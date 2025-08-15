„Nu aveau nevoie de ajutor!” Dan Petrescu critică arbitrajul după o nouă înfrângere cu Braga + Meciul cu Oțelul nu se amână: „Îi supăram pe toți” +10 foto
Dan Petrescu (FOTO: Imago)
„Nu aveau nevoie de ajutor!” Dan Petrescu critică arbitrajul după o nouă înfrângere cu Braga + Meciul cu Oțelul nu se amână: „Îi supăram pe toți”

alt-text Silviu Dumitru , Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 15.08.2025, ora 00:40
alt-text Actualizat: 15.08.2025, ora 00:42
  • BRAGA - CFR CLUJ 2-0 (2-1 în tur). Dan Petrescu (57 de ani) consideră că arbitrul a dictat mult prea ușor penalty pentru gazde: „Nu cred că aveau nevoie de ajutor”.
  • Antrenorul lui CFR Cluj a vorbit despre Hacken, adversara din play-off-ul Conference League.
  • Petrescu a dezvăluit că meciul cu Oțelul Galați nu va fi amânat.

În minutul 18 al duelului de pe „Stadio Municipal de Braga”, Zalazar a primit o pasă în banda dreaptă, l-a depășit în viteză pe Sinyan, însă a căzut în momentul în care fundașul lui Dan Petrescu a revenit și i-a luat fața.

„Centralul” Sascha Stegemann a acordat penalty, decizia a fost confirmată din camera VAR, iar uruguayanul a deschis scorul.

BRAGA - CFR CLUJ 2-0 (2-1 în tur). Dan Petrescu: „Nu cred că aveau nevoie de ajutorul arbitrilor”

GOLAZO.ro a fost la conferința de presă de la finalul partidei, iar Dan Petrescu și-a exprimat indignarea față de arbitraj. Și CFR ceruse un penalty în manșa tur, însă nu a primit.

„E clar că echipa mai bună a câștigat, diferența de valoare s-a văzut, dar mici detalii au făcut această calificare. Mă gândesc la neprimirea penalty-ului pe care l-am avut (n.r. în tur), în schimb ei au primit un penalty cred că mult mai ușor. Braga a început să-și revină, dominantă... Nu cred că aveau nevoie de ajutorul arbitrilor, asta e părerea mea.

Per total s-a văzut că e echipa mai bună, cu mai multă calitate. Pe noi ne-au prins fără șase jucători, cei mai buni, Munteanu, Muhar, Kamara, Emmerlahu, Simao, foarte greu de înlocuit, ne-au prins într-o perioadă nu prea bună pentru noi. Dar dacă suntem realiști, echipa mai bună s-a calificat.

Poate că amândouă au fost (n.r. penalty-uri, pentru CFR în tur și pentru Braga în retur), dar mai întâi dă-l pe al meu la Cluj și după aia dă-le și lor dacă vrei.

Dacă era 2-2, poate nu se mai ajungea la faza aia. Dar când e 2-1 și Braga joacă acasă... Braga poate să ajungă foarte departe, în finală, departe de tot, s-a văzut calitatea lor.

Nu am fost mulțumit, mă așteptam mai mult de la unii jucători. Unii au de ce să fie așa, au jucat mai multe meciuri, unii abia au venit la echipă, Keita are un meci și jumătate. Dar s-a văzut diferența de valoare”, a spus Petrescu la conferința de presă.

Penalty Braga - CFR Cluj 8.jpeg
Penalty Braga - CFR Cluj 8.jpeg

Dan Petrescu, despre Hacken: „E greu să aibă valoarea lui Braga”

CFR Cluj va juca în play-off-ul Conference League împotriva celor de la Hacken. Victoria obținută de echipa suedeză în Norvegia, 1-0 cu Brann, nu a fost suficientă pentru a întoarce rezultatul din tur, 0-2.

„Noi avem finala campionatului cu Botoșani și apoi cu Hacken, sunt cele mai importante meciuri. Dacă vrem să ajungem în grupele Conference League, trebuie să facem tot posibilul să o eliminăm pe Hacken.

Hacken nu cred că o să fie de valoarea lui Braga. E o echipă bună, dar, cu tot respectul, e greu să aibă valoarea lui Braga. N-am zis asta (n.r. că CFR Cluj e favorit), stai întâi să îi văd, nu i-am văzut și nu-i știu bine.

Asta e realitate, acum avem o finală, e bine că am ajuns în play-off, o să jucăm 8 meciuri în Europa, noi am vrea să jucăm 20.

Așa ghinioane, să ne prindă descoperiți cu accidentații, n-am avut niciodată. Dacă puteam să pun echipa cea mai bună, până și lui Braga îi era greu. Chiar dacă sunt foarte buni, aveau un meci mai greu”, a mai spus Petrescu.

Meciul cu Oțelul nu va fi amânat: „Îi supăram pe toți”

CFR Cluj ar fi vrut ca meciul cu Oțelul Galați, programat în etapa #7 din Liga 1, pe 24 august, să fie amânat, însă Petrescu a dezvăluit că LPF nu este de acord.

„Din păcate, am înțeles că Liga nu mai vrea, nu știu de ce, îi supăram pe toți, era spre binele fotbalului românesc dacă amânam meciul.

Vrem să amânăm nu că suntem noi CFR, pentru că suntem plini de meciuri și vrem să ne calificăm într-o grupă, ar fi bine pentru coeficientul României, cred.

Avem deja o echipă sigur în grupe (n.r. - FCSB e sigură de prezența în Conference League), ar fi bine să avem 2 sau 3. Nu știu cât e scorul la Craiova, dar ar fi bine să fie toate trei”, a concluzionat Petrescu.

Braga - CFR Cluj FOTO Imago
Braga - CFR Cluj FOTO Imago

CFR Cluj Sporting Braga Dan Petrescu europa league hacken
