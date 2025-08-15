Spartak Trnava - U Craiova 4-3 Oltenii s-au calificat dramatic în play-off-ul Conference! Au fost egalați de la 4-0 la general! +10 foto
Spartak Trnava - Universitatea Craiova/ Foto: Facebook, Universitatea Craiova
Conference League

Spartak Trnava - U Craiova 4-3 Oltenii s-au calificat dramatic în play-off-ul Conference! Au fost egalați de la 4-0 la general!

alt-text Ionuț Cojocaru , Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 15.08.2025, ora 00:10
alt-text Actualizat: 15.08.2025, ora 00:28
  • Spartak Trnava a învins-o pe Universitatea Craiova, scor 4-3 (4-6 la general), în manșa retur a „dublei” din turul trei preliminar din Conference League.
  • Formația lui Mirel Rădoi s-a calificat în play-off-ul Conference League, unde o va înfrunta pe Bașakșehir pentru un loc în faza principală. Prima manșă va avea loc în Turcia pe 21 august, returul în Bănie, pe 28 august.

Spartak Trnava a început partida în forță. Slovacii au pus presiune pe defensiva oltenilor în primele 20 de minute și ratând câteva ocazii importante

Markovic a semnat cu Farul Atacantul nu mai intra în planurile lui Mirel Rădoi la U Craiova: „Vreau să câștig campionatul”
Citește și
Markovic a semnat cu Farul Atacantul nu mai intra în planurile lui Mirel Rădoi la U Craiova: „Vreau să câștig campionatul”
Citește mai mult
Markovic a semnat cu Farul Atacantul nu mai intra în planurile lui Mirel Rădoi la U Craiova: „Vreau să câștig campionatul”

Spartak Trnava - U Craiova 4-3. Oltenii s-au calificat dramatic în play-off-ul Conference! Au fost egalați de la 4-0 la general!

Totuși, Universitatea Craiova a fost cea care a spart gheața. În minutul 32, Baiaram a prins un șut splendid de la distanță, la colțul lung.

Bucuria oltenilor a fost însă de scurtă durată: patru minute mai târziu, Kratochvil a restabilit egalitatea cu o execuție puternică, de la aproximativ 20 de metri, care l-a lăsat fără reacție pe Isenko.

Spartak Trnava - Universitatea Craiova FOTO Facebook/U Craiova
Spartak Trnava - Universitatea Craiova FOTO Facebook/U Craiova

Galerie foto (10 imagini)

Spartak Trnava - Universitatea Craiova FOTO Facebook/U Craiova Spartak Trnava - Universitatea Craiova FOTO Facebook/U Craiova Spartak Trnava - Universitatea Craiova FOTO Facebook/U Craiova Spartak Trnava - Universitatea Craiova FOTO Facebook/U Craiova Spartak Trnava - Universitatea Craiova FOTO Facebook/U Craiova
+10 Foto
labels.photo-gallery

Moistsrapishvili, un nume pe care Universitatea Craiova o să-l țină minte

În repriza secundă Michal Scasny ia decizia să îl introducă pe georgianul Moistsrapishvili (23 de ani), care schimbă complet soarta partidei.

În minutul 63, georgianul a executat o lovitură liberă pe care Isenko a respins-o în bară, însă Nwadike a fost pe fază și a trimis mingea în plasă, din cădere.

Cinci minute mai târziu, Moistsrapishvili a livrat din nou perfect din fază fixă, de data aceasta pentru Azango, lăsat liber la marginea careului, care a înscris cu un șut precis.

În minutul 80 Kudlicka înscris golul care a egalat situația la general (4-4). Slovacul a împins mingea în poartă după încă o lovitură liberă executată de același Moistsrapishvili.

În minutul 100, Băluță a marcat printr-o „semi-foarfecă”, trimițând mingea peste Frelih, direct în plasă.

