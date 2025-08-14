FCSB, în play-off-ul Europa League Campioana României înscrie  trei goluri și în Kosovo și o elimină pe Drita +10 foto
Drita - FCSB/ Foto: Sport Pictures
Europa League

FCSB, în play-off-ul Europa League Campioana României înscrie trei goluri și în Kosovo și o elimină pe Drita

alt-text Silviu Dumitru , Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 14.08.2025, ora 22:55
alt-text Actualizat: 14.08.2025, ora 22:57
  • După 3-2 în tur, FCSB s-a impus și în returul cu Drita, 3-1 în Kosovo, și s-a calificat în play-off-ul Europa League.
  • Campioana României se va duela pentru un loc în faza principală a competiției cu Aberdeen (Scoția).

Pentru al doilea an consecutiv, FCSB e aproape de grupa XXL din Europa League. Primul duel cu Aberdeen va avea loc pe 21 august, în Scoția. Manșa decisivă se va disputa la București, o săptămână mai târziu.

FCSB, tricou inedit FOTO. Echipamentul campioanei României, modificat de legea din Kosovo la returul cu Drita
Citește și
FCSB, tricou inedit FOTO. Echipamentul campioanei României, modificat de legea din Kosovo la returul cu Drita
Citește mai mult
FCSB, tricou inedit FOTO. Echipamentul campioanei României, modificat de legea din Kosovo la returul cu Drita

FCSB își respectă statutul de favorită, trece de Drita și e în play-off-ul Europa League

Meciul de la Priștina a început cum nu se putea mai bine pentru trupa bucureșteană: Crețu a centrat excelent din flancul drept, iar Cisotti, apărut în poziție de vârf, l-a învins pe Maloku cu o lovitură puternică de cap.

Golul doi a venit în minutul 17: Bîrligea a pus presiune pe fundașii adverși, a recuperat balonul, i-a pasat lui Miculescu, iar acesta a înscris cu un șut plasat, la colțul scurt.

Condusă cu trei goluri la general, Drita a forțat în startul reprizei secunde și a reușit să marcheze în minutul 52. Balaj a trimis mingea în careul mic, iar Tusha a profitat de amorțeala lui Crețu și l-a învins pe Târnovanu.

Drita - FCSB FOTO Sport Pictures
Drita - FCSB FOTO Sport Pictures

Galerie foto (10 imagini)

Drita - FCSB FOTO Sport Pictures Drita - FCSB FOTO Sport Pictures Drita - FCSB FOTO Sport Pictures Drita - FCSB FOTO Sport Pictures Drita - FCSB FOTO Sport Pictures
+10 Foto
labels.photo-gallery

Gazdele au rămas în inferioritate numerică în minutul 68, după ce Broja l-a faultat din spate pe Olaru, intrat pe teren cu doar 8 minute în urmă.

Deși nu a fost titular, Politic a reușit să-și pună amprenta asupra partidei de la Priștina cu un gol de generic. A amețit un adversar la marginea careului și a înscris cu un șut lângă bară.

Voyo a clacat! Drita - FCSB e în direct la TV, după ce aplicația Pro TV a picat înainte de meci: „Atac cibernetic!” + Fanii au luat foc
Citește și
Voyo a clacat! Drita - FCSB e în direct la TV, după ce aplicația Pro TV a picat înainte de meci: „Atac cibernetic!” + Fanii au luat foc
Citește mai mult
Voyo a clacat! Drita - FCSB e în direct la TV, după ce aplicația Pro TV a picat înainte de meci: „Atac cibernetic!” + Fanii au luat foc

Drita - FCSB 1-3

  • Au marcat: Tusha '52 / Cisotti '1, Miculescu '18, Politic '86
  • În tur: 2-3

Final de meci - FCSB câștigă cu 3-1 în Kosovo și se califică în play-off-ul Europa League.

Repriza secundă a fost prelungită cu 2 minute.

