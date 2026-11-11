„Avem nevoie de goluri!”  Fostul fundaș al naționalei, mesaj clar pentru jucătorii lui Hagi: „Trebuie să faci asta ca să nu ai regrete” +33 foto
Tibor Selymes (în stânga)
Nationala

„Avem nevoie de goluri!” Fostul fundaș al naționalei, mesaj clar pentru jucătorii lui Hagi: „Trebuie să faci asta ca să nu ai regrete”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 11.11.2026, ora 16:07
  • Tibor Selymes (56 de ani), fostul fundaș al echipei naționale, a prefațat meciurile României din această lună, din Liga Națiunilor.
  • Fostul internațional a explicat ce trebuie să facă „tricolorii” pentru a obține rezultate pozitive cu Polonia și Bosnia și a comentat absențele importante din lotul lui Gică Hagi (61 de ani).
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În primele meciuri oficiale ale lui Hagi pe banca naționalei, „tricolorii” au fost învinși fără drept de apel de Suedia (1-2 și 0-1), Bosnia (2-4) și Polonia (0-6).

România le va înfrunta acum pe Polonia (14 noiembrie) și Bosnia (17 noiembrie), în ultimele partide din Liga Națiunilor.

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Tibor Selymes: „Ai nevoie de 90 de minute să joci la același ritm!”

Tibor Selymes își dorește ca jucătorii pregătiți de selecționerul Gică Hagi să-și ia revanșa în fața Poloniei și Bosniei.

Deși România a fost învinsă categoric în primele meciuri, fostul fundaș a remarcat câteva aspecte pozitive din jocul „tricolorilor”.

„Sper să reușim. Totuși, Polonia e o echipă foarte bună. Sunt două meciuri dificile, două meciuri grele. Sper că băieții se ridice de data aceasta la nivelul la care ar trebui să fim. Trebuie să aibă o atitudine pozitivă, să aibă dorința de a juca pentru echipa națională și de a obține rezultate bune.

Am văzut momente bune în aceste meciuri (n.r. - din prima acțiune a naționalei) pe care le-am avut. Chiar dacă am pierdut, dar am avut momente când am jucat bine. Dar asta nu e de ajuns ca să câștigi un meci. Avem nevoie de goluri în primul rând.

Nu trebuie să joci doar 30 sau 40 de minute. Ai nevoie de 90 de minute să joci la același ritm, la același nivel și să fii atent la exact ce ți se cere și să faci lucrurile exact cum trebuie”, a declarat Tibor Selymes pentru GOLAZO.ro.

FOTO. România - Suedia 0-1, ultimul meci jucat de „tricolori”

Imagini de la România - Suedia (meci) Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro
Imagini de la România - Suedia (meci) Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro

Galerie foto (33 imagini)

Imagini de la România - Suedia (meci) Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro Imagini de la România - Suedia (meci) Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro Imagini de la România - Suedia (meci) Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro Imagini de la România - Suedia (meci) Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro Imagini de la România - Suedia (meci) Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro
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Tibor Selymes a vorbit și despre absențele importante ale României pentru aceste meciuri.

Valentin Mihăilă, Nicolae Stanciu și Ionuț Radu sunt indisponibili, în timp ce Răzvan Marin este suspendat pentru duelul cu Polonia de sâmbătă.

„Sunt jucători foarte importanți. Dacă ai un lot mai puternic și chiar dacă cineva nu joacă titular poate să intre de pe bancă și să aducă un plus.

Fiecare jucător are importanța lui la echipa națională și aveam nevoie de toți ca să putem face o figură frumoasă”.

Tibor Selymes: „Tu, ca jucător, trebuie să dai 100% din tine ca să nu ai regrete”

La meciul cu Polonia de sâmbătă vor fi peste 40.000 de suporteri pe Arena Națională. Tibor Selymes consideră că „tricolorii” vor fi mult mai motivați datorită prezenței lor.

„E foarte mult. Ăsta e un lucru pozitiv. Eu cred că toți jucătorii trebuie să dea maxim pe teren când lumea vine pe stadion pentru a-i susține. Tu, ca jucător, trebuie să dai 100% din tine ca să nu ai regrete după meci și să pleci acasă cu capul sus.

Eu cred că la echipă națională tot timpul trebuie să arătăm o față bună pentru că jucăm pentru țara noastră. Eu cred că atunci când joci pentru echipa națională trebuie să fii mult mai motivat decât atunci când joci la clubul tău.

