Dan Udrea Antrenor mare, comportament mic! +12 foto
Opinii

Dan Udrea Antrenor mare, comportament mic!

alt-text Dan Udrea
alt-text Publicat: 08.08.2025, ora 14:17
alt-text Actualizat: 08.08.2025, ora 14:37
  • „Prestația” lui Dan Petrescu de la meciul cu Braga e o lecție de lipsă de respect, civilizație și bun simț.
  • Reacția obscenă de după golul 2 al portughezilor, gestul de la final și modul în care a ales să se îmbrace, toate ne explică de ce Petrescu a fost mereu antrenor bun doar pe plan intern.

Ca să stabilim ceva din start. Cred că și în momentul de față Dan Petrescu e cel mai bun antrenor dintre cei care activează acum la echipele din fotbalul românesc. Anul trecut, după ce șefii i-au vândut vedetele pe bandă rulantă, a câștigat un trofeu și s-a bătut la titlu, terminând pe 2.

Acum, iarăși schimbări masive în lot, dar CFR le-a eliminat pe Paksi și Lugano, fără să primească gol și e în joc pentru prezența pe tabloul principal într-o competiție europeană. Nici duelul cu Braga nu a arătat rău, s-a bătut de la egal la egal, deși pe hârtie era o dispută total inegală: s-a duelat cu o echipă cu un lot evaluat la peste 170 de milioane de euro, iar CFR e doar la puțin peste 30 de milioane. 

Antrenor mare, comportament mic!

Și, din nou, Petrescu a fost nevoit să asambleze un „11” schimbat aproape în totalitate față de ceea ce avea fix acum un an, la meciul cu Pafos. Doar doi jucători din echipa de start cu Braga au fost titulari și cu ciprioții: Camora și Korenica. Dar Petrescu e antrenor bun și, în ciuda unor schimbări masive, are talentul de a menține CFR pe o linie mai mult decât decentă. 

Dar, pentru că există un foarte mare DAR, pe cât de mare continuă să fie ca antrenor, pe atât de mic și de indecent e comportamentul lui. Și, parcă de la an la an, de la meci la meci, Petrescu coboară standardul de civilizație, respect, bun simț și stimă de sine. 

Dan Udrea Antrenor mare, comportament mic! Dan Udrea Antrenor mare, comportament mic!

La meciul cu Braga s-au întâmplat câteva lucruri care demonstrează, poate mai clar ca niciodată, de ce Petrescu a fost întotdeauna un antrenor de calitate doar pentru uz intern. Niciodată căutat de cineva din Occident, niciodată ofertat din Anglia, acolo unde a fost un fotbalist realmente fantastic.

1. Reacția obscenă de după golul 2 al portughezilor

În minutul 50, Gorby a marcat al doilea gol al celor de la Braga, după o fază de mare clasă. Regizorul transmisiunii TV a comutat imediat pe banca gazdelor. Unde Panin încerca să-i spună ceva lui Dan Petrescu, având și un gest cu mâna spre poarta unde Braga înscrisese.

Reacția lui Petrescu: „Du-te, mă, în p..a mea!”. Orice comentariu cred că ar fi inutil după ce vezi o asemenea scenă. Pentru cine vrea să se convingă și să vadă acest moment scandalos, poate vedea momentul în rezumatul meciului de mai jos, la minutul 4:39.

2. Gestul penibil de după finalul meciului

Imediat după ce arbitrul a încheiat partida, antrenorul portughezilor s-a îndreptat spre banca gazdelor, pentru a da mâna cu Dan Petrescu. Acesta l-a văzut și a plecat spre centrul terenului, încercând să-l evite. Carlos Vicens, fost secund al lui Guardiola la City, a mers după Petrescu pe teren.

Antrenorul CFR-ului nu s-a întors și l-a sfidat în continuare, gesticulând și comentând nervos. Când spaniolul a ajuns în dreptul lui și i-a întins mâna, Petrescu i-a dat peste mână într-o primă fază, refuzând salutul. Doar insistența lui Vicens a făcut ca ei să-și dea mâna, în cele din urmă, într-un salut mai mult forțat și într-o scenă absolut jenantă și penibilă.

Dan Petrescu a refuzat să dea mâna cu Carlos Vicens FOTO Captură video Prima Sport
Dan Petrescu a refuzat să dea mâna cu Carlos Vicens FOTO Captură video Prima Sport

Galerie foto (12 imagini)

Dan Petrescu a refuzat să dea mâna cu Carlos Vicens FOTO Captură video Prima Sport Dan Petrescu a refuzat să dea mâna cu Carlos Vicens FOTO Captură video Prima Sport Dan Petrescu a refuzat să dea mâna cu Carlos Vicens FOTO Captură video Prima Sport Dan Petrescu a refuzat să dea mâna cu Carlos Vicens FOTO Captură video Prima Sport Dan Petrescu a refuzat să dea mâna cu Carlos Vicens FOTO Captură video Prima Sport
+12 Foto
labels.photo-gallery

3. În chiloți, ca antrenor principal

Am mai scris despre acest subiect. Și anume, că un antrenor principal nu se poate prezenta la un meci european ca și cum ar veni de la o partidă de pescuit sau de la plajă. Dan Petrescu continuă să nu aibă stimă de sine și nici respect față de club, spectatori și, în general, pe oricine din fotbal.