Min. 90 - Olaru trage de la distanță, portarul lui Drita respinge în aut.

Min. 89 - Ultima schimbare la FCSB: Miculescu este înlocuit cu Octavian Popescu.

Min. 86 - Gol FCSB! Lixandru trimite mingea la marginea careului advers, Politic preia, ridică mingea peste un adversar, îl amețește și înscrie cu un șut lângă bară.

Min. 83 - Cisotti își trage un adversar de tricou și primește cartonaș galben.

Min. 77 - Lixandru și Politic intră pe teren, Chiricheș și Bîrligea ies. Gazdele fac trei schimbări: Sheji-Morina, Manaj-Ajzeraj și Balaj-Abazaj.

Min. 75 - Bîrligea scapă spre poarta lui Maloku, însă Sheji revine și intră bine prin alunecare. Macedoneanul acuză o întindere, însă continuă meciul.

Min. 71 - Tusha trage în Crețu, corner pentru Drita.

Min. 71 - Miculescu îi pasează lui Olaru, iar acesta o trimite mai departe la Baba Alhassan. Ghanezul găsește poarta dintr-un unghi dificil, însă mingea este respinsă de kosovari de pe linie.

Min. 68 - Broja îl faultează dur pe Olaru și este eliminat direct. Căpitanul FCSB rămâne întins pe gazon și se ține de piciorul drept.

Min. 63 - Manaj trece de Ngezana, însă șutează departe de poartă dintr-o poziție ideală.

Min. 60 - Olaru intră pe teren în locul lui Șut. A primit și banderola de căpitan.

Min. 58 - Limaj este înlocuit cu Krasniqi.

Min. 57 - Tusha își încearcă norocul de la distanță, dar lovește greșit mingea și aceasta aproape de tribune.

Min. 56 - Beztulaj este avertizat cu un „galben”.

Min. 53 - Adrian Șut îl faultează dur pe Limaj și primește cartonaș galben.

Min. 52 - Gol Drita! Tusha scapă din marcajul lui Crețu și îl învinge pe Târnovanu din interiorul careului mic, după o centrare a lui Balaj.

Min. 46 - Schimbare la FCSB: Baba Alhassan intră în locul lui Edjouma.

Pauză în Kosovo - FCSB conduce cu 2-0.

Min. 45+2 - Crețu are o intervenție bună la una dintre puține faze importante ale gazdelor.

Min. 45+1 - Chiricheș pătrunde, încearcă să îi paseze lui Edjouma, e blocat, mingea revine la el, dar ratează șutul din apropierea porții.

Prima repriză a fost prelungită cu 2 minute.

Min. 42 - Henț evident comis de Broja, însă kosovarul scapă fără cartonaș primit.

Min. 35 - Tusha încearcă să șuteze puternic de la 13 metri, dar dă pe lângă minge.

Min. 31 - Edjouma cade la marginea careului advers, atacat de trei adversari, însă nu primește nimic.

Din cauza dificultăților tehnice, Voyo a anunțat că meciul este transmis în aceste momente pe Pro Arena și pe canalul de YouTube al platformei de streaming.

Min. 18 - Gol FCSB! Bîrligea profită de o gafă în apărarea kosovarilor, îi pasează lui Miculescu, iar acesta face 2-0 cu un șut din interiorul careului!

Min. 14 - Pantea trage puternic, Maloku vede târziu mingea, însă aceasta se duce peste poarta lui Drita.

Min. 13 - Târnovanu boxează la un șut de la distanță al lui Broja.

Min. 4 - Miculescu trage pe lângă poartă de la marginea careului.

Min. 1 - Gol FCSB! Crețu centrează excelent din flancul drept, iar Cisotti deschide scorul cu o lovitură de cap, în secunda 25.

Min. 1 - A început meciul din Kosovo.

Voyo a picat! Platforma de streaming se confruntă cu probleme tehnice, iar meciul nu poate fi urmărit pe niciun dispozitiv.