Chiar dacă la echipa ta câștigi mai mulți bani, dar vii la echipa națională și joci pentru țara ta, pentru mândria ta și pentru suporterii noștri”, a mai spus Selymes.

Gică Hagi, conferință înaintea meciurilor cu Polonia și Bosnia. Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro
Gică Hagi, conferință înaintea meciurilor cu Polonia și Bosnia. Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro

Galerie foto (8 imagini)

Gică Hagi, conferință înaintea meciurilor cu Polonia și Bosnia. Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro Gică Hagi, conferință înaintea meciurilor cu Polonia și Bosnia. Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro Gică Hagi, conferință înaintea meciurilor cu Polonia și Bosnia. Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro Gică Hagi, conferință înaintea meciurilor cu Polonia și Bosnia. Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro Gică Hagi, conferință înaintea meciurilor cu Polonia și Bosnia. Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro
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La conferința de presă de luni de la Mogoșoaia, la care au participat Gică Hagi, Florinel Coman și Matei Ilie, selecționerul României a explicat că, începând cu luna martie a anului viitor, naționala va începe să obțină rezultate pozitive.

Selymes consideră că, pentru a obține acest lucru, este nevoie ca jucătorii să evolueze constant la echipele lor de club.

„Aici cred că e foarte important ca jucătorii să joace la cluburile lor, dacă au ritmul necesar. Ca să joci la nivelul ăsta, la echipa națională, contra Poloniei sau Suediei, trebuie să ai un ritm din campionatul tău, chiar și în România sau oriunde ești tu.

Dacă tu nu joci și nu ai un ritm necesar este foarte, foarte greu să te ridici la nivelul așteptat. Eu cred că e foarte important pentru fiecare jucător să evolueze la echipa lor, să aibă ritmul de joc.

Și eu sper ca din martie să fie un lot puternic, un lot capabil ca să ne ducă la Campionatul European”.

Despre preliminariile Euro 2028: „Trebuie să ne ridicăm”

Cu zero puncte după primele 4 meciuri din Liga Națiunilor, România nu mai poate prinde matematic unul dintre primele două locuri și a fost confirmată în urna 3 pentru preliminariile Euro 2028.

Tibor Selymes a comentat viitorul parcurs al naționalei României, în drumul spre un nou European.

„Eu cred că în ultima vreme am avut noroc, chiar dacă nu ne-am calificat la Mondiale, dar totuși am avut o serie accesibilă. În prima urnă sunt țări foarte puternice.

Oricum trebuie să te confrunți cu o echipă puternică, cel puțin cu una, n-ai încotro. Până la urmă trebuie să ne ridicăm cât se poate la un nivel destul de bun. Depinde și din urna a doua cu cine picăm, dar și din urnele a treia și a patra.

Sunt echipe destul de bune. Totuși e foarte important ca jucătorii să bifeze minute. Dacă nu au ritmul de joc, e foarte greu să te impui”, a mai precizat Tibor Selymes.

Lotul ales de Gică Hagi pentru meciurile cu Polonia și Bosnia

PORTARI

  • Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 4/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 5/0), Laurențiu POPESCU (Universitatea Craiova, 0/0);

FUNDAȘI

  • Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 41/2), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 2/0), Radu DRĂGUȘIN (Fiorentina | Italia, 32/1), Andrei COUBIȘ (Lincoln City | Anglia, 7/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 12/1), Matei ILIE (Kasımpaşa | Turcia, 4/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 10/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 55/2), Lisav EISSAT (Bristol City, 6/0);

MIJLOCAȘI

  • Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 16/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 78/12)*, Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 41/5), Marius CORBU (Ferencváros | Ungaria, 0/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 11/0), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 4/0); Rareș ILIE (Mantova, 0/0)

ATACANȚI

  • Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 48/12), Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 19/1), Ianis STOICA (Estrela Amadora | Portugalia, 0/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 57/8), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 22/3), Daniel BÎRLIGEA (Frosinone | Italia, 11/3).

*Răzvan Marin va putea evolua doar în meciul contra Bosniei.

Programul României în Nations League

  • 25 septembrie, 21:45. Suedia - România 2-1
  • 28 septembrie, 21:45. România - Bosnia 2-4
  • 2 octombrie, 21:45. Polonia - România 6-0
  • 5 octombrie, 21:45. România - Suedia 0-1
  • 14 noiembrie, 21:45. România - Polonia (Arena Națională)
  • 17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica)

Clasamentul grupei B4

  1. Suedia - 10p
  2. Bosnia - 8p
  3. Polonia - 4p
  4. România - 0p

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