Dar aici nu e doar vina lui Dan Petrescu, ci și a celor care conduc CFR Cluj și care nu pun preț pe așa ceva. N-ai voie să lași un angajat să creadă că imaginea e ultimul lucru care contează în fotbal.

Concluzia: păcat că un antrenor foarte bun și-a diminuat enorm, în toți acești ani, din cotă, valoare și anvergură internațională prin conduita reprobabilă pe care a avut-o și o are.

Va continua să antreneze în România și probabil că o va face cu succes, pentru că, încă o dată o spun, e valoros. Doar că nu e suficient, atâta vreme cât comportamentul e atât de mic.

CFR Cluj BRAGA Dan Petrescu
Știrile zilei din sport
Analiza lui Gabi Mureșan  Fostul căpitan de la CFR Cluj dezvăluie secretele lui Dan Petrescu + ce probleme are Louis Munteanu în Europa
Europa League
01:15
Analiza lui Gabi Mureșan Fostul căpitan de la CFR Cluj dezvăluie secretele lui Dan Petrescu + ce probleme are Louis Munteanu în Europa
Citește mai mult
Analiza lui Gabi Mureșan  Fostul căpitan de la CFR Cluj dezvăluie secretele lui Dan Petrescu + ce probleme are Louis Munteanu în Europa
Victorie chinuită pentru Dinamo Trupa lui Zeljko Kopic obține cele 3 puncte cu Metaloglobus, dar face un joc slab
Superliga
08.08
Victorie chinuită pentru Dinamo Trupa lui Zeljko Kopic obține cele 3 puncte cu Metaloglobus, dar face un joc slab
Citește mai mult
Victorie chinuită pentru Dinamo Trupa lui Zeljko Kopic obține cele 3 puncte cu Metaloglobus, dar face un joc slab
„Să arăți așa după ce bați FCSB...” Basarab Panduru critică dur jocul prestat de Dinamo : „În repriza a doua a fost o singură echipă pe teren”
Superliga
00:02
„Să arăți așa după ce bați FCSB...” Basarab Panduru critică dur jocul prestat de Dinamo: „În repriza a doua a fost o singură echipă pe teren”
Citește mai mult
„Să arăți așa după ce bați FCSB...” Basarab Panduru critică dur jocul prestat de Dinamo : „În repriza a doua a fost o singură echipă pe teren”
Pericol pentru FCSB Un jucător esențial pentru campioană ar putea rata returul cu Drita din Europa League
Europa League
08.08
Pericol pentru FCSB Un jucător esențial pentru campioană ar putea rata returul cu Drita din Europa League
Citește mai mult
Pericol pentru FCSB Un jucător esențial pentru campioană ar putea rata returul cu Drita din Europa League
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
11:19
FCSB, fabrică de bani Deși parcursul european de până acum e dezamăgitor, campioana raportează venituri mari. De unde vin banii
FCSB, fabrică de bani Deși parcursul european de până acum e dezamăgitor, campioana raportează venituri mari. De unde vin banii
11:34
Chivu vrea mai mult Antrenorul lui Inter, după remontada din amicalul cu AS Monaco: „Ne-a lipsit claritatea, nu suntem la capacitate maximă”
Chivu vrea mai mult  Antrenorul lui Inter, după remontada din amicalul cu AS Monaco: „Ne-a lipsit claritatea, nu suntem la capacitate maximă”
12:06
A lăsat-o Pogacar mai moale? Un ciclist australian susține că știe de ce slovenul n-a forțat în anumite etape din Turul Franței: „Am avut informații”
A lăsat-o Pogacar  mai moale? Un ciclist australian susține că știe de ce slovenul n-a forțat în anumite etape din Turul Franței: „Am avut informații”
11:52
Impresionați de Șucu Cum este văzut în Italia acționarul de la Rapid: „E extraordinar”
Impresionați de Șucu  Cum este văzut în Italia acționarul de la Rapid: „E extraordinar”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Antrenor mare, comportament mic!

Dan Udrea: Antrenor mare, comportament mic!

Dan Udrea: Antrenor mare, comportament mic!
Școala căderii la Louis Munteanu

Silviu Tudor Samuilă: Școala căderii la Louis Munteanu

Silviu Tudor Samuilă: Școala căderii la Louis Munteanu
Edjouma, mutare de pocher?

Cristian Geambașu: Edjouma, mutare de pocher?

Cristian Geambașu: Edjouma, mutare de pocher?
Mai avem valoare de Europa?

Dan Udrea: Mai avem valoare de Europa?

Dan Udrea: Mai avem valoare de Europa?
Îi vedeți pe frații Kovacs?

Cristian Geambașu: Îi vedeți pe frații Kovacs?