Drita - FCSB, echipele de start

  • Drita: Maloku - Krasniqi, Bejtulai, Ovouka, Sheji - Dabiqaj, Broa - Balaj, Limaj, Tusja - Manaj
  • Rezerve: Behluli, Rexhepi, Ajzeraj, Ibrahim, Bonsu, Krasniqi, Morina, Mustafa, Abajaz
  • Antrenor: Zekirija Ramadani
  • FCSB: Târnovanu - Crețu, Ngezana, Popescu, Pantea - Chiricheș, Șut - Miculescu, Edjouma, Cisotti - Bîrligea
  • Rezerve: Zima, Graovac, Kiki, Lixandru, Politic, Toma, Olaru, Popescu, Alhassan, Stoian
  • Antrenor: Elias Charalambous
  • Stadion: „Fadil Vokrri” (Priștina, Kosovo)
  • Arbitru: Sandro Scharer / Asistenți: Jonas Erni, Susanne Kung (toți din Elveția) / Arbitru VAR: Bram Van Driessche (Belgia) / Asistent VAR: Marijan Drmic (Elveția)

Dacă va elimina Drita, campioana României va întâlni Aberdeen, în play-off-ul Europa League. Primul duel va avea loc pe 21 august, în Scoția. Manșa decisivă se va disputa la București, o săptămână mai târziu.

În cazul în care FCSB va fi eliminată de Drita, trupa pregătită de Elias Charalambous va continua campania europeană în Conference League.

Acolo, roș-albaștrii ar putea întâlni câștigătoarea „dublei” dintre Differdange (Luxemburg) și Levadia Tallin (Estonia). În meciul tur, Levadia a câștigat cu scorul de 3-2.

20:05 Malcom Edjouma, titular pentru prima oară în sezonul 2025-2026

Inițial scos din planurile echipei în această vară, Edjouma nu a participat la cantonamentul din Olanda și a lipsit de la startul sezonului.

Totuși, a revenit în lotul de bază al roș-albaștrilor și a intrat pe teren în minutul 57 al meciului cu Drita din Europa League, unde a contribuit la revenirea echipei de la 0-2.

Acum, Edjouma este pentru prima oară titular în sezonul 2025-2026. El a mai jucat un meci în Superliga, împotriva celor de la Unirea Slobozia, pierdut (0-1), unde a fost introdus în minutul 56, dar fără efect pe tabelă.

Elias Charalambous despre returul cu Drita: „Nu ne vom apăra!”

Charalambous a anunțat că FCSB nu se va baricada în Kosovo.

„Așteptările noastre sunt că avem un meci greu contra unei echipe foarte bine organizate. Știm cât am luptat în primul meci. Șansele sunt 50/50 și pentru joi. Am rezolvat ceva probleme, am primit ușor niște goluri, consider eu.

Avem pasiune, energie, avem în minte să înscriem. Nu ne vom apăra, este un meci foarte important pentru noi, e clar.

Echipa a păstrat mereu încrederea, fiindcă suntem un club mare, trebuie să reacționăm în momentele grele. Ca marile cluburi. Putem face multe lucruri bune. Vom da de un adversar focusat pe meci, un adversar puternic”, a declarat Elias Charalambous, la conferința de presă, conform gsp.ro.

Zekirija Ramadani, înaintea returului cu FCSB: „Ne tratăm adversarii cu respect”

Antrenorul kosovarilor a fost întrebat la conferința de presă cum se vor simți campionii României pe teren, având în vedere conflictele Kosovo - România la nivelul echipelor naționale, iar acesta a dat un răspuns clar.

Jucătorii de la FCSB se vor simți bine. Noi ne tratăm toți adversarii cu respect, e vorba doar despre respect.

Suntem aici să jucăm fotbal, respectăm și primim bine pe toată lumea. Noi am fost primiți bine la București, la fel vor fi primiți și ei aici”, a precizat antrenorul lui Drita, conform digisport.ro.

