„Dacă îl aveam, jucam play-off-ul UCL” Remarcații lui MM Stoica după ce FCSB și-a asigurat calificarea în grupele europene: „Țin să subliniez asta!” +10 foto
„Dacă îl aveam, jucam play-off-ul UCL” Remarcații lui MM Stoica după ce FCSB și-a asigurat calificarea în grupele europene: „Țin să subliniez asta!”

alt-text Publicat: 15.08.2025, ora 00:24
alt-text Actualizat: 15.08.2025, ora 00:24
  • DRITA - FCSB 1-3 (2-3 în tur). Mihai Stoica (60 de ani), președintele consiliului de administrație al campioanei, a vorbit despre calificarea în play-off-ul Europa League.
  • FCSB este sigură de prezența cel puțin în faza principală din Conference League. Dacă trece de Aberdeen, atunci va evolua pentru al doilea an la rând în Europa League.

Oficialul campioanei a ținut să-l laude pe Alexandru Pantea, fundașul dreapta al „roș-albaștrilor”, trimis în Kosovo pe banda stângă, pentru a acoperi absența lui Risto Radunovic.

Voyo a clacat! Drita - FCSB e în direct la TV, după ce aplicația Pro TV a picat înainte de meci: „Atac cibernetic!" + Fanii au luat foc
Voyo a clacat! Drita - FCSB e în direct la TV, după ce aplicația Pro TV a picat înainte de meci: „Atac cibernetic!" + Fanii au luat foc
Voyo a clacat! Drita - FCSB e în direct la TV, după ce aplicația Pro TV a picat înainte de meci: „Atac cibernetic!” + Fanii au luat foc

Remarcații lui MM Stoica după ce FCSB și-a asigurat calificarea în grupele europene: „Țin să subliniez asta!”

MM i-a remarcat și pe Miculescu, Politic, Olaru și Bîrligea. „Dacă îl aveam de la început, jucam în play-off-ul Ligii Campionilor”, a spus despre vârful adus de la CFR.

„Cred că niciunui jucător nu i se poate reproșa nimic. Țin să subliniez evoluția lui Pantea, care a jucat pe o poziție cu care nu este familiarizat și l-a înlocuit foarte bine pe Radunovic. Adversarul lui a fost cel mai bun jucător de la Drita.

Miculescu, la meciurile din Europa, tot timpul demonstrează că este un jucător de luptă, cu responsabilitate. Primul gol de acasă a venit tot în urma unei acțiuni a lui Miculescu. Bineînțeles, a fost și execuția lui Bîrligea, care s-a luptat și astăzi. Dacă îl aveam de la început, probabil jucam play-off-ul Ligii Campionilor”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.

Drita - FCSB FOTO Sport Pictures
Drita - FCSB FOTO Sport Pictures

Galerie foto (10 imagini)

Drita - FCSB FOTO Sport Pictures Drita - FCSB FOTO Sport Pictures Drita - FCSB FOTO Sport Pictures Drita - FCSB FOTO Sport Pictures Drita - FCSB FOTO Sport Pictures
Am avut puține emoții în debutul reprizei secunde, dar apoi lucrurile s-au reglat. Ați văzut ce înseamnă intrarea lui Olaru? A scos cartonaș roșu imediat. E o revenire de bun augur. MM Stoica, despre revenirea lui Olaru

MM a fost impresionat și de reușita de 3-1 a lui Politic: „A marcat un gol superb după un assist excepțional al lui Lixandru. Politic nu știe să marcheze goluri urâte”.

„A fost panică la 2-1, nu e normal așa ceva!”

„Acest rezultat, această calificarea i-o dedicăm lui Valeriu Argăseală, fratele nostru mai mare care azi a schimbat prefixul, a împlinit 70 de ani.

Când dai gol de la vestiare, știi din start că e ziua ta. Asta nu s-a întâmplat în alte meciuri. Cred cu tărie că Drita este peste Shkendija și asta ar fi trebuit să se întâmple și la Skopje. Dar să nu ne mai uităm în spate, doar înainte.

Este o nouă participare în faza principală a unei cupe europene, în condițiile în care alții trebuie să mai muncească pentru a obține asta.

Noi suntem deja calificați în Conference League, cum s-a întâmplat și anul trecut cu LASK. Trebuie să facem ce am făcut și atunci. Poate să repetăm parcursul de anul trecut, deși pare că va fi mult mai greu”, a adăugat MM Stoica.

Totuși, oficialul FCSB a avut și motive de nemulțumire: „A fost un pic de panică, au avut ocazii de 2-2. Sunt lucruri care vor fi analizate, pentru că nu e normal să se întâmple așa ceva”.