Golul reușit de Băluță în meciul cu Spartak Trnava. Foto: Captură, Prima Sport 2
Golul reușit de Băluță în meciul cu Spartak Trnava. Foto: Captură, Prima Sport 2

Galerie foto (21 imagini)

Golul reușit de Băluță în meciul cu Spartak Trnava. Foto: Captură, Prima Sport 2 Golul reușit de Băluță în meciul cu Spartak Trnava. Foto: Captură, Prima Sport 2 Golul reușit de Băluță în meciul cu Spartak Trnava. Foto: Captură, Prima Sport 2 Golul reușit de Băluță în meciul cu Spartak Trnava. Foto: Captură, Prima Sport 2 Golul reușit de Băluță în meciul cu Spartak Trnava. Foto: Captură, Prima Sport 2
+21 Foto
labels.photo-gallery

Golul victoriei a fost marcat 17 minute mai târziu, de Nsimba, care a scăpat singur cu portarul, după ce a fost lansat excelent de Houri.

Următoarea adversară a Universității Craiovei va fi Bașakșehir, ocupanta locului 5, în sezonul precedent al Superligii Turciei.

Spartak Trnava - Universitatea Craiova 4-3

  • Au marcat: Kratochvil (min. 36) Moistsrapishvili (min. 63), Azango (min. 68), Kudlicka (min. 80) / Baiaram (min. 32), Băluță (min. 100), Nsimba (min. 117)
  • în tur 0-3

Min. 120 - Final de meci!

Min. 119 - Crețu intră în locul lui Băluță!

Min. 117 - Gol (4-3) Nsimba scapă singur cu portarul și înscrie

Min. 106 - Schimbare la U Craiova: Houri intră în locul lui Băluță. Și Spartak Trnava face două mutări: Gong și Sabo îi înlocuiesc pe Azango și pe Prochazka

Min. 105 - Prima repriză de prelungiri se încheie!

Min. 100 - Gol (4-2) Băluță înscrie spectaculos, printr-o „semi-foarfecă”, după cornerul executat de Mekvabishvili

Golul reușit de Băluță în meciul cu Spartak Trnava. Foto: Captură, Prima Sport 2
Golul reușit de Băluță în meciul cu Spartak Trnava. Foto: Captură, Prima Sport 2

Galerie foto (21 imagini)

Golul reușit de Băluță în meciul cu Spartak Trnava. Foto: Captură, Prima Sport 2 Golul reușit de Băluță în meciul cu Spartak Trnava. Foto: Captură, Prima Sport 2 Golul reușit de Băluță în meciul cu Spartak Trnava. Foto: Captură, Prima Sport 2 Golul reușit de Băluță în meciul cu Spartak Trnava. Foto: Captură, Prima Sport 2 Golul reușit de Băluță în meciul cu Spartak Trnava. Foto: Captură, Prima Sport 2
+21 Foto
labels.photo-gallery

Min. 98 - Kudlicka vede cartonașul galben

Min. 94 - Baiaram pătrunde în careu și șutează, dar mingea este deviată în plasa laterală

Min. 93 - Mikovic primește un cartonaș galben

Min. 91 - Meciul se reia

Min. 90 - Finalul celor 90 de minute! Partida va continua în prelungiri

Min. 84 - David Barbu intră în locul lui Florin Ștefan

Min. 80 - Gol (4-1) Kudlicka împinge mingea în poartă, din careu, după o altă lovitură liberă executată de Moistsrapishvili.

Mă uit și mă întreb cum am ajuns aici? Am ajuns să jucăm tururi preliminare în halul ăsta, cu adversari modești care să ne și bată! Ciprian Marica, la Pro Arena, după al patrulea gol primit de olteni

Min. 71 - Mekvabishvili, Nsimba și Mogoș îi înlocuiesc pe Teles, Al Hamlawi și Cicîldău

Min. 68 - Gol (3-1) Moistsrapishvili execută din nou o loitură liberă, iar mingea ajunge la Azango, lăsat complet liber. Acesta finalizează cu un șut de la marginea careului.

Min. 63 - Gol (2-1) Moistsrapishvili execută o lovitură liberă, Isenko respinge în bară, balonul sare în careu, iar Nwadike este atent și înscrie din cădere

Min. 61 - Badolo, Moistrapishvili și Kudlicka i-au înlocuit pe Skrbo, Kratochvil și pe Duris

Min. 46 - Partida se reia

Min. 45 - Pauză

Min. 42 - Cicîldău primește o pasă în careu, după o acțiune individuală a lui Mora, dar mijlocașul irosește ocazia imensă

Spartak Trnava - Universitatea Craiova FOTO Facebook/U Craiova
Spartak Trnava - Universitatea Craiova FOTO Facebook/U Craiova

Galerie foto (10 imagini)

Spartak Trnava - Universitatea Craiova FOTO Facebook/U Craiova Spartak Trnava - Universitatea Craiova FOTO Facebook/U Craiova Spartak Trnava - Universitatea Craiova FOTO Facebook/U Craiova Spartak Trnava - Universitatea Craiova FOTO Facebook/U Craiova Spartak Trnava - Universitatea Craiova FOTO Facebook/U Craiova
+10 Foto
labels.photo-gallery

Min. 40 - Meciul se reia. Ștefan și-a revenit, dar așteaptă aprobarea arbitrului să revină pe teren.

