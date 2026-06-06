Promovare istorică Au câștigat barajul cu Unirea Alba Iulia și vor juca pentru prima dată în B! Cine va evolua în Liga 2 sezonul viitor

SC Popești-Leordeni a promovat în Liga 2 pentru prima dată în istorie, ca urmare a victoriei cu Unirea Alba Iulia, scor 2-0, din finala barajului de promovare.

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Gruparea ilfoveană este a cincea echipă promovată din cel de-al treilea eșalon după SCM Rm. Vâlcea, Cetatea Suceava, CSL Ștefănești și Poli Timișoara.

SC Popești-Leordeni a promovat în Liga 2

La întâlnirea de pe stadionul Inter Gaz, Popești-Leordeni a fost echipa mai activă atât în prima repriză, cât și în partea a doua a meciului.

Ilfovenii au deschis scorul, în minutul 32, prin Luca Pătrășcoiu, reușind să mențină avantajul până la pauză. Au controlat și partea secundă și au reușit să închidă meciul prin Mihai Ion, în minutul 83.

Astfel, Popești-Leordeni va juca pentru prima dată în istoria sa în cel de-al doilea eșalon al României. Pentru Unirea Alba Iulia, acesta este al doilea an în care ratează promovarea la baraj, în 2025 fiind învinsă de SCM Rm. Vâlcea la penalty-uri.

În semifinala barajului, Popești-Leordeni a trecut de Șoimii Gura Humorului, scor 3-2, în timp ce Unirea a învins-o pe Minerul Lupeni cu 3-0.

Cum va arăta Liga 2 în sezonul 2026/2027

Acum că s-au stabilit toate echipele promovate din Liga 3, știm componența celui de-al doilea eșalon în sezonul următor:

Hermannstadt (retrogradată din Liga 1)

Unirea Slobozia (retrogradată din Liga 1)

Metaloglobus (retrogradată din Liga 1)

FC Bihor

CSA Steaua

Chindia Târgoviște

ASA Târgu Mureș

Metalul Buzău

CSM Slatina

Poli Iași

Gloria Bistrița

FC Bacău

Concordia Chiajna

CSM Reșița

CS Afumați

CSC Dumbrăvița

CSC Șelimbăr

Cetatea Suceava (promovată din Liga 3)

CSL Ștefănești (promovată din Liga 3)

SCM Rm. Vâlcea (promovată din Liga 3)

Poli Timișoara (promovată din Liga 3)

SC Popești-Leordeni (promovată din Liga 3)

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