Avem multe probleme, sunt mulți jucători care au probleme. Șut a ieșit pentru că a simțit o durere de la încălzire, dar un căpitan adevărat joacă! A rămas pe teren cât a putut. Va trebui să reglăm tot ce avem și să ne prezentăm bine și duminică. Nu e Derby de România, dar e un derby important de București. MM Stoica, despre problemele medicale de la FCSB

„Acum că pierdem cu Dinamo și Rapid, dar luăm titlul!”

Întrebat despre derby-ul cu Rapid, MM spune că și-ar dori chiar ca FCSB să piardă dacă ar avea garanția că la finalul sezonului ar câștiga al treilea titlu consecutiv.

„Momentan e o semi-petrecere, pentru că urmează un meci cu Rapid. Nu joacă pozițiile din clasament. Rapid ne-a bătut pe unde ne-a prins și noi am câștigat două campionate. Eu nu sunt genul care vrea să bată Rapid și Dinamo și nu contează altceva.

Acum semnez că ne bat 4-0, 4-0 amândouă, dar noi luăm campionatul. Mă interesează doar campionatul și Europa”.

VIDEO „Lumini și Umbre”, ep. 12. Momentul critic al carierei lui Alibec: „Ajunsesem la 100kg, am vrut să mă las”

Cristian Geambașu Atacul cibernetic și pinguinii abonați
23:04
Cristian Geambașu Atacul cibernetic și pinguinii abonați
Cristian Geambașu Atacul cibernetic și pinguinii abonați
FCSB, în play-off-ul Europa League Campioana României înscrie  trei goluri și în Kosovo și o elimină pe Drita
22:55
FCSB, în play-off-ul Europa League Campioana României înscrie trei goluri și în Kosovo și o elimină pe Drita
FCSB, în play-off-ul Europa League Campioana României înscrie  trei goluri și în Kosovo și o elimină pe Drita
„Nimic, nimic! E o rușine!" FOTO. Penalty uluitor primit de Braga cu CFR! Petrescu a luat foc pe bancă, Balaj a ieșit la atac
21:52
„Nimic, nimic! E o rușine!” FOTO. Penalty uluitor primit de Braga cu CFR! Petrescu a luat foc pe bancă, Balaj a ieșit la atac
„Nimic, nimic! E o rușine!” FOTO. Penalty uluitor primit de Braga cu CFR! Petrescu a luat foc pe bancă, Balaj a ieșit la atac

Mihai Stoica europa league fcsb drita
Răzvan Marin, primul gol la AEK Atena Românul a contribuit la calificarea echipei sale în play-off-ul Conference League
10:15
Răzvan Marin, primul gol la AEK Atena Românul a contribuit la calificarea echipei sale în play-off-ul Conference League
R&#259;zvan Marin, primul gol la AEK Atena Rom&acirc;nul a contribuit la calificarea echipei sale &icirc;n play-off-ul Conference League
Aberdeen nu-i sperie Jucătorii de la FCSB sunt optimiști că pot ajunge în faza principală a Europa League: „Drum accesibil. Nu vom avea probleme"
09:45
Aberdeen nu-i sperie Jucătorii de la FCSB sunt optimiști că pot ajunge în faza principală a Europa League: „Drum accesibil. Nu vom avea probleme”
Aberdeen nu-i sperie Juc&#259;torii de la FCSB sunt optimi&#537;ti c&#259; pot ajunge &icirc;n faza principal&#259; a Europa League: &nbsp;&bdquo;Drum accesibil. Nu vom avea probleme&rdquo;
Și-au aflat adversarele FCSB, CFR și U Craiova știu cu cine vor juca în play-off-ul din Europa și Conference League
14.08
Și-au aflat adversarele FCSB, CFR și U Craiova știu cu cine vor juca în play-off-ul din Europa și Conference League
Și-au aflat adversarele FCSB, CFR și U Craiova știu cu cine vor juca în play-off-ul din Europa și Conference League
Voyo a clacat! Drita - FCSB e în direct la TV, după ce aplicația Pro TV a picat înainte de meci: „Atac cibernetic!" + Fanii au luat foc
14.08
Voyo a clacat! Drita - FCSB e în direct la TV, după ce aplicația Pro TV a picat înainte de meci: „Atac cibernetic!” + Fanii au luat foc
Voyo a clacat! Drita - FCSB e în direct la TV, după ce aplicația Pro TV a picat înainte de meci: „Atac cibernetic!” + Fanii au luat foc