Min. 39 - Florin Ștefan acuză o accidentare, iar coechipierii săi solicită intervenția echipei medicale

Min. 36 - Gol! (1-1) Kratochvil îl lasă pe Isenko fără reacție și înscrie cu un șut puternic, trimis de la aproximativ 20 de metri

Min. 32 - Gol! (1-0) Baiaram înscrie după un șut excelent, trimis la colțul lung, din afara careului

Min. 30 - Teles primește un cartonaș galben

Min. 19 - Duris trimite cu capul spre poarta lui Isenko, dar ucrainianul respinge cu un reflex incredibil!

Min. 14 - Screciu primește un cartonaș galben. Căpitanul oltenilor trebuie să fie atent pentru a evita o eliminare

Min. 9 - Mikovic reia cu capul din careu, dar trimite peste poarta celor de la U Craiova

Min. 1 - Partida începe ACUM!

Spartak Trnava - Universitata Craiova, echipele de start

  • Spartak Trnava: Frelih - Kostrna, Nwadike, Karhan - Holik, Kratochvil, Prochazka, Mikovic - Azango, Duris, Skrbo
  • Rezerve: Vasil, Vantruba, Jureskin, Ujlaky, Gong, Kudlicka, Daniel, Tomic, Moistrapishvili, Taraduda, Sabo, Badolo
  • Antrenor: Michal Scasny
  • Universitatea Craiova : Isenko - Romanchuk, Screciu, Badelj - Mora, Samuel Teles, Băluță, Cicâldău, Fl. Ștefan - Al Hamlawi, Baiaram
  • Rezerve: Lung Jr., Popescu, Crețu, Mekvabishvili, Houri, Rădulescu, Mogoș, Stevanovic, Barbu, Băsceanu, Matei, Nsimba
  • Antrenor: Mirel Rădoi
  • Stadion: City Arena (Trnava, Slovacia)
  • Arbitru: Stuart Attwell / Asistenți: Lee Betts, Neil Davies / Arbitru VAR: Darren England / Asistent VAR: Sian Massey-Ellis (toți din Anglia)
Universitatea Craiova - Spartak Trnava (meci). Foto: Universitatea Craiova
Universitatea Craiova - Spartak Trnava (meci). Foto: Universitatea Craiova

Galerie foto (9 imagini)

Universitatea Craiova - Spartak Trnava (meci). Foto: Universitatea Craiova Universitatea Craiova - Spartak Trnava (meci). Foto: Universitatea Craiova Universitatea Craiova - Spartak Trnava (meci). Foto: Universitatea Craiova Universitatea Craiova - Spartak Trnava (meci). Foto: Universitatea Craiova Universitatea Craiova - Spartak Trnava (meci). Foto: Universitatea Craiova
+9 Foto
labels.photo-gallery

Mirel Rădoi, mesaj dur pentru jucătorii săi: „Cine vorbește de Bașakșehir nu va fi pe teren!”

Antrenorul Universității rămâne precaut înainte de returul din Slovacia, deși formația sa s-a impus categoric în Bănie. De asemenea, acesta a spus că nimeni nu se gândește la posibilul adversar din play-off-ul Conference League.

„Dacă venim după o primă repriză câștigată de noi nu înseamnă că suntem deja calificați. Am face o mare greșeală să considerăm asta. Ne așteaptă o atmosferă incendiară.

Ne așteptăm la un meci mai greu decât în tur, dar asta nu înseamnă că nu suntem pregătiți. Facem o mare greșeală dacă subestimăm adversarul.

Dacă vom aborda partida cu gândul că avem un avantaj de 3 goluri, vom face o greșeală. Trebuie să credem că începem de la 0-0”, a declarat Mirel Rădoi.

