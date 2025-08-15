Vârf surpriză cu Rapid! Nemulțumit după victoria cu Drita, patronul FCSB anunță schimbări importante pentru derby: „Sacrificăm campionatul momentan” +10 foto
Vârf surpriză cu Rapid! Nemulțumit după victoria cu Drita, patronul FCSB anunță schimbări importante pentru derby: „Sacrificăm campionatul momentan"

15.08.2025, ora 01:57
Actualizat: 15.08.2025, ora 01:57
  • Drita - FCSB 1-3 (2-3 în tur). Gigi Becali (67 de ani), patronul campioanei, a vorbit despre calificarea în play-off-ul Europa League și a anunțat schimbări importante pentru derby-ul cu Rapid.
  • FCSB este sigură de prezența cel puțin în faza principală din Conference League. Dacă trece de Aberdeen, atunci va evolua pentru al doilea an la rând în Europa League.

Patronul FCSB s-a arătat nemulțumit de jocul campioanei, chiar dacă a obținut victoria în Kosovo.

Drita - FCSB. Gigi Becali: „Noi trebuie să jucăm fotbal!”

„N-aveam emoții de la început. Apoi, a venit golul și nu mai aveam deloc emoții. Apoi, a venit și golul 2, la revedere. Având în vedere ghinionul pe care l-am avut, că n-am jucat în prima repriză din primul meci, e altceva acum. Dar jucam cu o echipă care nu ne putea scoate.

Shkendija e mai slabă decât ăștia. Slabă, ăștia mai pasează, mai fac, sunt mai periculoși. Problema e că noi ne-am calificat. Bine că ne-am calificat, dar noi trebuie să jucăm fotbal. Toată lumea comenta că ne-am calificat la pas, dar nu e așa”, a spus Gigi Becali la Prima Sport.

Patronul FCSB a explicat și de ce l-a schimbat pe Edjouma la pauză: „Era obosit și, atunci când e obosit, el nu mai e concentrat și începe să paseze cu călcâiul și să nu mai câștige dueluri”.

Drita - FCSB FOTO Sport Pictures
Drita - FCSB FOTO Sport Pictures

Drita - FCSB FOTO Sport Pictures Drita - FCSB FOTO Sport Pictures Drita - FCSB FOTO Sport Pictures Drita - FCSB FOTO Sport Pictures Drita - FCSB FOTO Sport Pictures
Gigi Becali pregătește modificări pentru meciul cu Rapid: „Politic intră vârf!”

Gigi Becali a dezvăluit și ce modificări se gândește să facă pentru derby-ul cu Rapid.

„Politic o să intre atacant cu Rapid, pentru că n-avem vârf. Bîrligea trebuie odihnit ca să joace în Scoția. Jucăm cu Rapid, dar trebuie să odihnim jucători. Ne interesează Europa League, n-avem ce să facem. O să sacrificăm campionatul momentan.

Va reveni și Olaru, va fi și Politic, și George (n.r. - Octavian Popescu) va reveni. O să vedeți, că o s-o rezolvăm. Și Lixandru, care a intrat bine azi, a dat pas de gol, și Chiricheș.

Noi trebuie să câștigăm toate meciurile, nu că e cu Rapid. Noi trebuie să câștigăm pentru că avem nevoie de puncte.

Vor fi șase schimbări în echipa de start față de meciul ăsta”, a adăugat Gigi Becali, la Fotbal Club, la Digi Sport.

FCSB este în căutarea victoriei în campionat. După trei înfrângeri consecutive în Superliga, campioana en-titre se află pe locul 12, cu patru puncte acumulate în cinci partide.

  • Rapid și FCSB se vor întâlni duminică, 17 august, de la ora 21:30, pe Arena Națională, în etapa #6 a sezonului regular din Superliga.

