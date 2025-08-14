FCSB, în play-off-ul Europa League Campioana României înscrie  trei goluri și în Kosovo și o elimină pe Drita

După 3-2 în tur, FCSB s-a impus și în returul cu Drita, 3-1 în Kosovo, și s-a calificat în play-off-ul Europa League.

Campioana României se va duela pentru un loc în faza principală a competiției cu Aberdeen (Scoția).

Pentru al doilea an consecutiv, FCSB e aproape de grupa XXL din Europa League. Primul duel cu Aberdeen va avea loc pe 21 august, în Scoția. Manșa decisivă se va disputa la București, o săptămână mai târziu.

FCSB își respectă statutul de favorită, trece de Drita și e în play-off -ul Europa League

Meciul de la Priștina a început cum nu se putea mai bine pentru trupa bucureșteană: Crețu a centrat excelent din flancul drept, iar Cisotti, apărut în poziție de vârf, l-a învins pe Maloku cu o lovitură puternică de cap.

Golul doi a venit în minutul 17: Bîrligea a pus presiune pe fundașii adverși, a recuperat balonul, i-a pasat lui Miculescu, iar acesta a înscris cu un șut plasat, la colțul scurt.

Condusă cu trei goluri la general, Drita a forțat în startul reprizei secunde și a reușit să marcheze în minutul 52. Balaj a trimis mingea în careul mic, iar Tusha a profitat de amorțeala lui Crețu și l-a învins pe Târnovanu.

Gazdele au rămas în inferioritate numerică în minutul 68, după ce Broja l-a faultat din spate pe Olaru, intrat pe teren cu doar 8 minute în urmă.

Deși nu a fost titular, Politic a reușit să-și pună amprenta asupra partidei de la Priștina cu un gol de generic. A amețit un adversar la marginea careului și a înscris cu un șut lângă bară.

Drita - FCSB 1-3

Au marcat: Tusha '52 / Cisotti '1, Miculescu '18, Politic '86

În tur: 2-3

Final de meci - FCSB câștigă cu 3-1 în Kosovo și se califică în play-off-ul Europa League.

Repriza secundă a fost prelungită cu 2 minute.

Min. 90 - Olaru trage de la distanță, portarul lui Drita respinge în aut.

Min. 89 - Ultima schimbare la FCSB: Miculescu este înlocuit cu Octavian Popescu.

Min. 86 - Gol FCSB! Lixandru trimite mingea la marginea careului advers, Politic preia, ridică mingea peste un adversar, îl amețește și înscrie cu un șut lângă bară.

Min. 83 - Cisotti își trage un adversar de tricou și primește cartonaș galben.

Min. 77 - Lixandru și Politic intră pe teren, Chiricheș și Bîrligea ies. Gazdele fac trei schimbări: Sheji-Morina, Manaj-Ajzeraj și Balaj-Abazaj.

Min. 75 - Bîrligea scapă spre poarta lui Maloku, însă Sheji revine și intră bine prin alunecare. Macedoneanul acuză o întindere, însă continuă meciul.

Min. 71 - Tusha trage în Crețu, corner pentru Drita.

Min. 71 - Miculescu îi pasează lui Olaru, iar acesta o trimite mai departe la Baba Alhassan. Ghanezul găsește poarta dintr-un unghi dificil, însă mingea este respinsă de kosovari de pe linie.

Min. 68 - Broja îl faultează dur pe Olaru și este eliminat direct. Căpitanul FCSB rămâne întins pe gazon și se ține de piciorul drept.

Min. 63 - Manaj trece de Ngezana, însă șutează departe de poartă dintr-o poziție ideală.

Min. 60 - Olaru intră pe teren în locul lui Șut. A primit și banderola de căpitan.

Min. 58 - Limaj este înlocuit cu Krasniqi.

Min. 57 - Tusha își încearcă norocul de la distanță, dar lovește greșit mingea și aceasta aproape de tribune.

Min. 56 - Beztulaj este avertizat cu un „galben”.

Min. 53 - Adrian Șut îl faultează dur pe Limaj și primește cartonaș galben.

Min. 52 - Gol Drita! Tusha scapă din marcajul lui Crețu și îl învinge pe Târnovanu din interiorul careului mic, după o centrare a lui Balaj.

Min. 46 - Schimbare la FCSB: Baba Alhassan intră în locul lui Edjouma.

Pauză în Kosovo - FCSB conduce cu 2-0.

Min. 45+2 - Crețu are o intervenție bună la una dintre puține faze importante ale gazdelor.

Min. 45+1 - Chiricheș pătrunde, încearcă să îi paseze lui Edjouma, e blocat, mingea revine la el, dar ratează șutul din apropierea porții.

Prima repriză a fost prelungită cu 2 minute.

Min. 42 - Henț evident comis de Broja, însă kosovarul scapă fără cartonaș primit.

Min. 35 - Tusha încearcă să șuteze puternic de la 13 metri, dar dă pe lângă minge.

Min. 31 - Edjouma cade la marginea careului advers, atacat de trei adversari, însă nu primește nimic.

Min. 18 - Gol FCSB! Bîrligea profită de o gafă în apărarea kosovarilor, îi pasează lui Miculescu, iar acesta face 2-0 cu un șut din interiorul careului!