Întrebat dacă elevii săi se gândesc deja la duelul cu Bașakșehir, adversara din play-off-ul Conference League, tehnicianul a transmis un mesaj dur pentru elevii săi:

„N-am auzit pe nimeni să vorbească despre Bașakșehir. Dacă s-a vorbit, n-am auzit. Dacă aș auzi, cu siguranță că acel jucător n-ar mai fi pe teren mâine”.

U Craiova - Spartak Trnava. FOTO facebook.com/UCVOficial
U Craiova - Spartak Trnava. FOTO facebook.com/UCVOficial

Galerie foto (9 imagini)

U Craiova - Spartak Trnava. FOTO facebook.com/UCVOficial U Craiova - Spartak Trnava. FOTO facebook.com/UCVOficial U Craiova - Spartak Trnava. FOTO facebook.com/UCVOficial U Craiova - Spartak Trnava. FOTO facebook.com/UCVOficial U Craiova - Spartak Trnava. FOTO facebook.com/UCVOficial
+9 Foto
labels.photo-gallery

Antrenor Spartak Trnava: „Trebuie să fim mai eficienți, Craiova ne-ar pedepsi”

În ciuda înfrângerii clare suferite pe stadionul „Ion Oblemenco”, antrenorul Michal Scasny crede că formația sa poate întoarce soarta calificării în fața propriilor suporteri.

„Trebuie să învățăm să fim eficienți, au fost ocazii de gol pe care trebuie să le rezolvăm mai bine, pentru că un adversar ca Universitatea Craiova ne-ar pedepsi pentru că le-am irosit”, a spus Scasny, după victoria contra celor de la Tatran Presov, potrivit trnavskyhlas.sk.

U Craiova - Spartak Trnava. FOTO facebook.com/UCVOficial
U Craiova - Spartak Trnava. FOTO facebook.com/UCVOficial

Galerie foto (9 imagini)

U Craiova - Spartak Trnava. FOTO facebook.com/UCVOficial U Craiova - Spartak Trnava. FOTO facebook.com/UCVOficial U Craiova - Spartak Trnava. FOTO facebook.com/UCVOficial U Craiova - Spartak Trnava. FOTO facebook.com/UCVOficial U Craiova - Spartak Trnava. FOTO facebook.com/UCVOficial
+9 Foto
labels.photo-gallery

VIDEO. „Mereu am fost vânat”. Denis Alibec, „Lumini și Umbre”, ep. 12. Dialog deschis despre vicii și șanse ratate

Citește și

 De ce nu s-a impus Alibec la Inter Denis, despre marea greșeală a carierei sale : „Mi se părea că nimeni nu poate să mă învețe nimic”
Special
14:01
De ce nu s-a impus Alibec la Inter Denis, despre marea greșeală a carierei sale: „Mi se părea că nimeni nu poate să mă învețe nimic”
Citește mai mult
 De ce nu s-a impus Alibec la Inter Denis, despre marea greșeală a carierei sale : „Mi se părea că nimeni nu poate să mă învețe nimic”
Taylor Swift, record de audiență Invitată la podcastul iubitului ei, starul din NFL, Travis Kelce, artista i-a ironizat pe fanii fotbalului american
Alte sporturi
12:51
Taylor Swift, record de audiență Invitată la podcastul iubitului ei, starul din NFL, Travis Kelce, artista i-a ironizat pe fanii fotbalului american
Citește mai mult
Taylor Swift, record de audiență Invitată la podcastul iubitului ei, starul din NFL, Travis Kelce, artista i-a ironizat pe fanii fotbalului american

