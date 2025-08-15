Spartak Trnava - U Craiova 4-3. Oltenii s-au calificat dramatic în play-off-ul Conference! Au fost egalați de la 4-0 la general!

Spartak Trnava a învins-o pe Universitatea Craiova, scor 4-3 (4-6 la general), în manșa retur a „dublei” din turul trei preliminar din Conference League.

Formația lui Mirel Rădoi s-a calificat în play-off-ul Conference League, unde o va înfrunta pe Bașakșehir pentru un loc în faza principală. Prima manșă va avea loc în Turcia pe 21 august, returul în Bănie, pe 28 august.

Spartak Trnava a început partida în forță. Slovacii au pus presiune pe defensiva oltenilor în primele 20 de minute și ratând câteva ocazii importante

Totuși, Universitatea Craiova a fost cea care a spart gheața. În minutul 32, Baiaram a prins un șut splendid de la distanță, la colțul lung.

Bucuria oltenilor a fost însă de scurtă durată: patru minute mai târziu, Kratochvil a restabilit egalitatea cu o execuție puternică, de la aproximativ 20 de metri, care l-a lăsat fără reacție pe Isenko.

Moistsrapishvili, un nume pe care Universitatea Craiova o să-l țină minte

În repriza secundă Michal Scasny ia decizia să îl introducă pe georgianul Moistsrapishvili (23 de ani), care schimbă complet soarta partidei.

În minutul 63, georgianul a executat o lovitură liberă pe care Isenko a respins-o în bară, însă Nwadike a fost pe fază și a trimis mingea în plasă, din cădere.

Cinci minute mai târziu, Moistsrapishvili a livrat din nou perfect din fază fixă, de data aceasta pentru Azango , lăsat liber la marginea careului, care a înscris cu un șut precis.

În minutul 80 Kudlicka înscris golul care a egalat situația la general (4-4). Slovacul a împins mingea în poartă după încă o lovitură liberă executată de același Moistsrapishvili.

În minutul 100, Băluță a marcat printr-o „semi-foarfecă”, trimițând mingea peste Frelih, direct în plasă.

Golul victoriei a fost marcat 17 minute mai târziu, de Nsimba, care a scăpat singur cu portarul, după ce a fost lansat excelent de Houri.

Următoarea adversară a Universității Craiovei va fi Bașakșehir, ocupanta locului 5, în sezonul precedent al Superligii Turciei.

Au marcat : Kratochvil (min. 36) Moistsrapishvili (min. 63), Azango (min. 68), Kudlicka (min. 80) / Baiaram (min. 32), Băluță (min. 100), Nsimba (min. 117)

Min. 120 - Final de meci!

Min. 119 - Crețu intră în locul lui Băluță!

Min. 117 - Gol (4-3) Nsimba scapă singur cu portarul și înscrie

Min. 106 - Schimbare la U Craiova: Houri intră în locul lui Băluță. Și Spartak Trnava face două mutări: Gong și Sabo îi înlocuiesc pe Azango și pe Prochazka

Min. 105 - Prima repriză de prelungiri se încheie!

Min. 100 - Gol (4-2) Băluță înscrie spectaculos, printr-o „semi-foarfecă”, după cornerul executat de Mekvabishvili

Min. 98 - Kudlicka vede cartonașul galben

Min. 94 - Baiaram pătrunde în careu și șutează, dar mingea este deviată în plasa laterală

Min. 93 - Mikovic primește un cartonaș galben

Min. 91 - Meciul se reia

Min. 90 - Finalul celor 90 de minute! Partida va continua în prelungiri

Min. 84 - David Barbu intră în locul lui Florin Ștefan

Min. 80 - Gol (4-1) Kudlicka împinge mingea în poartă, din careu, după o altă lovitură liberă executată de Moistsrapishvili.

Mă uit și mă întreb cum am ajuns aici? Am ajuns să jucăm tururi preliminare în halul ăsta, cu adversari modești care să ne și bată! Ciprian Marica, la Pro Arena, după al patrulea gol primit de olteni

Min. 71 - Mekvabishvili, Nsimba și Mogoș îi înlocuiesc pe Teles, Al Hamlawi și Cicîldău

Min. 68 - Gol (3-1) Moistsrapishvili execută din nou o loitură liberă, iar mingea ajunge la Azango, lăsat complet liber. Acesta finalizează cu un șut de la marginea careului.

Min. 63 - Gol (2-1) Moistsrapishvili execută o lovitură liberă, Isenko respinge în bară, balonul sare în careu, iar Nwadike este atent și înscrie din cădere

Min. 61 - Badolo, Moistrapishvili și Kudlicka i-au înlocuit pe Skrbo, Kratochvil și pe Duris

Min. 46 - Partida se reia

Min. 45 - Pauză

Min. 42 - Cicîldău primește o pasă în careu, după o acțiune individuală a lui Mora, dar mijlocașul irosește ocazia imensă

Min. 40 - Meciul se reia. Ștefan și-a revenit, dar așteaptă aprobarea arbitrului să revină pe teren.