„Știm că returul este mai greu decât primul meci. E greu, mai ales din punct de vedere psihologic, să pierzi de la 2-0 la 3-2.

Din partea noastră, vă puteți aștepta la un meci agresiv, în sensul sportiv. Trebuie să dăm totul.

Cu tot respectul pentru adversar, scopul nostru este să ajungem în play-off-ul Europa League”, a mai adăugat Zekirija Ramadani, conform sport.ro.

FCSB - Drita. FOTO Sabin Cirstoveanu
FCSB - Drita. FOTO Sabin Cirstoveanu

Galerie foto (74 imagini)

FCSB - Drita. FOTO Sabin Cirstoveanu FCSB - Drita. FOTO Sabin Cirstoveanu FCSB - Drita. FOTO Sabin Cirstoveanu FCSB - Drita. FOTO Sabin Cirstoveanu FCSB - Drita. FOTO Sabin Cirstoveanu
+74 Foto
labels.photo-gallery

VIDEO. „Mereu am fost vânat”. Denis Alibec, „Lumini și Umbre”, ep. 12. Dialog deschis despre vicii și șanse ratate

Citește și

„Au venit din tura de noapte”  Fostul dinamovist Vali Lazăr a eliminat Chindia din Cupă: „Doi jucători lucrează la Digi și altul este taximetrist”
Cupa Romaniei
13:15
„Au venit din tura de noapte” Fostul dinamovist Vali Lazăr a eliminat Chindia din Cupă: „Doi jucători lucrează la Digi și altul este taximetrist”
Citește mai mult
„Au venit din tura de noapte”  Fostul dinamovist Vali Lazăr a eliminat Chindia din Cupă: „Doi jucători lucrează la Digi și altul este taximetrist”
Taylor Swift, record de audiență Invitată la podcastul iubitului ei, starul din NFL, Travis Kelce, artista i-a ironizat pe fanii fotbalului american
Alte sporturi
12:51
Taylor Swift, record de audiență Invitată la podcastul iubitului ei, starul din NFL, Travis Kelce, artista i-a ironizat pe fanii fotbalului american
Citește mai mult
Taylor Swift, record de audiență Invitată la podcastul iubitului ei, starul din NFL, Travis Kelce, artista i-a ironizat pe fanii fotbalului american