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Pachetul 2 fiscal: Ideea din SUA aplicată în România pentru taxarea multinaționalelor
Pachetul 2 fiscal: Ideea din SUA aplicată în România pentru taxarea multinaționalelor
Pachetul 2 fiscal: Ideea din SUA aplicată în România pentru taxarea multinaționalelor
Universitatea Craiova LIVE Spartak Trnava conference league televizare
Știrile zilei din sport
R&#259;zvan Marin, primul gol la AEK Atena Rom&acirc;nul a contribuit la calificarea echipei sale &icirc;n play-off-ul Conference League
Conference League
10:15
Răzvan Marin, primul gol la AEK Atena Românul a contribuit la calificarea echipei sale în play-off-ul Conference League
Citește mai mult
R&#259;zvan Marin, primul gol la AEK Atena Rom&acirc;nul a contribuit la calificarea echipei sale &icirc;n play-off-ul Conference League
Aberdeen nu-i sperie Juc&#259;torii de la FCSB sunt optimi&#537;ti c&#259; pot ajunge &icirc;n faza principal&#259; a Europa League: &nbsp;&bdquo;Drum accesibil. Nu vom avea probleme&rdquo;
Europa League
09:45
Aberdeen nu-i sperie Jucătorii de la FCSB sunt optimiști că pot ajunge în faza principală a Europa League: „Drum accesibil. Nu vom avea probleme”
Citește mai mult
Aberdeen nu-i sperie Juc&#259;torii de la FCSB sunt optimi&#537;ti c&#259; pot ajunge &icirc;n faza principal&#259; a Europa League: &nbsp;&bdquo;Drum accesibil. Nu vom avea probleme&rdquo;
Și-au aflat adversarele FCSB, CFR și U Craiova știu cu cine vor juca în play-off-ul din Europa și Conference League
Europa League
14.08
Și-au aflat adversarele FCSB, CFR și U Craiova știu cu cine vor juca în play-off-ul din Europa și Conference League
Citește mai mult
Și-au aflat adversarele FCSB, CFR și U Craiova știu cu cine vor juca în play-off-ul din Europa și Conference League
Voyo a clacat! Drita - FCSB e în direct la TV, după ce aplicația Pro TV a picat înainte de meci: „Atac cibernetic!” + Fanii au luat foc
Europa League
14.08
Voyo a clacat! Drita - FCSB e în direct la TV, după ce aplicația Pro TV a picat înainte de meci: „Atac cibernetic!” + Fanii au luat foc
Citește mai mult
Voyo a clacat! Drita - FCSB e în direct la TV, după ce aplicația Pro TV a picat înainte de meci: „Atac cibernetic!” + Fanii au luat foc
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
11:32
Stranierii convocați de Lucescu Selecționerul a anunțat lista preliminară pentru amicalul România - Canada și pentru partida din preliminariile CM 2026, Cipru - România
Stranierii convocați de Lucescu Selecționerul a anunțat lista preliminară pentru amicalul România - Canada și pentru partida din preliminariile CM 2026,  Cipru - România
11:18
Istvan Kovacs, la Rapid - FCSB Kyros Vassaras trimite cel mai bun arbitru la derby-ul etapei #6 din Superliga
Istvan Kovacs, la Rapid - FCSB  Kyros Vassaras trimite cel mai bun arbitru la derby-ul etapei #6 din Superliga
11:00
Oltenii s-au temut de ce e mai rău Sorin Cârțu, despre calificarea dramatică a Craiovei în play-off-ul Conference League: „Șansa a fost de partea noastră”
Oltenii s-au temut de ce e mai rău Sorin Cârțu, despre calificarea dramatică a Craiovei în play-off-ul Conference League: „Șansa a fost de partea noastră”
10:30
Coubiș, dorit la Cluj Căpitanul echipei de tineret a lui AC Milan, în Superliga? + Ce alte echipe îl mai vor
Coubiș, dorit la Cluj Căpitanul echipei de tineret a lui AC Milan, în Superliga? + Ce alte echipe îl mai vor
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Markovic, alter ego-ul lui Zicu?

Cristian Geambașu: Markovic, alter ego-ul lui Zicu?

Cristian Geambașu: Markovic, alter <span>ego-ul</span> lui Zicu?
Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei
Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!
Nu, nu, nu! Da, da, da!

Cristian Geambașu: Nu, nu, nu! Da, da, da!

Cristian Geambașu: Nu, nu, nu! Da, da, da!
Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol
Cum să facă ordine cei care primesc ordine?

Cristian Geambașu: Cum să facă ordine cei care primesc ordine?

Cristian Geambașu: Cum să facă ordine cei care primesc ordine?
L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el

Dan Udrea: L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el

Dan Udrea: <span>L-am</span> îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el
Școala căderii la Louis Munteanu

Silviu Tudor Samuilă: Școala căderii la Louis Munteanu

Silviu Tudor Samuilă: Școala căderii la Louis Munteanu
Antrenor mare, comportament mic!

Dan Udrea: Antrenor mare, comportament mic!