Min. 39 - Florin Ștefan acuză o accidentare, iar coechipierii săi solicită intervenția echipei medicale

Min. 36 - Gol! (1-1) Kratochvil îl lasă pe Isenko fără reacție și înscrie cu un șut puternic, trimis de la aproximativ 20 de metri

Min. 32 - Gol! (1-0) Baiaram înscrie după un șut excelent, trimis la colțul lung, din afara careului

Min. 30 - Teles primește un cartonaș galben

Min. 19 - Duris trimite cu capul spre poarta lui Isenko, dar ucrainianul respinge cu un reflex incredibil!

Min. 14 - Screciu primește un cartonaș galben. Căpitanul oltenilor trebuie să fie atent pentru a evita o eliminare

Min. 9 - Mikovic reia cu capul din careu, dar trimite peste poarta celor de la U Craiova

Min. 1 - Partida începe ACUM!

Spartak Trnava - Universitata Craiova, echipele de start

Spartak Trnava : Frelih - Kostrna, Nwadike, Karhan - Holik, Kratochvil, Prochazka, Mikovic - Azango, Duris, Skrbo

: Frelih - Kostrna, Nwadike, Karhan - Holik, Kratochvil, Prochazka, Mikovic - Azango, Duris, Skrbo Rezerve: Vasil, Vantruba, Jureskin, Ujlaky, Gong, Kudlicka, Daniel, Tomic, Moistrapishvili, Taraduda, Sabo, Badolo

Vasil, Vantruba, Jureskin, Ujlaky, Gong, Kudlicka, Daniel, Tomic, Moistrapishvili, Taraduda, Sabo, Badolo Antrenor: Michal Scasny

Michal Scasny Universitatea Craiova : Isenko - Romanchuk, Screciu, Badelj - Mora, Samuel Teles, Băluță, Cicâldău, Fl. Ștefan - Al Hamlawi, Baiaram

Isenko - Romanchuk, Screciu, Badelj - Mora, Samuel Teles, Băluță, Cicâldău, Fl. Ștefan - Al Hamlawi, Baiaram Rezerve: Lung Jr., Popescu, Crețu, Mekvabishvili, Houri, Rădulescu, Mogoș, Stevanovic, Barbu, Băsceanu, Matei, Nsimba

Lung Jr., Popescu, Crețu, Mekvabishvili, Houri, Rădulescu, Mogoș, Stevanovic, Barbu, Băsceanu, Matei, Nsimba Antrenor: Mirel Rădoi

Mirel Rădoi Stadion: City Arena (Trnava, Slovacia)

City Arena (Trnava, Slovacia) Arbitru: Stuart Attwell / Asistenți: Lee Betts, Neil Davies / Arbitru VAR: Darren England / Asistent VAR: Sian Massey-Ellis (toți din Anglia)

Mirel Rădoi, mesaj dur pentru jucătorii săi: „Cine vorbește de Bașakșehir nu va fi pe teren!”

Antrenorul Universității rămâne precaut înainte de returul din Slovacia, deși formația sa s-a impus categoric în Bănie. De asemenea, acesta a spus că nimeni nu se gândește la posibilul adversar din play-off-ul Conference League.

„Dacă venim după o primă repriză câștigată de noi nu înseamnă că suntem deja calificați. Am face o mare greșeală să considerăm asta. Ne așteaptă o atmosferă incendiară.

Ne așteptăm la un meci mai greu decât în tur, dar asta nu înseamnă că nu suntem pregătiți. Facem o mare greșeală dacă subestimăm adversarul.

Dacă vom aborda partida cu gândul că avem un avantaj de 3 goluri, vom face o greșeală. Trebuie să credem că începem de la 0-0”, a declarat Mirel Rădoi.

Întrebat dacă elevii săi se gândesc deja la duelul cu Bașakșehir, adversara din play-off-ul Conference League, tehnicianul a transmis un mesaj dur pentru elevii săi:

„N-am auzit pe nimeni să vorbească despre Bașakșehir. Dacă s-a vorbit, n-am auzit. Dacă aș auzi, cu siguranță că acel jucător n-ar mai fi pe teren mâine”.

Antrenor Spartak Trnava: „Trebuie să fim mai eficienți, Craiova ne-ar pedepsi”

În ciuda înfrângerii clare suferite pe stadionul „Ion Oblemenco”, antrenorul Michal Scasny crede că formația sa poate întoarce soarta calificării în fața propriilor suporteri.

„Trebuie să învățăm să fim eficienți, au fost ocazii de gol pe care trebuie să le rezolvăm mai bine, pentru că un adversar ca Universitatea Craiova ne-ar pedepsi pentru că le-am irosit”, a spus Scasny, după victoria contra celor de la Tatran Presov, potrivit trnavskyhlas.sk.

VIDEO. „Mereu am fost vânat”. Denis Alibec, „Lumini și Umbre”, ep. 12. Dialog deschis despre vicii și șanse ratate