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Pachetul 2 fiscal: Ideea din SUA aplicată în România pentru taxarea multinaționalelor
Pachetul 2 fiscal: Ideea din SUA aplicată în România pentru taxarea multinaționalelor
Pachetul 2 fiscal: Ideea din SUA aplicată în România pentru taxarea multinaționalelor
LIVE europa league fcsb elias charalambous drita
Știrile zilei din sport
R&#259;zvan Marin, primul gol la AEK Atena Rom&acirc;nul a contribuit la calificarea echipei sale &icirc;n play-off-ul Conference League
Conference League
10:15
Răzvan Marin, primul gol la AEK Atena Românul a contribuit la calificarea echipei sale în play-off-ul Conference League
Citește mai mult
R&#259;zvan Marin, primul gol la AEK Atena Rom&acirc;nul a contribuit la calificarea echipei sale &icirc;n play-off-ul Conference League
Aberdeen nu-i sperie Juc&#259;torii de la FCSB sunt optimi&#537;ti c&#259; pot ajunge &icirc;n faza principal&#259; a Europa League: &nbsp;&bdquo;Drum accesibil. Nu vom avea probleme&rdquo;
Europa League
09:45
Aberdeen nu-i sperie Jucătorii de la FCSB sunt optimiști că pot ajunge în faza principală a Europa League: „Drum accesibil. Nu vom avea probleme”
Citește mai mult
Aberdeen nu-i sperie Juc&#259;torii de la FCSB sunt optimi&#537;ti c&#259; pot ajunge &icirc;n faza principal&#259; a Europa League: &nbsp;&bdquo;Drum accesibil. Nu vom avea probleme&rdquo;
Și-au aflat adversarele FCSB, CFR și U Craiova știu cu cine vor juca în play-off-ul din Europa și Conference League
Europa League
14.08
Și-au aflat adversarele FCSB, CFR și U Craiova știu cu cine vor juca în play-off-ul din Europa și Conference League
Citește mai mult
Și-au aflat adversarele FCSB, CFR și U Craiova știu cu cine vor juca în play-off-ul din Europa și Conference League
Voyo a clacat! Drita - FCSB e în direct la TV, după ce aplicația Pro TV a picat înainte de meci: „Atac cibernetic!” + Fanii au luat foc
Europa League
14.08
Voyo a clacat! Drita - FCSB e în direct la TV, după ce aplicația Pro TV a picat înainte de meci: „Atac cibernetic!” + Fanii au luat foc
Citește mai mult
Voyo a clacat! Drita - FCSB e în direct la TV, după ce aplicația Pro TV a picat înainte de meci: „Atac cibernetic!” + Fanii au luat foc
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
11:32
Stranierii convocați de Lucescu Selecționerul a anunțat lista preliminară pentru amicalul România - Canada și pentru partida din preliminariile CM 2026, Cipru - România
Stranierii convocați de Lucescu Selecționerul a anunțat lista preliminară pentru amicalul România - Canada și pentru partida din preliminariile CM 2026,  Cipru - România
11:18
Istvan Kovacs, la Rapid - FCSB Kyros Vassaras trimite cel mai bun arbitru la derby-ul etapei #6 din Superliga
Istvan Kovacs, la Rapid - FCSB  Kyros Vassaras trimite cel mai bun arbitru la derby-ul etapei #6 din Superliga
11:00
Oltenii s-au temut de ce e mai rău Sorin Cârțu, despre calificarea dramatică a Craiovei în play-off-ul Conference League: „Șansa a fost de partea noastră”
Oltenii s-au temut de ce e mai rău Sorin Cârțu, despre calificarea dramatică a Craiovei în play-off-ul Conference League: „Șansa a fost de partea noastră”
10:30
Coubiș, dorit la Cluj Căpitanul echipei de tineret a lui AC Milan, în Superliga? + Ce alte echipe îl mai vor
Coubiș, dorit la Cluj Căpitanul echipei de tineret a lui AC Milan, în Superliga? + Ce alte echipe îl mai vor
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Markovic, alter ego-ul lui Zicu?

Cristian Geambașu: Markovic, alter ego-ul lui Zicu?

Cristian Geambașu: Markovic, alter <span>ego-ul</span> lui Zicu?
Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei
Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!
Nu, nu, nu! Da, da, da!

Cristian Geambașu: Nu, nu, nu! Da, da, da!

Cristian Geambașu: Nu, nu, nu! Da, da, da!
Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol
Cum să facă ordine cei care primesc ordine?

Cristian Geambașu: Cum să facă ordine cei care primesc ordine?

Cristian Geambașu: Cum să facă ordine cei care primesc ordine?
L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el

Dan Udrea: L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el

Dan Udrea: <span>L-am</span> îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el
Școala căderii la Louis Munteanu

Silviu Tudor Samuilă: Școala căderii la Louis Munteanu

Silviu Tudor Samuilă: Școala căderii la Louis Munteanu
Antrenor mare, comportament mic!

Dan Udrea: Antrenor mare, comportament mic!

Dan Udrea: Antrenor mare, comportament mic!
Edjouma, mutare de pocher?

Cristian Geambașu: Edjouma, mutare de pocher?

Cristian Geambașu: Edjouma, mutare de pocher?
Mai avem valoare de Europa?

Dan Udrea: Mai avem valoare de Europa?

Dan Udrea: Mai avem valoare de Europa?
Îi vedeți pe frații Kovacs?

