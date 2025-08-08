„Prestația” lui Dan Petrescu de la meciul cu Braga e o lecție de lipsă de respect, civilizație și bun simț.

Reacția obscenă de după golul 2 al portughezilor, gestul de la final și modul în care a ales să se îmbrace, toate ne explică de ce Petrescu a fost mereu antrenor bun doar pe plan intern.

Ca să stabilim ceva din start. Cred că și în momentul de față Dan Petrescu e cel mai bun antrenor dintre cei care activează acum la echipele din fotbalul românesc. Anul trecut, după ce șefii i-au vândut vedetele pe bandă rulantă, a câștigat un trofeu și s-a bătut la titlu, terminând pe 2.

Acum, iarăși schimbări masive în lot, dar CFR le-a eliminat pe Paksi și Lugano, fără să primească gol și e în joc pentru prezența pe tabloul principal într-o competiție europeană. Nici duelul cu Braga nu a arătat rău, s-a bătut de la egal la egal, deși pe hârtie era o dispută total inegală: s-a duelat cu o echipă cu un lot evaluat la peste 170 de milioane de euro, iar CFR e doar la puțin peste 30 de milioane.

Antrenor mare, comportament mic!

Și, din nou, Petrescu a fost nevoit să asambleze un „11” schimbat aproape în totalitate față de ceea ce avea fix acum un an, la meciul cu Pafos. Doar doi jucători din echipa de start cu Braga au fost titulari și cu ciprioții: Camora și Korenica. Dar Petrescu e antrenor bun și, în ciuda unor schimbări masive, are talentul de a menține CFR pe o linie mai mult decât decentă.

Dar, pentru că există un foarte mare DAR, pe cât de mare continuă să fie ca antrenor, pe atât de mic și de indecent e comportamentul lui. Și, parcă de la an la an, de la meci la meci, Petrescu coboară standardul de civilizație, respect, bun simț și stimă de sine.

La meciul cu Braga s-au întâmplat câteva lucruri care demonstrează, poate mai clar ca niciodată, de ce Petrescu a fost întotdeauna un antrenor de calitate doar pentru uz intern. Niciodată căutat de cineva din Occident, niciodată ofertat din Anglia, acolo unde a fost un fotbalist realmente fantastic.

1. Reacția obscenă de după golul 2 al portughezilor

În minutul 50, Gorby a marcat al doilea gol al celor de la Braga, după o fază de mare clasă. Regizorul transmisiunii TV a comutat imediat pe banca gazdelor. Unde Panin încerca să-i spună ceva lui Dan Petrescu, având și un gest cu mâna spre poarta unde Braga înscrisese.

Reacția lui Petrescu: „Du-te, mă, în p..a mea!”. Orice comentariu cred că ar fi inutil după ce vezi o asemenea scenă. Pentru cine vrea să se convingă și să vadă acest moment scandalos, poate vedea momentul în rezumatul meciului de mai jos, la minutul 4:39.

2. Gestul penibil de după finalul meciului

Imediat după ce arbitrul a încheiat partida, antrenorul portughezilor s-a îndreptat spre banca gazdelor, pentru a da mâna cu Dan Petrescu. Acesta l-a văzut și a plecat spre centrul terenului, încercând să-l evite. Carlos Vicens, fost secund al lui Guardiola la City, a mers după Petrescu pe teren.

Antrenorul CFR-ului nu s-a întors și l-a sfidat în continuare, gesticulând și comentând nervos. Când spaniolul a ajuns în dreptul lui și i-a întins mâna, Petrescu i-a dat peste mână într-o primă fază, refuzând salutul. Doar insistența lui Vicens a făcut ca ei să-și dea mâna, în cele din urmă, într-un salut mai mult forțat și într-o scenă absolut jenantă și penibilă.

3. În chiloți, ca antrenor principal

Am mai scris despre acest subiect. Și anume, că un antrenor principal nu se poate prezenta la un meci european ca și cum ar veni de la o partidă de pescuit sau de la plajă. Dan Petrescu continuă să nu aibă stimă de sine și nici respect față de club, spectatori și, în general, pe oricine din fotbal.

Dar aici nu e doar vina lui Dan Petrescu, ci și a celor care conduc CFR Cluj și care nu pun preț pe așa ceva. N-ai voie să lași un angajat să creadă că imaginea e ultimul lucru care contează în fotbal.

Concluzia: păcat că un antrenor foarte bun și-a diminuat enorm, în toți acești ani, din cotă, valoare și anvergură internațională prin conduita reprobabilă pe care a avut-o și o are.

Va continua să antreneze în România și probabil că o va face cu succes, pentru că, încă o dată o spun, e valoros. Doar că nu e suficient, atâta vreme cât comportamentul e atât de mic.