Min. 14 - Pantea trage puternic, Maloku vede târziu mingea, însă aceasta se duce peste poarta lui Drita.

Min. 13 - Târnovanu boxează la un șut de la distanță al lui Broja.

Min. 4 - Miculescu trage pe lângă poartă de la marginea careului.

Min. 1 - Gol FCSB! Crețu centrează excelent din flancul drept, iar Cisotti deschide scorul cu o lovitură de cap, în secunda 25.

Min. 1 - A început meciul din Kosovo.

Drita - FCSB, echipele de start

Drita : Maloku - Krasniqi, Bejtulai, Ovouka, Sheji - Dabiqaj, Broa - Balaj, Limaj, Tusja - Manaj

: Maloku - Krasniqi, Bejtulai, Ovouka, Sheji - Dabiqaj, Broa - Balaj, Limaj, Tusja - Manaj Rezerve: Behluli, Rexhepi, Ajzeraj, Ibrahim, Bonsu, Krasniqi, Morina, Mustafa, Abajaz

Antrenor: Zekirija Ramadani

Zekirija Ramadani FCSB : Târnovanu - Crețu, Ngezana, Popescu, Pantea - Chiricheș, Șut - Miculescu, Edjouma, Cisotti - Bîrligea

: Târnovanu - Crețu, Ngezana, Popescu, Pantea - Chiricheș, Șut - Miculescu, Edjouma, Cisotti - Bîrligea Rezerve : Zima, Graovac, Kiki, Lixandru, Politic, Toma, Olaru, Popescu, Alhassan, Stoian

: Zima, Graovac, Kiki, Lixandru, Politic, Toma, Olaru, Popescu, Alhassan, Stoian Antrenor: Elias Charalambous

Elias Charalambous Stadion: „Fadil Vokrri” (Priștina, Kosovo)

„Fadil Vokrri” (Priștina, Kosovo) Arbitru: Sandro Scharer / Asistenți: Jonas Erni, Susanne Kung (toți din Elveția) / Arbitru VAR: Bram Van Driessche (Belgia) / Asistent VAR: Marijan Drmic (Elveția)

Dacă va elimina Drita, campioana României va întâlni Aberdeen, în play-off-ul Europa League. Primul duel va avea loc pe 21 august, în Scoția. Manșa decisivă se va disputa la București, o săptămână mai târziu.

În cazul în care FCSB va fi eliminată de Drita, trupa pregătită de Elias Charalambous va continua campania europeană în Conference League.

Acolo, roș-albaștrii ar putea întâlni câștigătoarea „dublei” dintre Differdange (Luxemburg) și Levadia Tallin (Estonia). În meciul tur, Levadia a câștigat cu scorul de 3-2.

Inițial scos din planurile echipei în această vară, Edjouma nu a participat la cantonamentul din Olanda și a lipsit de la startul sezonului.

Totuși, a revenit în lotul de bază al roș-albaștrilor și a intrat pe teren în minutul 57 al meciului cu Drita din Europa League, unde a contribuit la revenirea echipei de la 0-2.

Acum, Edjouma este pentru prima oară titular în sezonul 2025-2026. El a mai jucat un meci în Superliga, împotriva celor de la Unirea Slobozia, pierdut (0-1), unde a fost introdus în minutul 56, dar fără efect pe tabelă.

Elias Charalambous despre returul cu Drita: „Nu ne vom apăra!”

Charalambous a anunțat că FCSB nu se va baricada în Kosovo.

„Așteptările noastre sunt că avem un meci greu contra unei echipe foarte bine organizate. Știm cât am luptat în primul meci. Șansele sunt 50/50 și pentru joi. Am rezolvat ceva probleme, am primit ușor niște goluri, consider eu.

Avem pasiune, energie, avem în minte să înscriem. Nu ne vom apăra, este un meci foarte important pentru noi, e clar.

Echipa a păstrat mereu încrederea, fiindcă suntem un club mare, trebuie să reacționăm în momentele grele. Ca marile cluburi. Putem face multe lucruri bune. Vom da de un adversar focusat pe meci, un adversar puternic”, a declarat Elias Charalambous, la conferința de presă, conform gsp.ro.

Zekirija Ramadani, înaintea returului cu FCSB: „Ne tratăm adversarii cu respect”

Antrenorul kosovarilor a fost întrebat la conferința de presă cum se vor simți campionii României pe teren, având în vedere conflictele Kosovo - România la nivelul echipelor naționale, iar acesta a dat un răspuns clar.

„ Jucătorii de la FCSB se vor simți bine. Noi ne tratăm toți adversarii cu respect , e vorba doar despre respect.

Suntem aici să jucăm fotbal, respectăm și primim bine pe toată lumea. Noi am fost primiți bine la București, la fel vor fi primiți și ei aici”, a precizat antrenorul lui Drita, conform digisport.ro.

„Știm că returul este mai greu decât primul meci. E greu, mai ales din punct de vedere psihologic, să pierzi de la 2-0 la 3-2.

Din partea noastră, vă puteți aștepta la un meci agresiv, în sensul sportiv. Trebuie să dăm totul.

Cu tot respectul pentru adversar, scopul nostru este să ajungem în play-off-ul Europa League”, a mai adăugat Zekirija Ramadani, conform sport.ro.