Cristian Geambașu: Îi vedeți pe frații Kovacs?

Cristian Geambașu: Îi vedeți pe frații Kovacs?
Omul din tribună

Radu Naum: Omul din tribună

Radu Naum: Omul din tribună
Ipocrizia din cazul David Popovici

Dan Udrea: Ipocrizia din cazul David Popovici

Dan Udrea: Ipocrizia din cazul David Popovici
Copil necopil de mingi

Cristian Geambașu: Copil necopil de mingi

Cristian Geambașu: Copil necopil de mingi
Mai există adversari care să ne convină?

Cristian Geambașu: Mai există adversari care să ne convină?

Cristian Geambașu: Mai există adversari care să ne convină?
Cel mai slab FCSB din ultimii ani!

Dan Udrea: Cel mai slab FCSB din ultimii ani!

Dan Udrea: Cel mai slab FCSB din ultimii ani!
Stoinov, eroul discret al derby-ului

Cristian Geambașu: Stoinov, eroul discret al derby-ului

Cristian Geambașu: Stoinov, eroul discret al <span>derby-ului</span>
Fotbalul lor, peste fotbalul nostru

Silviu Tudor Samuilă: Fotbalul lor, peste fotbalul nostru

Silviu Tudor Samuilă: Fotbalul lor, peste fotbalul nostru
David Popovici și „toată lumea”

Cristian Geambașu: David Popovici și „toată lumea”

Cristian Geambașu: David Popovici și „toată lumea”
Top stiri din sport
„Dacă îl aveam, jucam play-off-ul UCL” Remarcații lui MM Stoica după ce FCSB și-a asigurat calificarea în grupele europene: „Țin să subliniez asta!”
Europa League
00:24
„Dacă îl aveam, jucam play-off-ul UCL” Remarcații lui MM Stoica după ce FCSB și-a asigurat calificarea în grupele europene: „Țin să subliniez asta!”
Citește mai mult
„Dacă îl aveam, jucam play-off-ul UCL” Remarcații lui MM Stoica după ce FCSB și-a asigurat calificarea în grupele europene: „Țin să subliniez asta!”
„Nimic, nimic! E o rușine!” FOTO. Penalty uluitor primit de Braga cu CFR! Petrescu a luat foc pe bancă, Balaj a ieșit la atac
Europa League
14.08
„Nimic, nimic! E o rușine!” FOTO. Penalty uluitor primit de Braga cu CFR! Petrescu a luat foc pe bancă, Balaj a ieșit la atac
Citește mai mult
„Nimic, nimic! E o rușine!” FOTO. Penalty uluitor primit de Braga cu CFR! Petrescu a luat foc pe bancă, Balaj a ieșit la atac
FCSB, în play-off-ul Europa League Campioana României înscrie  trei goluri și în Kosovo și o elimină pe Drita
Europa League
14.08
FCSB, în play-off-ul Europa League Campioana României înscrie trei goluri și în Kosovo și o elimină pe Drita
Citește mai mult
FCSB, în play-off-ul Europa League Campioana României înscrie  trei goluri și în Kosovo și o elimină pe Drita
Braga - CFR Cluj 2-0 Zalazar oprește aventura ardelenilor în Europa League! Echipa lui Petrescu va continua în Conference
Europa League
14.08
Braga - CFR Cluj 2-0 Zalazar oprește aventura ardelenilor în Europa League! Echipa lui Petrescu va continua în Conference
Citește mai mult
Braga - CFR Cluj 2-0 Zalazar oprește aventura ardelenilor în Europa League! Echipa lui Petrescu va continua în Conference

Echipe/Competiții

fcsb 97 CFR Cluj 36 dinamo bucuresti 14 rapid 30 Universitatea Craiova 27 petrolul ploiesti 7 Poli Iasi 2 uta arad 10 farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 Gino Iorgulescu europa league fcsb conference league dan sucu
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
15.08

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share