Cristian Geambașu: Îi vedeți pe frații Kovacs?
Omul din tribună

Radu Naum: Omul din tribună

Radu Naum: Omul din tribună
Ipocrizia din cazul David Popovici

Dan Udrea: Ipocrizia din cazul David Popovici

Dan Udrea: Ipocrizia din cazul David Popovici
Copil necopil de mingi

Cristian Geambașu: Copil necopil de mingi

Cristian Geambașu: Copil necopil de mingi
Mai există adversari care să ne convină?

Cristian Geambașu: Mai există adversari care să ne convină?

Cristian Geambașu: Mai există adversari care să ne convină?
Cel mai slab FCSB din ultimii ani!

Dan Udrea: Cel mai slab FCSB din ultimii ani!

Dan Udrea: Cel mai slab FCSB din ultimii ani!
Stoinov, eroul discret al derby-ului

Cristian Geambașu: Stoinov, eroul discret al derby-ului

Cristian Geambașu: Stoinov, eroul discret al <span>derby-ului</span>
Fotbalul lor, peste fotbalul nostru

Silviu Tudor Samuilă: Fotbalul lor, peste fotbalul nostru

Silviu Tudor Samuilă: Fotbalul lor, peste fotbalul nostru
David Popovici și „toată lumea”

Cristian Geambașu: David Popovici și „toată lumea”

Cristian Geambașu: David Popovici și „toată lumea”
Popovici, lecția unui „monstru”

Cătălin Tolontan: Popovici, lecția unui „monstru”

Cătălin Tolontan: Popovici, lecția unui „monstru”
Nu eliminarea FCSB e problema, ci că Gigi Becali a denaturat ideea despre fotbal

Dan Udrea: Nu eliminarea FCSB e problema, ci că Gigi Becali a denaturat ideea despre fotbal

Dan Udrea: Nu eliminarea FCSB e problema, ci că Gigi Becali a denaturat ideea despre fotbal
David nu a fost zeu

Cristian Munteanu: David nu a fost zeu

Cristian Munteanu: David nu a fost zeu
Continuați, sunteți pe drumul bun!

Cristian Geambașu: Continuați, sunteți pe drumul bun!

Cristian Geambașu: Continuați, sunteți pe drumul bun!
Ceva cu adevărat șocant: copiii noștri, zero interes pentru David Popovici!

Dan Udrea: Ceva cu adevărat șocant: copiii noștri, zero interes pentru David Popovici!

Dan Udrea: Ceva cu adevărat șocant: copiii noștri, zero interes pentru David Popovici!
David, soarele care ne orbește

Radu Naum: David, soarele care ne orbește

Radu Naum: David, soarele care ne orbește
David, campion: hai cu hate!

Cătălin Tolontan: David, campion: hai cu hate!

Cătălin Tolontan: David, campion: hai cu hate!
Top stiri din sport
Dennis Man a bătut palma cu PSV! GOLAZO.ro a aflat detalii din contractul românului. Ce salariu va încasa în Olanda și pe câți ani va semna
Stranieri
08.08
Dennis Man a bătut palma cu PSV! GOLAZO.ro a aflat detalii din contractul românului. Ce salariu va încasa în Olanda și pe câți ani va semna
Citește mai mult
Dennis Man a bătut palma cu PSV! GOLAZO.ro a aflat detalii din contractul românului. Ce salariu va încasa în Olanda și pe câți ani va semna
Sancționat dintr-un motiv bizar Mirel Rădoi a fost pedepsit de UEFA! Ce ar fi făcut antrenorul în meciul cu FK Sarajevo
Conference League
08.08
Sancționat dintr-un motiv bizar Mirel Rădoi a fost pedepsit de UEFA! Ce ar fi făcut antrenorul în meciul cu FK Sarajevo
Citește mai mult
Sancționat dintr-un motiv bizar Mirel Rădoi a fost pedepsit de UEFA! Ce ar fi făcut antrenorul în meciul cu FK Sarajevo
„Un premiu fictiv” VIDEO. Reacția neașteptată a lui Cristiano Ronaldo  atunci când a fost întrebat despre Balonul de Aur
Campionate
08.08
„Un premiu fictiv” VIDEO. Reacția neașteptată a lui Cristiano Ronaldo atunci când a fost întrebat despre Balonul de Aur
Citește mai mult
„Un premiu fictiv” VIDEO. Reacția neașteptată a lui Cristiano Ronaldo  atunci când a fost întrebat despre Balonul de Aur
FCSB a schimbat regulamentul! Ce promisiune i-a făcut Gino Iorgulescu lui Becali și ce s-a modificat „de urgență”: „Dacă nu țipam eu...”
Superliga
08.08
FCSB a schimbat regulamentul! Ce promisiune i-a făcut Gino Iorgulescu lui Becali și ce s-a modificat „de urgență”: „Dacă nu țipam eu...”
Citește mai mult
FCSB a schimbat regulamentul! Ce promisiune i-a făcut Gino Iorgulescu lui Becali și ce s-a modificat „de urgență”: „Dacă nu țipam eu...”

Echipe/Competiții

fcsb 126 CFR Cluj 50 dinamo bucuresti 59 rapid 21 Universitatea Craiova 28 petrolul ploiesti 6 Poli Iasi 3 uta arad 4 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 Jorge Costa ion iliescu europa league fcsb conference league
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
09.08

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share