentru care înțeleg să aduc această împrejurare la cunoștința Comisiei, pentru deplina sa informare. David-Andrei Dănăilă

George Bozieru: „El este frustrat că, la 20 de ani, nu are echipă”

Imediat după ce David Dănăilă a trimis documentul Comisiei, George Bozieru a reacționat din nou și l-a atacat pe jucător, conform gsp.ro:

„Eu cred că este vorba doar despre răutate. Domnule, el a scris un document cu mâna lui, pe care l-a semnat pe 4 iunie, în care spune clar că a primit întreaga sumă în condițiile și la termenul stabilit prin acordul de plată. Despre ce vorbim?

A scris și a semnat cu mâna lui. Plata s-a făcut în termenul prevăzut de lege. Nu există datorii către niciun jucător și îmi doresc să nu mai existe niciodată.

El este frustrat că, la 20 de ani, nu are echipă de șase-șapte luni și are mult prea mult timp liber”.

Din punctul nostru de vedere, este un subiect închis și vom vedea pe 17 iunie ce decizie va lua Comisia de Disciplină. Noi sperăm și sunt sigur că nu vom fi depunctați și vom rămâne în Liga 2, pentru că am promovat pe teren. Dacă, ipotetic, depunctarea va rămâne în vigoare, vom vedea ce se va întâmpla. S-ar putea rejuca toate barajele. George Bozieru, președintele clubului CSL Ștefăneștii de Jos

CSM Unirea Alba Iulia va merge la TAS

Dacă decizia Comisiei de Disciplină a FRF va menține depunctarea de două puncte a celor de la Ștefăneștii de Jos, atunci clubul ar pierde primul loc în Seria II din play-off-ul Ligii 3 și, implicit, și promovarea.

Pe primul loc ar urca Popești-Leordeni, proaspăt promovată și ea după baraj! Ilfovenii o învinseseră în finală pe Unirea Alba Iulia, 2-0, care a anunțat deja că merge la TAS pentru a-și obține dreptatea.

Astfel, e posibil ca meciurile de la baraj să se rejoace, de data aceasta cu Ștefăneștii de Jos în loc de Popești-Leordeni!

„CSM Unirea Alba Iulia informează opinia publică faptul că a inițiat demersurile oficiale la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) de la Lausanne, în legătură cu situația creată în urma deciziei Comisiei de Disciplină și Etică a FRF privind clubul CSL Ștefăneștii de Jos și efectele acesteia asupra turneului de promovare în Liga 2.

În cursul zilei de astăzi, directorul clubului, Mircea Radu Urcan, s-a deplasat la sediul Federației Române de Fotbal pentru discuții pe marginea acestei situații. Alături de acesta s-a aflat și viceprimarul municipiului Alba Iulia, Marius Filimon, demersul beneficiind de sprijinul Primăriei Municipiului Alba Iulia.

Prin cererea depusă la TAS, clubul solicită analizarea modului în care a fost organizat turneul pentru stabilirea celei de-a cincea echipe promovate din Liga 3 în Liga 2.

CSM Unirea Alba Iulia consideră că are un interes sportiv direct și legitim, având în vedere participarea echipei în turneul de promovare și calificarea în finala acestuia.

Prin acest demers, clubul urmărește clarificarea situației și respectarea principiilor de corectitudine și echitate sportivă.

Clubul va informa publicul și suporterii cu privire la evoluția acestui caz”, a transmis clubul.

CSL Ștefăneștii de Jos a răspuns la comunicatul Unirii și anunță că a achitat toate creanțele către David Dănăilă:

„Avem deplină încredere că, în urma revizuirii cauzei și a analizării tuturor probelor depuse, Comisia de Disciplină va constata faptul că obligațiile regulamentare au fost respectate întocmai și va pronunța o soluție corectă și echitabilă”.

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