Dan Udrea: Antrenor mare, comportament mic!
Edjouma, mutare de pocher?

Cristian Geambașu: Edjouma, mutare de pocher?

Cristian Geambașu: Edjouma, mutare de pocher?
Mai avem valoare de Europa?

Dan Udrea: Mai avem valoare de Europa?

Dan Udrea: Mai avem valoare de Europa?
Îi vedeți pe frații Kovacs?

Cristian Geambașu: Îi vedeți pe frații Kovacs?

Cristian Geambașu: Îi vedeți pe frații Kovacs?
Omul din tribună

Radu Naum: Omul din tribună

Radu Naum: Omul din tribună
Ipocrizia din cazul David Popovici

Dan Udrea: Ipocrizia din cazul David Popovici

Dan Udrea: Ipocrizia din cazul David Popovici
Copil necopil de mingi

Cristian Geambașu: Copil necopil de mingi

Cristian Geambașu: Copil necopil de mingi
Mai există adversari care să ne convină?

Cristian Geambașu: Mai există adversari care să ne convină?

Cristian Geambașu: Mai există adversari care să ne convină?
Cel mai slab FCSB din ultimii ani!

Dan Udrea: Cel mai slab FCSB din ultimii ani!

Dan Udrea: Cel mai slab FCSB din ultimii ani!
Stoinov, eroul discret al derby-ului

Cristian Geambașu: Stoinov, eroul discret al derby-ului

Cristian Geambașu: Stoinov, eroul discret al <span>derby-ului</span>
Fotbalul lor, peste fotbalul nostru

Silviu Tudor Samuilă: Fotbalul lor, peste fotbalul nostru

Silviu Tudor Samuilă: Fotbalul lor, peste fotbalul nostru
David Popovici și „toată lumea”

Cristian Geambașu: David Popovici și „toată lumea”

Cristian Geambașu: David Popovici și „toată lumea”
Top stiri din sport
„Dacă îl aveam, jucam play-off-ul UCL” Remarcații lui MM Stoica după ce FCSB și-a asigurat calificarea în grupele europene: „Țin să subliniez asta!”
Europa League
00:24
„Dacă îl aveam, jucam play-off-ul UCL” Remarcații lui MM Stoica după ce FCSB și-a asigurat calificarea în grupele europene: „Țin să subliniez asta!”
Citește mai mult
„Dacă îl aveam, jucam play-off-ul UCL” Remarcații lui MM Stoica după ce FCSB și-a asigurat calificarea în grupele europene: „Țin să subliniez asta!”
„Nimic, nimic! E o rușine!” FOTO. Penalty uluitor primit de Braga cu CFR! Petrescu a luat foc pe bancă, Balaj a ieșit la atac
Europa League
14.08
„Nimic, nimic! E o rușine!” FOTO. Penalty uluitor primit de Braga cu CFR! Petrescu a luat foc pe bancă, Balaj a ieșit la atac
Citește mai mult
„Nimic, nimic! E o rușine!” FOTO. Penalty uluitor primit de Braga cu CFR! Petrescu a luat foc pe bancă, Balaj a ieșit la atac
FCSB, în play-off-ul Europa League Campioana României înscrie  trei goluri și în Kosovo și o elimină pe Drita
Europa League
14.08
FCSB, în play-off-ul Europa League Campioana României înscrie trei goluri și în Kosovo și o elimină pe Drita
Citește mai mult
FCSB, în play-off-ul Europa League Campioana României înscrie  trei goluri și în Kosovo și o elimină pe Drita
Braga - CFR Cluj 2-0 Zalazar oprește aventura ardelenilor în Europa League! Echipa lui Petrescu va continua în Conference
Europa League
14.08
Braga - CFR Cluj 2-0 Zalazar oprește aventura ardelenilor în Europa League! Echipa lui Petrescu va continua în Conference
Citește mai mult
Braga - CFR Cluj 2-0 Zalazar oprește aventura ardelenilor în Europa League! Echipa lui Petrescu va continua în Conference

Echipe/Competiții

fcsb 97 CFR Cluj 36 dinamo bucuresti 14 rapid 30 Universitatea Craiova 27 petrolul ploiesti 7 Poli Iasi 2 uta arad 10 farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 Gino Iorgulescu europa league fcsb conference league dan sucu
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
15.08

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share